Еще один Туманный Альбион в Солнечной системе: ученые раскрыли особенности погоды на Титане

Исследователи смоделировали погодные условия вокруг озер спутника Сатурна.

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В 2005 году на поверхность Титана совершил посадку зонд ЕКА "Гюйгенс". Во время своего снижения аппарат отправил снимки сложного ландшафта, который напоминал земной, пишет Discover.

На снимках исследователи увидели холмы и долины, а также извилистые реки, которые вели к сложным дельтам, впадая в озера и моря с большой береговой линией. Все увиденное на спутнике Сатурна было так похоже на Землю, но с одной принципиальной разницей. На Земле вода играет ключевую роль в формировании поверхности планеты, посредством эрозии, обледенения и так далее.

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Но на Титане температура составляет -179 градусов по Цельсию, поэтому вода находится только в одном состоянии – твердом. Поверхность же Титана формирует метан, который вырезает реки, дельты и береговые линии на поверхности спутника. Метан в этом мире присутствует в атмосфере, формирует реки и моря, а также ледники.

Все перечисленное говорит о том, что на Титане должны быть погодные условия с ветром, дождями, туманами и другими метеорологическими явлениями, которые мы можем наблюдать на Земле. Ученые давно бьются над тем, чтобы смоделировать погоду на Титане, но есть одна загвоздка.

Метеорологи знают, что моря и озера на Земле могут самостоятельно формировать погоду, создавая собственный микроклимат. Так происходит потому как температура воды меняется медленнее, чем на суше.

До сих пор оставалось неизвестным, как моря и озера Титана влияют на погоду. Теперь же исследовательница из Юго-Западного научно-исследовательского института в Боулдере Одри Чатен и ее команда решили разрешить эту загадку. Они смоделировали погодные условия вокруг озер Титана.

"Как и озера на Земле, эти метановые озера на Титане, вероятно, играют огромную роль в формировании местного климата", — говорит ученая.

Чатен и ее коллеги смоделировали некоторые озера на Титане, такие как озеро Онайда (Oneida Lacus), чья ширина составляет 50 км. Моделирование показало, что крупные озера порождают более сильные ветры и сформированные ими отдельные погодные условия могут сливаться, образуя сложный местный микроклимат.

Такие ветра также оказывают важное влияние на испарение в атмосферу. Так, например, проанализированное озеро на Титане испаряется со скоростью 6 см за один земной года, в то время как на Земле эти скорость измеряется в метрах в год.

"Моделирование нескольких озер на Титане показывает, что некоторые участки озер могут накапливать столько паров метана, чтобы образовать тонкий туман", — отмечают исследователи.

Такое предположение подтверждают некоторые снимки зонда "Гюйгенс", который приземлился на берегу озера и "увидел" нечто подобное туману. На одном из его снимков даже присутствует капля росы.

Также известно, что атмосфера Титана плотнее земной, а скорость ветра ниже, так как на таком расстоянии от Солнца в атмосфере меньше энергии. Несмотря на это, на проведенные исследования предполагают, что на спутнике должны быть ветры, дожди, туманы, мокрый снег, волны и возможно, даже радугу.

Напомним, ученые также выяснили, что на Титане наблюдаются знакомые землянам пыльные бури и муссонные дожди. Климат Титана, как и Земли, определяется сезонными изменениями.