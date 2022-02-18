Ученые показали, как новый космический "вертолет" будет исследовать Титан (видео)

Исследователи создали аналогичный тому, что полетит изучать спутник Сатурна, летательный аппарат и проверили работу его приборов в пустыне Калифорнии.

В 2027 году к спутнику Сатурна Титану отправят новый летательный аппарат под названием Dragonfly. Основной задачей аппарата будет поиск внеземной жизни на Титане, а также исследование его поверхности. Через 8 лет после запуска летательный аппарат прибудет на Титан и проведет там не менее 2,5 лет, исследуя спутник Сатурна диаметром 5150 км. За время своей работы он должен преодолеть расстояние в 180 км. Имперские песчаные дюны в калифорнии хорошо напоминают поверхность Титана, поэтому там решили провести испытания аналогичного летательного аппарата, сообщает Space.

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Ученые из университета Джона Хопкинса, США, которые занимаются созданием аппарата Dragonfly решили испытать в действии аналогичный летательный аппарат, правда в пустыне Калифорнии. Так эта местность чем-то напоминает поверхность Титана. Процесс испытаний даже сняли на видео и разместили в YouTube.

Изначально NASA планировала отправить Dragonfly в космос в 2026 году, но из-за проблем с финансированием полет перенесли на 2027 года. И это будет окончательная дата, если все пойдет по плану.

"Нам нужны данные для того, чтобы создать аппарат, который будет хорошо работать на Титане. Мы получили информацию о самих полетах в пустыне, о работе навигационных и других приборов, которую мы используем в наших разработках", — говорят ученые.

По словам исследователей из университета Джона Хопкинса, песчаные дюны в Калифорнии идеально подходят для имитации местности Титана.

[ + – ] Так будет выглядет ькосмический вертолет Dragonfly, который будет изучать Титан Фото: NASA

Ученые создали два похожих на Dragonfly летательных аппарата, на которых установили приборы, которые очень похожи на те, которые будут на оригинальном аппарате. В частности, они установили несущий винт вертолета, бортовой компьютер, навигационную камеру и другие приборы, необходимые для проведения исследований.

В последний раз на Титан спустился космический аппарат "Гюйгенс" в 2005 году, но проработал он недолго.

Фокус уже подробно писал о миссии NASA Dragonfly, в частности о том, что кроме поисков внеземной жизни на спутнике Сатурна, космический вертолет будет исследовать поверхность Титана, его атмосферу, а также его океаны из метана.

Также ученые узнали о новых особенностях рек на Титане и это поможет определить, есть ли на нем жизнь. Новые данные помогут аппарату Dragonfly лучше изучить геологию Титана.