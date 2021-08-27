Супутник Сатурна в пробірці. Дослідники відтворили умови Титана в лабораторії

Експерти вибрали Титан, оскільки з усіх 150 відомих місяців Сонячної системи він найбільш схожий на планету, його щільна атмосфера складається з азоту, вуглеводневих озер і метану.

Титан знаходиться на відстані приблизно мільярд кілометрів від Землі, проте це не завадило вченим відтворити в лабораторії його умови, пише Inverse.

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З огляду на той факт, що на Титані є річки, озера і моря, він слугує ідеальним ландшафтом для вивчення життя у Всесвіті. Проте будь-яке життя, яке зможе там розвинутися, виглядатиме зовсім інакше, ніж на Землі, оскільки водойми супутника складаються з метану й етану.

Щоб поспостерігати, як могло виникнути життя в таких реаліях, фахівці відтворили умови Титана в крихітних скляних циліндрах.

Експеримент показав, як дві звичайні земні органічні молекули можуть по-різному поводитися на далекому місяці, розкриваючи природу можливих форм життя.

[ + – ] Кольорове зображення шарів димки в атмосфері Титана.

Щоб відтворити крижаний, екстремальний супутник у лабораторії, спершу потрібно почати з води:

температура на Титані опускається до -179°C, тому в своєму дослідженні експерти її понизили, заморозивши воду, щоб зімітувати крижану породу;

потім вони використовували етан — безбарвний газ без запаху, основний інгредієнт природного газу, з якого складаються озера Титана;

далі в суміш додали азот, основний компонент атмосфери супутника;

наприкінці застосували ацетонітрил і пропіонітрил.

Ацетонітрил і пропіонітрил — органічні молекули, що трапляються на Землі в рідкій формі. Однак на Титані через низькі температури вони були знайдені у вигляді крижаних твердих мінеральних кристалів. У жовтій, густій, туманній атмосфері Титана ці молекули з'являються у вигляді аерозолів, а потім випадають на поверхню і замерзають.

Використовуючи всі інгредієнти місяця в скляних циліндрах, дослідники трохи підвищували і знижували температуру. Спостерігаючи за тим, як виробляються кристали в умовах Титана, вчені змогли визначити деякі характеристики власне супутника.

[ + – ] Під щільною жовтою атмосферою Титана течуть річки метану й етану.

"Ми з'ясували, що одна кристалічна форма ацетонітрилу розширюється нерівномірно. На Титані відбуваються скачки температури, і якщо теплове розширення кристалів не буде рівномірним у всіх напрямках, це може призвести до розтріскування поверхні", — розповів провідний автор дослідження Томче Рунчевскі, професор із Південного методистського університету.

Зі 150 відомих місяців Сонячної системи Титан, безумовно, найбільш схожий на планету, його щільна атмосфера складається з азоту, вуглеводневих озер і метану. Ці фактори роблять його одним із найбільш ймовірних місць для проживання життя в нашій Сонячній системі.

Його моря простягаються на сотні метрів у глибину і на сотні кілометрів у ширину, а під товстою корою ховається океан, що складається з рідкої води.

Будь-яке життя на супутниках Сатурна матиме зовсім інший хімічний склад, ніж на Землі. Так, Титан дає цікаву виставу про те, як життя може розвиватися в різних умовах і як це життя може виглядати.

Велику частину інформації про Титан учені зібрали завдяки місії NASA Cassini, яка стартувала 15 жовтня 1997 року і вийшла на орбіту Сатурна 30 червня 2004 року.