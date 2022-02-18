Учені показали, як новий космічний "вертоліт" досліджуватиме Титан (відео)

Дослідники створили літальний апарат, аналогічний до того, що полетить вивчати супутник Сатурна, і перевірили роботу його приладів у пустелі Каліфорнії.

2027 року до супутника Сатурна Титана відправлять новий літальний апарат під назвою Dragonfly. Основним завданням апарату буде пошук позаземного життя на Титані, а також дослідження його поверхні. Через 8 років після запуску літальний апарат прибуде на Титан і проведе там щонайменше 2,5 року, досліджуючи супутник Сатурна діаметром 5150 км. За час своєї роботи він має подолати відстань 180 км. Імперські піщані дюни в каліфорнії добре нагадують поверхню Титана, тому там вирішили провести випробування аналогічного літального апарата, повідомляє Space.

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Учені з університету Джона Гопкінса, США, які займаються створенням апарата Dragonfly, вирішили випробувати в дії аналогічний літальний апарат, правда, в пустелі Каліфорнії, тому що ця місцевість чимось нагадує поверхню Титана. Процес випробувань навіть зняли на відео та розмістили в YouTube.

Спочатку NASA планувала відправити Dragonfly у космос у 2026 році, але через проблеми з фінансуванням політ перенесли на 2027 рік. І це буде остаточна дата, якщо все піде за планом.

"Нам потрібні дані для того, щоб створити апарат, який добре працюватиме на Титані. Ми отримали інформацію про самі польоти в пустелі, роботу навігаційних та інших приладів, яку ми використовуємо в наших розробках", — кажуть учені.

За словами дослідників із університету Джона Гопкінса, піщані дюни в Каліфорнії ідеально підходять для імітації місцевості Титана.

[ + – ] Такий вигляд матиме космічний вертоліт Dragonfly, який вивчатиме Титан Фото: ISS

Учені створили два схожі на Dragonfly літальні апарати, на яких встановили прилади, які дуже схожі на ті, що будуть на оригінальному апараті. Зокрема, вони встановили гвинт вертольота, бортовий комп'ютер, навігаційну камеру й інші прилади, необхідні для проведення досліджень.

Востаннє на Титан спустився космічний апарат "Гюйгенс" 2005 року, але пропрацював він недовго.

Фокус уже докладно писав про місію NASA Dragonfly, зокрема про те, що, окрім пошуків позаземного життя на супутнику Сатурна, космічний вертоліт досліджуватиме поверхню Титана, його атмосферу, а також його океани з метану.

Також учені дізналися про нові особливості рік на Титані, і це допоможе визначити, чи є на ньому життя. Нові дані допоможуть апарату Dragonfly краще вивчити геологію Титана.