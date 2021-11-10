Заглянути в інопланетні озера та океани. ЄКА збирається відправити на Титан армію дронів

Тоді коли NASA планує відправити на супутник Сатурна свій дослідницький гелікоптер, у Європі задумалися про масштабніший проєкт.

Європейське космічне агентство (ЄКА) розробляє місію під назвою POSEIDON з відправлення на гігантський супутник Сатурна Титан флот мінідронів для дослідження рідких озер на поверхні, повідомляє Forbes.

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У межах місії на Титан вирушать два космічні апарати – орбітальний та посадковий. Причому останній може бути як великим дроном – амфібією, так і армією мінідронів або це буде спільна операція. Будь-який із цих посадкових апаратів вивчатиме полярні регіони супутника Сатурна, де знаходиться більшість озер та морів.

Титан

На єдиному відомому супутнику з атмосферою, найбільшому супутнику Сатурна, Титані, йдуть дощі, є озера, океани та лід, але складаються вони не з води, а з рідкого етану та метану. Це також одне з небагатьох місць у Сонячній системі, де може існувати життя. Але щільна атмосфера Титану не дозволяє вивчити поверхню супутника. Тому планетологи можуть зробити це лише за допомогою орбітальних та посадкових апаратів.

[ + – ] Зображення Титану, отримані з космічного апарату "Кассіні" Фото: ISS

Апарати місії POSEIDON

Орбітальний апарат з місії POSEIDON обертатиметься навколо Титану і за допомогою своїх приладів вивчатиме його атмосферу, геологію та можливі ознаки життя. Посадковий апарат може бути або у вигляді дрону-амфібії, який зможе плавати в місцевих озерах, або у вигляді флоту повітряних міні-дронів, які вивчатимуть атмосферу та робитимуть знімки поверхні. Але найкраще, кажуть у ЄКА, коли й "озерний" та повітряний апарати працюватимуть разом. "Озерний" дрон у такому разі виступатиме як базовий апарат, як станція підзарядки та місце збору інформації від мінідронів. Якщо все ж таки рішення про відправлення місії POSEIDON на Титан буде ухвалено, то ЄКА планує, що космічні апарати прибудуть на супутник Сатурна у 2039 році.

Зонд "Гюйгенс"

[ + – ] Титан. Зображення отримано з космічного апарату "Кассіні" Фото: ISS

Поки що першою та єдиною м'якою посадкою на поверхню небесного тіла у Зовнішній Сонячній системі було приземлення на Титан космічного зонда "Гюйгенс". Він зробив це у січні 2005 року. Тоді зонд відправив перші дані з поверхні супутника, щоправда робив він це лише протягом 90 хвилин.

Dragonfly

[ + – ] Літальний апарат Dragonfly на поверхні Титану. Ілюстрація. Фото: ISS

Місія ЄКА POSEIDON, можливо, стане додатковим дослідницьким проектом до місії NASA з відправлення "вертольота" Dragonfly на Титан. Цей апарат вирушить у космос у 2025 році і досягне супутника Сатурна у 2034-му. Протягом трьох років він вивчатиме поверхню Титану на наявність умов появи життя у тому чи іншому вигляді.