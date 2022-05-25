Доба триває лише 16 годин, але сезони по 40 років: вчені розповіли про особливості Нептуна

Восьма та найдальша планета від Сонця має чимало особливих рис.

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Нептун є одним із двох крижаних гігантів, нарівні з Ураном у нашій Сонячній системі. Він розташований приблизно в 30 разів далі від нашої зірки, ніж Земля, і ця планета робить повний оберт навколо Сонця за 165 земних років. Цей холодний блакитний гігант обертається навколо своєї осі набагато швидше за Землю, тому на цій планеті доба триває 16 земних годин. Що ще приховує Нептун і чим він такий особливий, пише Live Science.

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Коли люди довідалися про існування планети Нептун?

Нептун відкрив німецький астроном Йоганн Ґалле у 1846 році. Вчений зі своїми колегами в результаті обчислень дійшли висновку, що на гравітацію Урана впливає якась невідома планета. Після цього астрономи вперше змогли побачити Нептуна в телескоп. Хоча, за даними вчених з NASA, історичні записи говорять про те, що Нептун спостерігали астрономи ще в 1612 році, хоч і не прийняли цей небесний об'єкт за планету.

[ + – ] Нептун відкрив німецький астроном Йоганн Ґалле у 1846 році. Фото: NASA

Свою назву Нептун отримав на честь давньоримського бога моря. Можливо, цю назву планета отримала через свій синій або синьо-зелений колір. Нептун має такий вигляд саме через велику кількість метану в його атмосфері. До речі, планети Нептун і Уран мають різний колір і, як уже писав Фокус, вчені нарешті з'ясували чому так сталося.

Поки єдиним космічним апаратом, який досяг Нептуна, був "Вояджер-2", який пролетів досить близько до планети (на відстані 4950 кілометрів) і зробив перші знімки крижаного гіганта в 1989 році.

[ + – ] Поки єдиним космічним апаратом, що досяг Нептуна, був "Вояджер-2", який пролетів досить близько до планети (на відстані 4950 кілометрів) і зробив перші знімки крижаного гіганта в 1989 році Фото: NASA

Скільки потрібно часу, щоб дістатися до Нептуна?

Нептун є поки останньою відкритою планетою Сонячної системи, адже у 2006 році Плутон втратив цей статус і отримав назву карликова планета. Але вчені продовжують пошуки Дев'ятої планети, яка, як вважають, все ж таки існує на околицях Сонячної системи. Фокус вже писав, що астрономи виявили за Нептуном новий загадковий об'єкт.

Нептун знаходиться від Землі на відстані приблизно 4,7 млрд км. "Вояджер-2" подолав цю відстань за 12 років, але він рухався зі швидкістю приблизно 68 тисяч км/год. А це набагато перевищує швидкість сучасних пілотованих космічних кораблів.

На Нептуні дуже холодно

Вчені вважають, що на Нептуні температура в атмосфері становить приблизно -225 градусів за Цельсієм. Хоча Нептун знаходиться дальше за Уран, на цих крижаних гігантах приблизно однакова температура. Як і Юпітер і Сатурн, Нептун виділяє більше тепла в космос, ніж поглинає сонячної енергії. Фокус вже писав про те, що на Марсі, наприклад, все відбувається з точністю навпаки й це призводить до появи потужних пилових бур. Також Фокус писав про те, що недавнє дослідження показало, що на Нептуні відбуваються незрозумілі стрибки температури.

[ + – ] Вчені вважають, що на Нептуні температура в атмосфері становить приблизно -225 градусів Фото: NASA

"Нептун для нас є дуже загадковою планетою. Про нього ще так мало чого відомо і нам здається, що в атмосфері крижаного гіганта відбувається ще багато незвичайних явищ", — говорить Майкл Роман, з Університету Лестера, Великобританія.

Також Нептун — це планета, де дмуть найсильніші вітри в Сонячній системі. Їхня швидкість може досягати 1931 км/год. А один сезон на Нептуні триває цілих 40 років.

З чого складається Нептун?

Нептун складається з води, аміаку та метану. Вчені зазвичай називають ці молекули "льодом", тому Нептун і є крижаним гігантом. У планети немає твердої поверхні, але є таке ж тверде, як Земля ядро.

[ + – ] Нептун складається з води, аміаку та метану. Вчені зазвичай називають ці молекули "льодом", тому Нептун і є крижаним гігантом Фото: NASA

Як уже писав Фокус, на Нептуні, як і на Урані, йдуть дощі з алмазів. Таке можливо, тому що на цих планетах дуже високий тиск, який перевищує земний у 200 тисяч разів. У результаті метан розщеплюється з виділенням вуглецю і цей вуглець групується в довгі ланцюжки, утворюючи кристалічні решітки, схожі на алмази. Ці "алмази" падають у мантію, де вони випаровуються через дуже високі температури — в середньому + 6727 градусів Цельсія.

[ + – ] На Нептуні йдуть дощі з діамантів Фото: NASA

Чи є у Нептуна супутники?

Нептун має не тільки 14 супутників, а і як мінімум 5 кілець, майже як Сатурн, хоч вони й не такі явні. Найбільшим супутником Нептуна є Тритон, який, як вважають учені, захопила гравітація Нептуна з пояса Койпера мільйони років тому.