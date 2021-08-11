Чи є життя на Титані: космічний вертоліт NASA знайде відповідь

На супутнику Сатурна є атмосфера і океани, щоправда з метану, але там все одно може бути життя. Зовсім інше.

NASA планує відправити дослідний літальний апарат Dragonfly на Титан, який є одним з супутників Сатурна, в середині 2030-х років. Одним з першорядних завдань для вертольота буде пошук позаземного життя на Титані, повідомляє New Atlas

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Майже як Земля

Титан трохи схожий на Землю. Він має щільну атмосферу і це поки що єдина відома нам планета, на якій йдуть дощі, а на поверхні є річки, озера і океани. Щоправда, заповнені вони не водою, а рідким метаном і етаном. Але, на думку вчених, на Титані можуть жити незвичайні інопланетні форми життя, які використовують зовсім інші біологічні процеси, ніж земні жителі.

Другий Ingenuity

Dragonfly — це роботизований вертоліт, який літатиме над поверхнею Титана у межах дослідницької місії. Цей літальний апарат є більшою версією вертольота Ingenuity, який вже став знаменитим дослідженням Марса разом з марсоходом Perseverance.

Цілі місії

Вчені, які займаються місією Dragonfly, кажуть, що основне завдання вертольота — це відповісти на питання, чи є життя і чи може бути життя на Титані в тій чи іншій формі. Вчені вже виявили там можливі сліди органічних сполук і молекул, які схожі на ті, що існували на Землі на початку її історії. Тому літальний апарат вивчатиме умови на планеті, для того, щоб дізнатися чи є вони придатними для підтримки життя. Dragonfly досліджує кругообіг метану, дізнається, як атмосфера взаємодіє з речовинами на поверхні і де вода може змішатися з органічними сполуками.

Іншим важливим завданням місії є пошук відповіді на питання — чи буде життя на Титані таким, яким ми його знаємо? Тобто основою життя є вода, або ж місцеві жителі використовують рідкі вуглеводні, яких удосталь в озерах і морях Титана. Dragonfly буде шукати будь-які хімічні біосигнатуру, що свідчать про наявність форм життя зараз або в минулому, причому будь-якого виду.

[ + – ] Приземлення і подальший зліт над поврехнею Титана. Ілюстрація. Фото: New Atlas

Місце посадки

Спочатку вертоліт Dragonfly приземлиться серед дюн біля екватора, де він буде збирати проби органічних відкладень, а потім переміститься в інше місце, щоб взяти проби водяного льоду. Літальний апарат буде досліджувати кожну нову ділянку протягом одного дня на Титані, а це близько 16 земних днів. Потім він злітатиме і переміщуватиметься далі. Зрештою вертоліт попрямує до кратера Селк, шириною 90 кілометрів, в якому можуть бути ознаки змішування води з органічними сполуками.

"У нас дуже багато питань до Титану бо ми ще дуже мало знаємо про те, що насправді відбувається на його поверхні. На кожне питання, на яке ми отримали відповідь під час дослідження Титана космічним апаратом "Кассіні", ми отримали додатково 10 нових питань", — говорить Алекс Хейс, співавтор дослідження.

[ + – ] Вертоліт Dragonfly на Титані. Ілюстрація. Фото: New Atlas

Коли полетить

Перш ніж вчені зможуть отримати відповіді на всі їхні запитання, доведеться почекати до 2026 року, коли Dragonfly відправиться у свою тривалу подорож. Він прибуде на супутник Сатурна Титан до 2034 року. "Коли він почне свою роботу, зображення і дані, які ми отримаємо, можуть бути одними з найдивовижніших, що ми колись бачили", — говорить Хейс.