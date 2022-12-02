Небо в облаках. Телескоп Уэбб сделал снимок самого странного спутника Сатурна (фото)

На самом большом спутнике газового гиганта есть реки и озера, а также очень плотная атмосфера. Поэтому его изучение очень важно для астрономов.

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Космический телескоп Уэбб сделал впечатляющие изображения Титана – самого большого спутника Сатурна, который действительно представляет собой очень странный и необычный мир. Целью нового исследования астрономов было изучение его плотной и туманной атмосферы, пишет Space.

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Иногда ученые говорят, что Титан немного похож на нашу планету. На этом самом большом спутнике Сатурна и втором по величине спутнике в Солнечной системе есть моря, реки, озера и даже идут дожди. Но все это состоит из метана, а также других углеводородов. Поверхность Титана покрыта водяным льдом, а сам спутник окутывает плотная, туманная атмосфера, которая наполнена облаками из метана.

[ + – ] Титан в натуральных цветах. Фото сделано космчиеским аппаратом "Кассини" Фото: NASA

Сутки на Титане соответствуют 16 земным дням, средняя температура составляет -180 градусов Цельсия и масса этого спутника — это 95% массы всех спутников Сатурна. До 2004 года ученые имели лишь общие представления о Титане, но космический аппарат "Кассини" смог предоставить много новой полезной информации. А в 2005 году на поверхность Титана впервые приземлился зонд "Гюйгенс", который пробыл там всего 1,5 часа. Как уже писал Фокус, через несколько лет на Титан отправится новый космический аппарат, даже вернее сказать летательный аппарат, который сможет парить над поверхностью Титана и изучать все его особенности. Эта аппарат называется Dragonfly и по своему функционалу напоминает летательный аппарат Ingenuity, который сейчас находится на Марсе, но отличается по внешнему виду.

[ + – ] Сравнение размеров Титана (в левом нижнем углу) с Землей (справа) и Луной (верхний левый угол) Фото: Wikipedia

Учитывая тот факт, что до полета этого вертолета еще пройдет несколько лет, сейчас ученые занимаются изучением Титана с помощью космического телескопа Уэбба. В результате недавних наблюдений телескоп смог хорошо изучить его атмосферу.

[ + – ] Учитывая тот факт, что до полета этого вертолета еще пройдет несколкьо лет, сейчас ученые занимаются изучением Титана с помощью космического телескопа Уэбба. В результате недавних наблюдений телескоп смог хорошо изучить его атмосферу Фото: NASA

Ученые во главе с Конором Никсоном из Центра космических полетов NASA имени Годдарда поставили цель изучить не только атмосферу Титана, но и понять ее особенности, а также обнаружить новые газы. И ученые пришли в восторг от полученных данных телескопа Уэбба, ведь на снимках им удалось обнаружить два облака. И одно из них расположено над Морем Кракена – самым большим морем на Титане.

[ + – ] Ученые пришли в восторг от полученных данных телескопа Уэбба, ведь на снимках им удалось обнаружить два облака. И одно из них расположено над Морем Кракена – самым большим морем на Титане Фото: NASA

После этого ученые решили проверить, как изменяются эти облака с течением времени и для этого использовали наземные телескопы. Хотя астрономы боялись, что облака исчезнут, но они остались на месте, хотя и изменили форму. Но ученые полагают, что телескоп Уэбб и наземные телескопы могли видеть разные облака, ведь сейчас на Титане наблюдается активное образование облаков из-за большого количества солнечного излучения.

[ + – ] Ученые решили проверить, как изменяются эти облака с течением времени и для этого использовали наземные телескопы. Хотя астрономы боялись, что облака исчезнут, но они остались на месте, хотя и изменили форму Фото: NASA

Но на этом анализ изображений Титана не закончен и ученым предстоит еще много работы, чтобы понять, чем отличаются верхние слои атмосферы Титана от нижних и какие новые химические соединения там можно обнаружить. Но получение результатов этого исследования не будет означать конец наблюдений за Титаном с помощью телескопа Уэбба. Астрономы хотят использовать обсерваторию в мае или июне следующего года для новых более подробных исследований спутника Сатурна.

Если космический аппарат Dragonfly, о котором было сказано выше, — это миссия NASA, то Европейское космическое агентство также планирует отправить на Титан свою миссию под названием POSEIDON, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что из себя представляют спутники Нептуна – последней планеты Солнечной системы, который называют ледяным гигантом.