Усім приготуватися. Максимум активності Сонця настане раніше, ніж очікувалося: що це означає (фото)

Новий сонячний максимум буде сильнішим за попередній, і це загрожує негативними наслідками для земних технологій.

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Сонце не є спокійною величезною сферою з розпеченої плазми, це дуже мінлива та не завжди "добра" зірка. Свою активність Сонце проявляє у вигляді сонячних спалахів і викидів плазми в космос. Сонячна активність, яка впливає безпосередньо на нашу планету, називається космічною погодою, за якою ведуть спостереження вчені. Кожні 11 років, тобто протягом сонячного циклу, активність Сонця змінюється. Це означає, що існують періоди відносного затишшя, коли з'являється мало спалахів і викидів плазми, і періоди високої активності, який називається сонячним максимумом. Учені вважають, що цей пік активності настане раніше, ніж показували попередні прогнози. Про це, а також про можливі наслідки такої події для Землі розповідає астроном Деніел Браун із Університету Ноттінгем Трент, що у Великій Британії, пише ScienceAlert.

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Активність Сонця

На Сонці постійно з'являються темніші та холодніші регіони, які називаються сонячними плямами. У цих регіонах з'являються потужні спалахи випромінювання, а також у космос відлітає багато плазми у вигляді корональних викидів маси.

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Сонячні частинки, які досягають Землі, стикаються з магнітним полем планети, яке захищає нас від негативного впливу Сонця. Це призводить до деяких змін у магнітному полі, і деякі з сонячних частинок проникають у верхні шари атмосфери Землі. У результаті взаємодії з молекулами в атмосфері цих частинок виникають знайомі всім полярні сяйва.

На Сонці постійно з'являються темніші та холодніші регіони, які називаються сонячними плямами. У цих регіонах з'являються потужні спалахи випромінювання, а також у космос відлітає багато плазми у вигляді корональних викидів маси. Фото: NASA

Геомагнітні бурі на Землі

Унаслідок зіткнення сонячних частинок із магнітосферою Землі на планеті виникають геомагнітні бурі. Якщо ці бурі дуже сильні, то це може призвести до значного порушення в роботі наших технологій, як на Землі, так і в навколоземному просторі. Наприклад, можуть проявитися значні стрибки напруги в електромережах, що в кінцевому підсумку може призвести до повного виходу їх із ладу на деякий час. Подібні відключення енергії вже кілька разів за останні 170 років відбувалися на планеті.

Сонячні частинки впливають на щільність верхніх шарів атмосфери, де літають на низькій навколоземній орбіті супутники зв'язку та навігації, і це може призвести до їхнього відключення. Також ці супутники можуть втратити орієнтацію та згорять у нижніх шарах атмосфери Землі. Ще сильні геомагнітні бурі призводять до втрат радіозв'язку на нашій планеті. Це може тривати тривалий час. Тобто чим сильнішою є сонячна активність, тим вразливішою стає Земля, зокрема наші технології.

Сонячний максимум

Кожні 11 років у Сонця ця активність змінюється, і приблизно в середині сонячного циклу настає так званий сонячний максимум. Тобто на Сонці з'являється величезна кількість плям, збільшується кількість дуже сильних спалахів і корональних викидів маси.

Кожні 11 років у Сонця ця активність змінюється, і приблизно в середині сонячного циклу настає так званий сонячний максимум. Тобто на Сонці з'являється величезна кількість плям, збільшується кількість дуже сильних спалахів і корональних викидів маси. Фото: NASA

Спочатку вчені, які займаються прогнозуванням космічної погоди, говорили про те, що пік сонячної активності в поточному сонячному циклі настане в липні 2025 року. Згідно з прогнозами, новий максимум буде таким самим слабким, як і під час попереднього сонячного циклу у квітні 2014 року.

Але вчені Роберт Лимон із NASA та Скотт Макінтош із Національного центру атмосферних досліджень США представили результати спостережень за поточною активністю Сонця і вважають, що пік активності нашої зірки настане раніше. За їхніми словами, збільшення кількості сонячних плям уже зараз, а також поява дуже потужних спалахів свідчить про те, що сонячний максимум настане вже в середині 2024 року. На Сонці з'явиться удвічі більше плям, ніж під час подібних піків активності, а це означає, що варто очікувати на ще більшу кількість спалахів і викидів плазми. Новий сонячний максимум буде набагато сильнішим, ніж попередні, що загрожує появі на Землі частих і дуже сильних геомагнітних бур. А чим вони нам загрожують, було сказано вище.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили на Сонці нові структури, і це відкриття допоможе розгадати головну таємницю нашої зірки.