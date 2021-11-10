Заглянути в інопланетні озера та океани. ЄКА збирається відправити на Титан армію дронів
Тоді коли NASA планує відправити на супутник Сатурна свій дослідницький гелікоптер, у Європі задумалися про масштабніший проєкт.
Європейське космічне агентство (ЄКА) розробляє місію під назвою POSEIDON з відправлення на гігантський супутник Сатурна Титан флот мінідронів для дослідження рідких озер на поверхні, повідомляє Forbes.
У межах місії на Титан вирушать два космічні апарати – орбітальний та посадковий. Причому останній може бути як великим дроном – амфібією, так і армією мінідронів або це буде спільна операція. Будь-який із цих посадкових апаратів вивчатиме полярні регіони супутника Сатурна, де знаходиться більшість озер та морів.
Титан
На єдиному відомому супутнику з атмосферою, найбільшому супутнику Сатурна, Титані, йдуть дощі, є озера, океани та лід, але складаються вони не з води, а з рідкого етану та метану. Це також одне з небагатьох місць у Сонячній системі, де може існувати життя. Але щільна атмосфера Титану не дозволяє вивчити поверхню супутника. Тому планетологи можуть зробити це лише за допомогою орбітальних та посадкових апаратів.
Апарати місії POSEIDON
Орбітальний апарат з місії POSEIDON обертатиметься навколо Титану і за допомогою своїх приладів вивчатиме його атмосферу, геологію та можливі ознаки життя. Посадковий апарат може бути або у вигляді дрону-амфібії, який зможе плавати в місцевих озерах, або у вигляді флоту повітряних міні-дронів, які вивчатимуть атмосферу та робитимуть знімки поверхні. Але найкраще, кажуть у ЄКА, коли й "озерний" та повітряний апарати працюватимуть разом. "Озерний" дрон у такому разі виступатиме як базовий апарат, як станція підзарядки та місце збору інформації від мінідронів. Якщо все ж таки рішення про відправлення місії POSEIDON на Титан буде ухвалено, то ЄКА планує, що космічні апарати прибудуть на супутник Сатурна у 2039 році.
Зонд "Гюйгенс"
Поки що першою та єдиною м'якою посадкою на поверхню небесного тіла у Зовнішній Сонячній системі було приземлення на Титан космічного зонда "Гюйгенс". Він зробив це у січні 2005 року. Тоді зонд відправив перші дані з поверхні супутника, щоправда робив він це лише протягом 90 хвилин.
Dragonfly
Місія ЄКА POSEIDON, можливо, стане додатковим дослідницьким проектом до місії NASA з відправлення "вертольота" Dragonfly на Титан. Цей апарат вирушить у космос у 2025 році і досягне супутника Сатурна у 2034-му. Протягом трьох років він вивчатиме поверхню Титану на наявність умов появи життя у тому чи іншому вигляді.