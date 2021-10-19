Ученые узнали о новых особенностях рек на Титане: это поможет определить, есть ли на нем жизнь

По словам ученых, изучение речной системы спутника Сатурна поможет космическому аппарату Dragonfly в изучении геологии небесного тела, а также в поисках признаков жизни.

Исследователи из Корнельского университета изучили карту рек Титана и определили, что их формы могут дать дополнительную информацию о том, насколько они глубоки и какие процессы происходили на поверхности спутника Сатурна, сообщает dailymail.co.uk

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Учитывая, что Титан — единственное место в Солнечной системе, где есть жидкость на поверхности (кроме Земли), понимание того, как работают реки, важно для понимания его системы переноса осадочных пород и геологии спутника, говорят ученые. Также это поможет работе космического аппарата Dragonfly, когда он отправится на Титан.

"Системы каналов на Титане являются сердцем путей переноса осадочных пород. Они показывают, как органические породы перемещаются по поверхности Титана, и определяют места, где они могут быть сконцентрированы рядом с тектоническими или, возможно, даже криовулканическими объектами", — говорит автор исследования Алекс Хейз.

Исследователи изучали реки Титана используя снимки, сделанные космическим аппаратом "Кассини" до того, как он исчез в атмосфере Сатурна.

[ + – ] Речная система Титана Фото: NASA

"Хотя качество и количество изображений "Кассини" существенно ограничивают их полезность для исследования речных сетей, их все еще можно использовать для понимания ландшафта Титана", — говорит еще один автор исследования Джулия Миллер.

Местный ландшафт

Ландшафт Титана похож на марсианский, там есть горы, озера, реки, равнины, кратеры и долины. Только на Марсе озера и реки давно высохли. В отличие от Земли, жидкость на поверхности Титана – это метан и этан, а не вода. Метановые озера могут достигать глубины более 90 метров в некоторых частях Титана, особенно в северном полярном регионе.

Также Титан, второй по величине спутник в Солнечной системе после Ганимеда, имеет толстую корку из водяного льда на поверхности. Изучение гидрологической системы Титана может дать представление о том, чем она отличается от земной, говорят ученые.

[ + – ] Изображение Титана, составленное из 4 инфракрасных фотографий, сделанных "Кассини" Фото: NASA

Dragonfly

Изучением Титана, в частности поисками признаков жизни на нем, будет заниматься космический аппарат Dragonfly, который NASA планирует отправить к спутнику Сатурна в конце этого десятилетия. По мнению ученых, на Титане могут присутствовать необычные инопланетные формы жизни, которые используют совсем другие биологические процессы, чем организмы на Земле.

[ + – ] Космический аппарат Dragonfly. Иллюстрация. Фото: NASA

Титан

Крупнейший спутник Сатурна, единственный спутник планеты, обладающий плотной атмосферой.

Открыт в 1655 году астрономом Христианом Гюйгенсом.

Диаметр 5152 км

Площадь поверхности 83 млн км

Поверхность Титана в основном состоит из водяного льда и осадочных органических веществ.

Атмосфера преимущественно состоит из азота.

[ + – ] Сравнение размеров Титана (внизу слева) с размерами Луны и Земли. Фото: wikipedia

Напоминаем, что исследователи воссоздали условия Титана в лаборатории. Они выбрали его, поскольку из всех 150 известных спутников в Солнечной системе Титан наиболее похож на планету.