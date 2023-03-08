Самый большой спутник Сатурна открыл близорукий астроном: его телескопы раскрыли секрет

Новое исследование показывает, что Христиан Гюйгенс страдал от известного заболевания глаз, хотя и не знал об этом.

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Немецкий ученый выяснил, что знаменитый голландский ученый, который первым открыл самый большой спутник Сатурна Титан, скорее всего был близоруким. К такому выводу ученый пришел после изучения созданных Гюйгенсом телескопов, которые были не такими мощными, как его конкурентов, пишет Live Science.

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Христиан Гюйгенс (1629–1695) был известным голландским не только астрономом, но еще и физиком, а также механиком и изобретателем. Он изобрел часы с маятником, предположил, что свет состоит из волн, помог разгадать секреты колец Сатурна, также открыл самый большой спутник этой планеты – Титан. Кстати, космический аппарат, который несколько часов проработал на поверхности Титана 14 января 2005 года назван в честь этого ученого – "Гюйгенс".

[ + – ] Христиан Гюйгенс. Портрет работы Каспара Нечера (1671), масло, музей Boerhaave, Лейден Фото: Wikipedia

Для своих наблюдений за космосом Гюйгенс создал свои собственные телескопы. Но анализ эти инструментов, который провел Алекс Пьетроу из Потсдамского астрофизического института, Германия, показал, что эти телескопы не дают таких же четких изображений, как телескопы конкурентов Гюйгенса. И это при том, что при изготовлении приборов астроном использовал самые лучшие линзы. В ходе своего исследования Пьетроу изучил насколько хорошо линзы совпадают с окулярами телескопов и пришел к выводу, что Гюйгенс скорее всего был близоруким.

Близорукость или миопия – это болезнь глаз, когда человек не может нормально видеть более далекие предметы и объекты, которые кажутся размытыми. Это связано с изменениями формы глазного яблока, когда свет фокусируется не в сетчатке в задней его части, а перед ней. Поэтому близорукий человек не может увидеть четко удаленные от него объекты.

[ + – ] Христиан Гюйгенс (1629–1695) был известным голландским не только астрономом, но еще и физиком, а также механиком и изобретателем. Он изобрел часы с маятником, предположил, что свет состоит из волн, помог разгадать секреты колец Сатурна, также открыл самый большой спутник этой планеты – Титан (на фото) Фото: NASA

По словам Пьетроу, Гюйгенс не носил очки в повседневной жизни и скорее всего не предполагал о таком дефекте зрения, поэтому он непреднамеренно создавал совсем другие телескопы, которые отличались от созданных его конкурентами. То есть они были не такими мощными.

Ученый считает, что известный астроном создавал свои телескопы методом проб и ошибок, когда сопоставлял разные комбинации линз и окуляров. Затем он создал специальную таблицу, в которой описал, какие пары линз и окуляров являются наиболее оптимальными для его телескопов. Пьетроу считает, что Гюйгенс непреднамеренно компенсировал свою близорукость, так что изображения, которые создавали его телескопы казались ему очень четкими.

[ + – ] Проведя анализ таблицы, которую составил голландский астроном, Пьетроу пришел к выводу, что, если бы Гюйгенс носил очки с диоптриями -1,5, то мог бы намного лучше видеть Фото: Live Science

Проведя анализ таблицы, которую составил голландский астроном, Пьетроу пришел к выводу, что, если бы Гюйгенс носил очки с диоптриями -1,5, то мог бы намного лучше видеть. Таким образом оказалось, что близорукость Гюйгенса не была такой серьезной.

Фокус уже писал о том, что космический телескоп Уэбб сделал новый удивительный снимок Титана, который имеет плотную атмосферу, а также реки и моря. Правда состоят они не из воды.

Также Фокус писал о том, что уже через несколько лет на Титан отправится летательный аппарат, который сможет тщательно изучить не только поверхность этого спутника Сатурна, но и его атмосферу.

Что касается еще одного спутника Сатурна, Энцелада, то недавно ученые выяснили, что на дне его подземного океана скрываются геотермальные источники, которые могут быть домом для живых организмов, как уже писал Фокус.