Ландшафт Арракиса. Ученые выяснили, как на Титане образовались гигантские дюны

Новое исследование показало, что Титан удивительно похож на Землю, когда речь идет о ландшафтных образованиях.

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На Титане, как и на Земле, есть реки, озера и моря. Правда они наполнены метаном и их подпитывают такие же, как и на Земле дожди, правда тоже из метана. На спутнике Сатурна есть плотная атмосфера и похожие на земные процессы. В то время как большая часть ландшафта Титана очень отличается от земного, есть то, что роднит Титан с нашей планетой — высокие песчаные дюны. Но существование этих дюн представляет собой некоторую загадку. Ученые из Стэндфордского университета выяснили, как они появляются, сообщает ScienceAlert.

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По словам ученых из Стэнфордского университета углеводородные песчаные дюны сильно отличаются от силикатных осадочных структур в других частях Солнечной системы. Ученые создали компьютерные модели, которые показали, что сезонный цикл в атмосфере Титана, как и на Земле, управляет движением песчаных частиц по поверхности спутника, что позволяет сгусткам углеводородов собираться вместе и образовывать дюны и равнины.

На Земле осадочные породы, из которых состоят песчаные дюны, образуются из неорганических силикатов, но химический состав песка на Титане совсем другой.

"Считается, что осадочные породы на спутнике Сатурна в основном состоят из механически слабых органических частиц, которые могут быстро измельчатся в пыль", — говорит Матье Лапотр из Стэнфордского университета.

Это означает, что в течение длительного времени частицы песка в дюнах Титана должны становиться все мельче и мельче, пока не превратятся в пыль. Эту пыль должен уносить ветер и с ее помощью не могут быть созданы гигантские дюны, для образования которых нужны более крупные частицы. Но если на Титане есть огромные песчаные дюны, значит существует механизм, которые предотвращает превращение частиц в пыль.

Ученые нашли ответ на этот вопрос, изучив особый тип отложений, найденных в морях на Земле, известных как ооиды, которые представляют собой маленькие сферические частицы. Что делает ооиды уникальными, так это их образование в результате химического осаждения, которое позволяет ооидам расти, в то время как одновременный процесс эрозии замедляет рост, поскольку частицы разбиваются друг о друга волнами и штормами.

[ + – ] На спутнике Сатурна есть плотная атмосфера и похожие на земные процессы Фото: NASA

Эти два конкурирующих механизма уравновешивают друг друга с течением времени, чтобы сформировать постоянный размер частиц — это процесс, который, как предполагают исследователи, может происходить и на Титане.

Согласно моделированию исследователей, подобное явление может объяснить существование собственного органического осадка на Титане и появление гигантских песчаных дюн.

"Нам удалось понять, хотя это все еще гипотеза, почему на Титане так долго могут существовать песчаные дюны, несмотря на то, что материалы, из которых они созданы, очень хрупкие", — говорит Лапотр.