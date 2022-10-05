NASA отправляет исследовательский вертолет на спутник Сатурна Титан: когда и где он приземлится

Титан – это один из самых загадочных миров Солнечной системы, поэтому NASA отправит туда через несколько лет летательный аппарат Dragonfly.

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Титан – это самый большой спутник Сатурна. Он почти в 2 раза меньше Земли по диаметру (5150 км), там имеются реки, озера и возможно даже моря. Но в них находится не вода, а метан. Также на Титане идут метановые дожди, а еще он покрыт песчаными дюнами из углеводородов. Это один из самых загадочных миров нашей Солнечной системы, поэтому NASA хочет тщательно его изучить. Для этого в 2027 году на Титан отправится летательный аппарат Dragonfly, который достигнет поверхности спутника Сатурна в 2034 году, пишет ScienceAlert.

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Космический аппарат Dragonfly должен приземлиться среди песчаных дюн в регионе вблизи экватора Титана, который называется Шангри-Ла, недалеко от кратера Селк (его диаметр составляет 90 км). Летательный аппарат напоминает вертолет, который имеет 8 лопастей длиной около 1 метра. Вес аппарата будет составлять примерно 450 кг. Dragonfly сможет развивать скорость в атмосфере Титана до 36 км/час.

[ + – ] Космический аппарат Dragonfly Фото: NASA

Титан немного напоминает Землю, ведь на нем идут дожди и находятся реки и озера. Хотя этот спутник Сатурна, который является вторым по величине спутником Солнечной системы, конечно же имеет существенные отличия от нашей планеты. Он имеет очень плотную атмосферу, дожди и озера состоят из метана, а также температура воздуха составляет -180 градусов Цельсия. А еще сутки здесь длятся примерно 16 земных дней.

[ + – ] Изображения Титана, полученные с космического аппарата "Кассини" Фото: NASA

Титан был открыт еще в 1655 году астрономом Христианам Гюйгенсом, но только в 2005 году на его поверхность спустился пока что единственный земной аппарат под названием "Гюйгенс". Теперь же ученые хотят получить максимально полное представление о том, что собой представляет Титан с помощью нового летательного аппарата.

Место посадки вертолета ученые выбрали с помощью изображений, которые сделал в начале 2000-х космический аппарат "Кассини, а также были использованы данные аппарата "Гюйгенс".

Ученые хотят максимально точно узнать, как выглядит поверхность Титана в районе места посадки вертолета Dragonfly, а также окружающие регионы. Полет этого научного аппарата сравнивают с прибытием на Марс марсохода Curiosity, который помог многое узнать о Красной планете. Теперь же подобная миссия возложена на летательный аппарат, но при исследовании Титана.

В NASA рассчитывают на то, что космический аппарат сможет успешно работать на Титане в течении более, чем двух лет. И за это время он должен будет преодолеть расстояние почти в 200 км.

Фокус уже писал о проведении испытаний прототипа вертолета Dragonfly в американской пустыне, которая напоминает поверхность Титана.

Также Фокус писал о том, что Европейское космические агентство запланировало свою исследовательскую миссию на Титан, правда этот аппарат прибудет на спутник Сатурна только в 2039 году.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, как на Титане образовались гигантские песчаные дюны.