Супутники Нептуна: найголовніші факти про ці дуже дивні світи на краю Сонячної системи

Загалом у Нептуна 14 супутників, і останній із них відкрили лише 9 років тому.

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Нептун, який є восьмою та найдальшою планетою Сонячної системи, має 14 відомих на сьогодні супутників. Враховуючи, що сама планета була названа на честь бога моря з давньоримської міфології, всі його супутники також отримали назву різних морських божеств і німф, які також були пов'язані з морем, пише Space.

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Майже половину супутників Нептуна астрономи відкрили лише через десятиліття після того, як космічний апарат "Вояджер-2" пролетів повз цей крижаний гігант. Але перші 2 супутники планети були відкриті ще задовго до цього.

[ + – ] Нептун, який є восьмою та найдальшою планетою Сонячної системи, має 14 відомих на сьогодні супутників Фото: wikipedia

Перший і найбільший супутник Нептуна, Тритон, відкрив за допомогою наземного телескопа ще в 1846 астрономом Вільям Лассел, і це сталося всього через 17 днів після виявлення самого Нептуна. Другим супутником, виявленим у планети, стала Нереїда, яку відкрив Джерард Койпер у 1979 році також за допомогою наземного телескопа.

Космічний апарат "Вояджер-2" пролетів повз Нептун в 1989 році та виявив 6 супутників цієї планети.

Технічно супутник під назвою Ларісса, діаметром 97 км, астрономи виявили ще в 1981 році, але підтвердження цього відкриття було отримано тільки за допомогою "Вояджера-2". Це тіло, схоже на астероїд, із поверхнею, поцяткованою кратерами. Орбіта супутника повільно наближається до Нептуна, і вчені вважають, що він або вріжеться в атмосферу планети, або перетвориться на кільце, якщо його розірве на частини гравітація планети.

[ + – ] Вид на Нептун із поверхні Тритона. Ілюстрація. Фото: space.com

Таким же супутником, покритим кратерами, є протей, діаметр якого становить 420 км, і він має не зовсім правильну форму.

Наяда, ще один крихітний супутник Нептуна, який формою трохи нагадує картоплину, ймовірно, є комбінацією фрагментів кількох супутників планети.

Таласса, ймовірно, за складом схожа на Наяду, але цей супутник має форму диска, незважаючи на невеликий розмір. Обидва супутники також мають орбіти, які зрештою призведуть до їхнього падіння на Нептун.

Також "Вояджер-2" виявив Галатею, яка може гравітаційно впливати на кільця Нептуна, і Деспіну, яка перебуває всередині самих кілець планети.

[ + – ] Другим супутником, виявленим у планети, стала Нереїда, яку відкрив Джерард Койпер 1979 року за допомогою наземного телескопа. Фотографію цього супутника зробив "Вояджер-2" Фото: NASA

Лише на початку 2000-х років астрономи змогли відкрити за допомогою наземних і космічних телескопів ще 5 супутників Нептуна.

У 2002 році було оголошено відразу про відкриття чотирьох із них: Галімеди, Сао та Лаомедеї і Несо. Ці супутники настільки малі й так далеко розташовані, що про них мало що відомо, крім їхніх орбіт. Найімовірніше, вони утворилися внаслідок зіткнень із прилеглими астероїдами.

Усього через рік астрономи виявили 13 супутник Нептуна під назвою Псамафа. Орбіти Несо та цього супутника в чомусь схожі, але, крім цього, про нього відомо небагато.

Найостаннішим відомим супутником на сьогодні, 14-му за рахунком, став Гіппокамп. Це дуже маленький супутник, діаметр якого складає лише 34 км.

Список усіх супутників Нептуна в алфавітному порядку

Галатея — маленький супутник неправильної форми, відкритий 1989 року.

Галімеда — маленький супутник, про якого майже нічого не відомо, крім того, що він обертається навколо Нептуна в напрямку, протилежному до обертання планети. Відкритий у 2002 році.

Гіпокамп — супутник діаметром 34 км, який відкрили у 2013 році, і на сьогодні він є найменшим супутником Нептуна.

Деспіна — невеликий супутник неправильної форми, розташований у системі кілець Нептуна. Відкритий 1989 року.

Лаомедея — маленький супутник неправильної форми, що обертається навколо Нептуна по далекій ексцентричній орбіті. Відкритий у 2002 році.

[ + – ] Деякі супутники Нептуна мають неправильну форму Фото: space.com

Лариса – супутник, який був офіційно відкритий у 1989 році, має кругову орбіту, яка зміщується ближче до Нептуна.

Наяда – супутник, який схожий формою на Ларіссу і швидше за все також вріжеться в майбутньому в Нептун. Відкритий 1989 року.

Нереїда — це один з найвіддаленіших і один з найбільших супутників Нептуна. У нього найбільша ексцентрична орбіта серед усіх супутників Сонячної системи. Відкритий 1949 року.

Несо – вченим мало що відомо про далекого супутника Нептуна неправильної форми. Відкритий у 2002 році.

Протей – один із найбільших супутників Нептуна, і він є одним із найтемніших об'єктів у Сонячній системі, тому що відображає надто мало сонячного світла. Відкритий 1989 року.

Псамафа – цей маленький супутник має одну з найдальших орбіт серед усіх супутників у Сонячній системі. Для повного обороту навколо Нептуна йому потрібне майже 26 земних років. Відкритий у 2003 році.

Сао – цей супутник приблизно в 100 мільйонів разів тьмяніший, ніж можна побачити неозброєним оком. Відкритий у 2002 році.

Талас — незвичайний супутник у формі диска. Відкритий 1989 року.

Тритон — найбільший супутник Нептуна і це єдиний великий супутник у Сонячній системі, який обертається навколо планети в протилежному напрямку її обертанню. Вчені вважають, що Трітон був об'єктом у поясі Койпера, який притягла гравітація Нептуна мільйони років тому. Відкритий 1846 року.

Фокус вже писав про те, що космічний телескоп Вебб показав, як виглядають кільця Нептуна.

Про те, які особливості має сам Нептун, Фокус докладно писав.