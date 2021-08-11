Есть ли жизнь на Титане: космический вертолет NASA найдет ответ

На спутнике Сатурна есть атмосфера и океаны, правда из метана, но там все равно может быть жизнь. Совсем другая.

NASA планирует отправить исследовательский летательный аппарат Dragonfly на Титан, который является одним из спутников Сатурна, в середине 2030-х годов. Одной из первостепенных задач для вертолета будет поиск внеземной жизни на Титане, сообщает New Atlas

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Почти как Земля

Титан немного похож на Землю. Он имеет плотную атмосферу и это пока что единственная известная нам планета, на которой идут дожди, а на поверхности имеются реки, озера и океаны. Правда, заполнены они не водой, а жидким метаном и этаном. Но, по мнению ученых, на Титане могут жить необычные инопланетные формы жизни, которые используют совсем другие биологические процессы, чем земные жители.

Второй Ingenuity

Dragonfly — это роботизированный вертолет, который будет летать над поверхностью Титана в рамках исследовательской миссии. Этот летательный аппарат является большей версией уже ставшего знаменитым вертолета Ingenuity, который исследует Марс вместе с марсоходом Perseverance.

Цели миссии

Ученые, которые занимаются миссией Dragonfly, говорят, что основная задача вертолета – это ответить на вопрос, есть ли жизнь и может ли быть жизнь на Титане в той или иной форме. Ученые уже обнаружили там возможные следы органических соединений и молекул, которые похожи на те, что существовали на Земле в начале ее истории. Поэтому летательный аппарат будет изучать условия на планете, для того, чтобы узнать являются ли они подходящими для поддержания жизни. Dragonfly исследует круговорот метана, узнает, как атмосфера взаимодействует с веществами на поверхности и где вода может смешаться с органическими соединениями.

Другой важной задачей миссии является поиск ответа на вопрос – будет ли жизнь на Титане такой, какой мы ее знаем? То есть основой жизни является вода, или же местные жители используют жидкие углеводороды, которых в изобилии в озерах и морях Титана. Dragonfly будет искать любые химические биосигнатуры, свидетельствующие о наличии форм жизни сейчас или в прошлом, причем любого вида.

[ + – ] Приземление и последующий взлет над поврехностью Титана. Иллюстрация. Фото: New Atlas

Место посадки

Сначала вертолет Dragonfly приземлится среди дюн у экватора, где он будет собирать пробы органических отложений, а затем переместится в другое место, чтобы взять пробы водяного льда. Летательный аппарат будет исследовать каждый новый участок в течение одного дня на Титане, а это около 16 земных дней. Потом он будет взлетать и перемещаться далее. В конце концов вертолет направится к кратеру Селк, шириной 90 километров, в котором могут быть признаки смешивания воды с органическими соединениями.

"У нас очень много вопросов к Титану потому что мы еще очень мало знаем о том, что на самом деле происходит на его поверхности. На каждый вопрос, на который мы получили ответ во время исследования Титана космическим аппаратом "Кассини", мы получили дополнительно 10 новых вопросов", — говорит Алекс Хейс, соавтор исследования.

[ + – ] Вертолет Dragonfly на Титане. Иллюстрация. Фото: New Atlas

Когда полетит

Прежде чем ученые смогут получить ответы на все интересующие их вопросы придется подождать до 2026 года, когда Dragonfly отправится в свое длительное путешествие. Он прибудет на спутник Сатурна Титан до 2034 года. "Когда он начнет свою работу, изображения и данные, которые мы получим, могут быть одними из самых удивительных, что мы когда-либо видели", — говорит Хейс.