Заглянуть в инопланетные озера и океаны. ЕКА собирается отправить на Титан армию дронов

В то время как NASA планирует отправить на спутник Сатурна свой исследовательский вертолет, в Европе задумались о более масштабном проекте.

Европейское космическое агентство (ЕКА) разрабатывает миссию под названием POSEIDON по отправке на гигантский спутник Сатурна Титан флот мини-дронов для исследования жидких озер на поверхности, сообщает Forbes.

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В рамках миссии на Титан отправятся два космических аппарата – орбитальный и посадочный. Причем последний может быть, как большим дроном – амфибией, так и армией мини-дронов или это будет совместная операция. Любой из этих посадочных аппаратов будет изучать полярные регионы спутника Сатурна, где находится большинство озер и морей.

Титан

На единственном известном спутнике с атмосферой, самом большом спутнике Сатурна, Титане, идут дожди, есть озера, океаны и лед, но состоят они не из воды, а из жидкого этана и метана. Это также одно из немногих мест в Солнечной системе, где может существовать жизнь. Но плотная атмосфера Титана не позволяет досконально изучить поверхность спутника. Поэтому планетологи могут сделать это только с помощью орбитальных и посадочных аппаратов.

[ + – ] Изображения Титана, полученные с космического аппарата "Кассини" Фото: NASA

Аппараты миссии POSEIDON

Орбитальный аппарат из миссии POSEIDON будет вращаться вокруг Титана и с помощью своих приборов будет изучать его атмосферу, геологию и возможные признаки жизни. Посадочный аппарат может быть либо в виде дрона-амфибии, который сможет плавать в местных озерах, либо в виде флота воздушных мини-дронов, которые будут изучать атмосферу и делать снимки поверхности. Но лучше всего, говорят в ЕКА, когда и "озерный" и воздушный аппараты будут работать вместе. "Озерный" дрон в таком случае будет выступать в качестве базового аппарата, как станция подзарядки и место сбора информации от мини-дронов. Если все таки решение об отправке миссии POSEIDON на Титан будет принято, то ЕКА планирует, что космические аппараты прибудут на спутник Сатурна в 2039 году.

Зонд "Гюйгенс"

[ + – ] Титан. Изображение получено с космического аппарата "Кассини" Фото: NASA

Пока что первой и единственной мягкой посадкой на поверхность небесного тела во Внешней Солнечной системе было приземление на Титан космического зонда "Гюйгенс". Он сделал это в январе 2005 года. Тогда зонд отправил первые данные с поверхности спутника, правда делал он это только в течении 90 минут.

Dragonfly

[ + – ] Летательный аппарат Dragonfly на поверхности Титана. Иллюстрация. Фото: NASA

Миссия ЕКА POSEIDON возможно станет дополнительным исследовательским проектом к миссии NASA по отправке "вертолета" Dragonfly на Титан. Этот аппарат отправится в космос в 2025 году и достигнет спутника Сатурна в 2034-м. В течение трех лет он будет изучать поверхность Титана на наличие условий для появления жизни в том или ином виде.