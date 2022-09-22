Знімки можуть стати останніми. Телескоп Вебба встиг показати кільця Нептуна до виникнення несправності (фото)

На фото видно рідкісні деталі самої планети, а також її супутників.

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Останнім часом космічний телескоп Джеймса Вебба відірвався від спостережень за далекими галактиками, щоб вивчити об'єкти, які знаходяться ближче до Землі. У серії останніх фотографій показаний Нептун, а також його кільця та супутники, пише The Guardian.

До нових знімків телескопа Вебба, останнє подібне спостереження за Нептуном проводилося за допомогою апарату "Вояджер-2". Донедавна він був єдиним рукотворним апаратом, який пролетів повз Нептун у 1989 році. Їхнє коротке "побачення" тривало всього кілька годин.

"Безпрецедентні можливості телескопа Вебба, які дозволяють спостерігати за об'єктами в інфрачервоному випромінюванні, дозволили по-новому поглянути на атмосферу Нептуна", — говорить старший радник з наукових досліджень ЕКА Марк Маккоріан.

Під час своїх спостережень телескоп Вебба зміг прибрати "всі порошинки та тло", щоб вчені змогли вивчити склад атмосфери Нептуна.

Наголошується, що на зображеннях космічного телескопа Габбл, Нептун мав темно-синій відтінок, який надавав йому метан в атмосфері. Але на фотографіях телескопа Вебба планета постала у сірувато-білих відтінках. Така зміна кольору відбулася не з планетою, а через інструменти, які робили знімки. Основний формувач зображень телескопа Webba NIRCam зміг зробити знімок у ближньому інфрачервоному діапазоні.

[ + – ] Знімки Нептуна апаратом "Вояджер-2", Габблом та Веббом Фото: Нептун

"Кільця Нептуна краще відбивають інфрачервоне випромінювання, тому їх так добре видно на знімках", — зазначає Маккоріан.

Також на зображенні видно дуже яскравий північний полюс Нептуна. Оскільки планета нахилена у бік Землі, але на один оберт навколо Сонця вона витрачає 164 роки, вченим ще вдавалося добре розглянути один із полюсів планети.

На фото присутні і супутники Нептуна, принаймні, ми можемо побачити 7 з 14 наявних. На одному зі знімків над планетою нависає яскрава і гостра зірка, але насправді цей об'єкт — це Тритон, величезний місяць Нептуна.

[ + – ] Супутники Нептуна Фото: Нептун

Супутник Тритон, який перевершує за розмірами карликову планету Плутон, покритий кіркою льоду, тому він відбиває більше світла і виглядає таким яскравим на знімку. Водночас, сам Нептун поглинає більшу частину світла.

Через неправильну орбіту Тритона навколо Нептуна, вчені давно припускають, що місяць є об'єктом, що прилетів із пояса Койпера і є захопленим гравітацією планети.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про те, що у головній камері телескопа Джеймса Вебба виявили несправність. NASA в терміновому порядку збирає нараду, щоб розібратися в причині виниклої аномалії.