Снимки могут стать последними. Телескоп Уэбба успел показать кольца Нептуна до своей поломки (фото)

На фотографиях видны редкие детали самой планеты, а также ее спутников.

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В последнее время космический телескоп Джеймса Уэбба оторвался от наблюдений за далекими галактиками, чтобы изучить объекты, которые находятся поближе к Земле. В серии последних фотографий показан Нептун, а также его кольца и спутники, пишет The Guardian.

До свежих снимком телескопа Уэбба, последнее подобное наблюдение за Нептуном проводилось с помощью аппарата "Вояджер-2". До недавнего времени он был единственным рукотворным аппаратом, который пролетел мимо Нептуна в 1989 году. Их короткое "свидание" длилось всего несколько часов.

"Беспрецедентные возможности телескопа Уэбба, которые позволяют наблюдать за объектами в инфракрасном излучении, позволили по-новому взглянуть на атмосферу Нептуна", — говорит старший советник по научным исследованиям ЕКА Марк Маккориан.

Во время своих наблюдений телескоп Уэбба смог убрать "все пылинки и фон", чтобы ученые смогли изучить состав атмосферы Нептуна.

Отмечается, что на изображениях космического телескопа Хаббл, Нептун имел темно-синий оттенок, который придавал ему метан в атмосфере. Но на фотографиях телескопа Уэбба планета предстала в серовато-белых оттенках. Такая смена цвета произошла не с самой планетой, а из-за инструментов, которые делали снимки. Основной формирователь изображений телескопа Уэбба NIRCam смог сделать снимок в ближнем инфракрасном диапазоне.

[ + – ] Снимки Нептуна аппаратом "Вояджер-2", Хабблом и Уэббом Фото: Space Telescope Science Institut/ESA/Webb

"Кольца Нептуна лучше отражают инфракрасное излучение, поэтому они так хорошо видны на снимках", — отмечает Маккориан.

Также на изображении виден очень яркий северный полюс Нептуна. Поскольку планета наклонена в сторону Земли, а на один оборот вокруг Солнца она тратит 164 года, ученым еще не удавалось так хорошо рассмотреть один из полюсов планеты.

На фото присутствуют и спутники Нептуна, по крайне мере, мы можем увидеть 7 из 14 имеющихся. На одном из снимков над планетой нависает яркая и остроконечная звезда, но на самом деле этот объект – это Тритон, огромная и странная луна Нептуна.

[ + – ] Спутники Нептуна Фото: Space Telescope Science Institut/ESA/Webb

Спутник Тритон, который превосходит по размерам карликовую планету Плутон, покрыт коркой льда, поэтому он отражает больше света и выглядит таким ярким на снимке. В это же время, сам Нептун поглощает большую часть света.

Из-за неправильной орбиты Тритона вокруг Нептуна, ученые давно предполагают, что луна является объектом, прилетевшим из пояса Койпера и захваченным гравитацией планеты.

Напомним, сегодня стало известно о том, что с главной камерой телескопа Джеймса Уэбба произошла поломка. NASA в срочном порядке собирает совещание, чтобы разобраться в причине возникшей аномалии.