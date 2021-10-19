Учені дізналися про нові особливості річок на Титані: це допоможе визначити, чи є на ньому життя

За словами вчених, вивчення річкової системи супутника Сатурна допоможе космічному апарату Dragonfly у вивченні геології небесного тіла, а також у пошуках ознак життя.

Дослідники з Корнельського університету вивчили карту річок Титана та визначили, що їхні форми можуть дати додаткову інформацію про те, наскільки вони глибокі та які процеси відбувалися на поверхні супутника Сатурна, повідомляє dailymail.co.uk

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З огляду на, що Титан — єдине місце в Сонячній системі, де є рідина на поверхні (крім Землі), розуміння того, як працюють річки, важливе для розуміння його системи перенесення осадових порід і геології супутника, кажуть учені. Також це допоможе роботі космічного апарату Dragonfly, коли він відправиться на Титан.

"Системи каналів на Титані є серцем шляхів перенесення осадових порід. Вони показують, як органічні породи переміщаються поверхнею Титана, і визначають місця, де вони можуть бути сконцентровані поруч із тектонічними або, можливо, навіть кріовулканічними об'єктами", — говорить автор дослідження Алекс Гейз .

Дослідники вивчали річки Титана, використовуючи знімки, зроблені космічним апаратом "Кассіні" до того, як він зник в атмосфері Сатурна.

[ + – ] Річкова система Титана Фото: ISS

"Хоча якість і кількість зображень "Кассіні" істотно обмежують їхню корисність для дослідження річкових мереж, їх усе ще можна використовувати для розуміння ландшафту Титана", — говорить ще одна авторка дослідження Джулія Міллер.

Місцевий ландшафт

Ландшафт Титана схожий на марсіанський, там є гори, озера, річки, рівнини, кратери та долини. Тільки на Марсі озера та річки давно висохли. На відміну від Землі, рідина на поверхні Титана — це метан і етан, а не вода. Метанові озера можуть досягати глибини більше 90 метрів у деяких частинах Титана, особливо в північному полярному регіоні.

Також Титан, другий за величиною супутник у Сонячній системі після Ганімеда, має товсту кірку з водяного льоду на поверхні. Вивчення гідрологічної системи Титана може дати уявлення про те, чим вона відрізняється від земної, кажуть учені.

[ + – ] Зображення Титана, складене з 4 інфрачервоних фотографій, зроблених "Кассіні" Фото: ISS

Dragonfly

Вивченням Титана, зокрема пошуками ознак життя на ньому, займатиметься космічний апарат Dragonfly, який NASA планує відправити до супутника Сатурна в кінці цього десятиліття. На думку вчених, на Титані можуть бути присутніми незвичайні інопланетні форми життя, які використовують зовсім інші біологічні процеси, ніж організми на Землі.

[ + – ] Космічний апарат Dragonfly. Ілюстрація. Фото: ISS

Титан

Найбільший супутник Сатурна, єдиний супутник планети, що володіє щільною атмосферою.

Відкрито в 1655 році астрономом Християном Гюйгенсом.

Діаметр — 5152 км

Площа поверхні — 83 млн км

Поверхня Титана в основному складається з водяного льоду й осадових органічних речовин.

Атмосфера переважно складається з азоту.

[ + – ] Порівняння розмірів Титана (внизу зліва) з розмірами Місяця та Землі. Фото: wikipedia

Нагадуємо, що дослідники відтворили умови Титана в лабораторії. Вони вибрали його, оскільки з усіх 150 відомих супутників у Сонячній системі Титан найбільш схожий на планету.