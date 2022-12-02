Небо в хмарах. Телескоп Вебба зробив знімок дивного супутника Сатурна (фото)

На найбільшому супутнику газового гіганта є річки й озера, а також дуже щільна атмосфера. Тому його вивчення дуже важливе для астрономів.

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Космічний телескоп Вебба зробив дивовижні зображення Титана — найбільшого супутника Сатурна, який дійсно є дуже дивним і незвичайним світом. Метою нового дослідження астрономів було вивчення його щільної та туманної атмосфери, пише Space.

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Іноді вчені кажуть, що Титан трохи схожий на нашу планету. На цьому найбільшому супутнику Сатурна та другому за величиною супутнику в Сонячній системі є моря, річки, озера, і навіть ідуть дощі. Але це складається з метану та навіть інших вуглеводнів. Поверхня Титана вкрита водяним льодом, а сам супутник огортає щільна, туманна атмосфера, яка наповнена хмарами з метану.

[ + – ] Титан у натуральних кольорах. Фото зробив космічним апаратом "Кассіні" Фото: NASA

Доба на Титані відповідає 16 земним дням, середня температура становить -180 градусів за Цельсієм, і маса цього супутника — це 95% усіх супутників Сатурна. До 2004 року вчені мали лише загальні уявлення про Титан, але космічний апарат "Кассіні" зміг надати багато нової корисної інформації. А 2005 року на поверхню Титану вперше приземлився зонд "Гюйгенс", який пробув там лише 1,5 години. Як уже писав Фокус, через кілька років на Титан вирушить новий космічний апарат, навіть, точніше сказати, літальний апарат, який зможе ширяти над поверхнею Титана та вивчати всі його особливості. Цей апарат називається Dragonfly, і за своїм функціоналом він нагадує літальний апарат Ingenuity, який зараз перебуває на Марсі, але відрізняється виглядом.

[ + – ] Порівняння розмірів Титана (в лівому нижньому кутку) із Землею (праворуч) і Місяцем (верхній лівий кут) Фото: Wikipedia

Враховуючи той факт, що до польоту цього вертольота пройде ще кілька років, зараз учені займаються вивченням Титана за допомогою космічного телескопа Вебба. Внаслідок недавніх спостережень телескоп зміг добре вивчити його атмосферу.

[ + – ] Враховуючи той факт, що до польоту цього вертольота ще пройде кілька років, зараз учені займаються вивченням Титана за допомогою космічного телескопа Вебба. Внаслідок недавніх спостережень телескоп зміг добре вивчити його атмосферу. Фото: NASA

Учені на чолі з Конором Ніксоном із Центру космічних польотів NASA імені Годдарда поставили за мету вивчити не лише атмосферу Титана, а й зрозуміти її особливості, а також виявити нові гази. І вчені захопилися отриманими даними телескопа Вебба, адже на знімках їм вдалося виявити дві хмари. І одна з них розташована над морем Кракена — найбільшим морем на Титані.

[ + – ] Учені захопилися отриманими даними телескопа Вебба, адже на знімках їм вдалося виявити дві хмари. І одна з них розташована над морем Кракена — найбільшим морем на Титані. Фото: NASA

Після цього вчені вирішили перевірити, як змінюються ці хмари з часом і для цього використовували наземні телескопи. Хоча астрономи боялися, що хмари зникнуть, але вони залишилися на місці, хоч і змінили форму. Але вчені вважають, що телескоп Вебба та наземні телескопи могли бачити різні хмари, адже зараз на Титані спостерігається активне утворення хмар через велику кількість сонячного випромінювання.

[ + – ] Науковці вирішили перевірити, як змінюються ці хмари з часом і для цього використовували наземні телескопи. Хоча астрономи боялися, що хмари зникнуть, але вони залишилися на місці, хоч і змінили форму. Фото: NASA

Але на цьому аналіз зображень Титана не закінчений, і в учених є ще багато роботи, щоб зрозуміти, чим відрізняються верхні шари атмосфери Титана від нижніх і які нові хімічні сполуки там можна виявити. Але отримання результатів цього дослідження означатиме кінець спостережень за Титаном за допомогою телескопа Вебба. Астрономи хочуть використовувати обсерваторію в травні чи червні наступного року для нових докладніших досліджень супутника Сатурна.

Якщо космічний апарат Dragonfly, про який було сказано вище, це місія NASA, то Європейське космічне агентство також планує відправити на Титан свою місію під назвою POSEIDON, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, чим є супутники Нептуна — останньої планети Сонячної системи, яку називають крижаним гігантом.