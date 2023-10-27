Всем приготовиться. Максимум активности Солнца наступит раньше, чем ожидалось: что это значит (фото)

Новый солнечный максимум будет сильнее предыдущего и это грозит негативными последствиями для земных технологий.

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Солнце не является спокойной огромной сферой из раскаленной плазмы, это очень изменчивая и не всегда "добрая" звезда. Свою активность Солнце проявляет в виде солнечных вспышек и выбросов плазмы в космос. Солнечная активность, которая влияет непосредственно на нашу планету называется космической погодой, за которой ведут наблюдения ученые. Каждые 11 лет, то есть в течение солнечного цикла, активность Солнца меняется. Это значит, что существуют периоды относительного затишья, когда появляется мало вспышек и выбросов плазмы, и периоды высокой активности, который называется солнечным максимумом. Ученые считают, что этот пик активности наступит раньше, чем показывали предыдущие прогнозы. Об этом, а также о возможных последствиях такого события для Земли рассказывает астроном Дэниел Браун из Университета Ноттингем Трент, Великобритания, пишет ScienceAlert.

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Активность Солнца

На Солнце постоянно появляются более темные и более холодные регионы, которые называются солнечными пятнами. В этих регионах появляются мощные вспышки излучения, а также в космос улетает много плазмы в виде корональных выбросов массы.

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Солнечные частицы, которые достигают Земли сталкиваются с магнитным полем планеты, которое защищает нас от негативного влияния Солнца. Это приводит к некоторым изменениям в магнитном поле и некоторые из солнечных частиц проникают в верхние слои атмосферы Земли. В результате взаимодействия с молекулами в атмосфере этих частиц возникают знакомые всем полярные сияния.

На Солнце постоянно появляются более темные и более холодные регионы, которые называются солнечными пятнами. В этих регионах появляются мощные вспышки излучения, а также в космос улетает много плазмы в виде корональных выбросов массы Фото: NASA

Геомагнитные бури на Земле

В результате столкновения солнечных частиц с магнитосферой Земли на планете возникают геомагнитные бури. Если эти бури очень сильные, то это может привести к значительному нарушению в работе наших технологий, как на Земле, так и в околоземном пространстве. Например, могут проявиться значительные скачки напряжения в электросетях, что в конечном итоге может привести к полному выходу их из строя на некоторое время. Подобные отключения энергии уже несколько раз за последние 170 лет происходили на планете.

Солнечные частицы влияют на плотность самых верхних слоев атмосферы, где летают на низкой околоземной орбите спутники связи и навигации, и это может к их отключению. Также эти спутники могут потерять ориентацию и сгорят в нижних слоях атмосферы Земли. Еще сильные геомагнитные бури приводят к потерям радиосвязи на нашей планете. Это может продолжаться длительное время. То есть чем сильнее солнечная активность, тем более уязвимой становиться Земли, в частности наши технологии.

Солнечный максимум

Каждые 11 лет у Солнца эта активность меняется и примерно в середине солнечного цикла наступает так называемый солнечный максимум. То есть на Солнце появляется огромное количество пятен, увеличивается количество очень сильных вспышек и корональных выбросов массы.

Каждые 11 лет у Солнца эта активность меняется и примерно в середине солнечного цикла наступает так называемый солнечный максимум. То есть на Солнце появляется огромное количество пятен, увеличивается количество очень сильных вспышек и корональных выбросов массы Фото: NASA

Изначально ученых, которые занимаются прогнозированием космической погоды говорили о том, что пик солнечной активности в текущем солнечном цикле наступить в июле 2025 года. При этом, согласно прогнозам, новый максимум будет таким же слабым, как и во время предыдущего солнечного цикла в апреле 2014 года.

Но ученые Роберт Лимон из NASA из Скотт Макинтош из Национального центра атмосферных исследований США представили результаты наблюдений за текущей активностью Солнца и считают, что пик активности нашей звезды наступит раньше. По их словам, увеличение количества солнечных пятен уже сейчас, а также появление очень мощных вспышек говорит о том, что солнечный максимум наступит уже в середине 2024 года. При этом на Солнце появится в 2 раза больше пятен, чем во время подобных пиков активности, а это значит, что стоит ожидать еще большего количества вспышек и выбросов плазмы. При этом новый солнечный максимум будет гораздо сильнее, чем предыдущие, что грозит появлению на Земле частых и очень сильных геомагнитных бурь. А чем они нам грозят было сказано выше.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили на Солнце новые структуры и это открытие поможет разгадать главную тайну нашей звезды.