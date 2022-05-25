Сутки длятся всего 16 часов, но сезоны по 40 лет: ученые рассказали об особенностях Нептуна

Восьмая и самая далекая планета от Солнца имеет немало отличительных особенностей.

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Нептун является одним из двух ледяных гигантов, наравне с Ураном в нашей Солнечной системе. Он расположен примерно в 30 раз дальше от нашей звезды, чем Земля, и эта планета делает полный оборот вокруг Солнца за 165 земных лет. Этот холодный голубой гигант вращается вокруг своей оси намного быстрее, чем Земля, поэтому на этой планете сутки длятся 16 земных часов. Что еще скрывает Нептун и чем он такой особенный, об этом пишет Live Science.

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Когда люди узнали о существовании планеты Нептун?

Нептун открыл немецкий астроном Иоганн Галле в 1846 году. Ученый со своими коллегами в результате вычислений пришли к выводу, что на гравитацию Урана влияет какая-то неизвестная планета. После этого астрономы впервые смогли увидеть Нептун в телескоп. Хотя, согласно данным ученых из NASA, исторические записи говорят о том, что Нептун наблюдали астрономы еще в 1612 году, хотя и не приняли этот небесный объект за планету.

[ + – ] Нептун открыл немецкий астроном Иоганн Галле в 1846 году Фото: NASA

Свое название Нептун получил по имени древнеримского бога моря. Возможно, это название планета получила из-за своего синего или сине-зеленого цвета. Нептун выглядит именно так из-за большого количества метана в его атмосфере. Кстати, планеты Нептун и Уран имеют разный цвет и как уже писал Фокус ученые наконец выяснили почему так произошло.

Пока что единственным космическим аппаратом, который достиг Нептуна был "Вояджер-2", который пролетел достаточно близко к планете (на расстоянии в 4950 километров) и сделал первые снимки ледяного гиганта в 1989 году.

[ + – ] Пока что единственным космическим аппаратом, который достиг Нептуна был "Вояджер-2", который пролетел достаточно близко к планете (на расстоянии в 4950 километров) и сделал первые снимки ледяного гиганта в 1989 году Фото: NASA

Сколько нужно времени, чтобы долететь до Нептуна?

Нептун является пока что последней открытой планетой Солнечной системы, ведь в 2006 году Плутон потерял этот статус и стал называться карликовой планетой. Но ученые продолжают поиски Девятой планеты, которая, как считается, все же существует на окраинах Солнечной системы. Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили за Нептуном новый загадочный объект.

Нептун находится от Земли на расстоянии примерно в 4,7 млрд км. "Вояджер-2" преодолел это расстояние за 12 лет, но он двигался со скоростью примерно 68 тысяч км/ч. А это намного превышает скорость современных пилотируемых космических кораблей.

На Нептуне очень холодно

Ученые считают, что на Нептуне температура в атмосфере составляет примерно -225 градусов Цельсия. Хотя Нептун находится дальше, чем Уран, на этих ледяных гигантах примерно одинаковая температура. Также уже известно о том, что подобно Юпитеру и Сатурну, Нептун выделяет больше тепла в космос, чем поглощает солнечной энергии. Фокус уже писал о том, что на Марсе, например, все происходит с точностью до наоборот и это приводит к появлению мощных пылевых бурь. Также Фокус писал о том, что недавнее исследование показало, что на Нептуне происходят необъяснимые скачки температуры.

[ + – ] Ученые считают, что на Нептуне температура в атмосфере составляет примерно -225 градусов Цельсия Фото: NASA

"Нептун для нас представляет собой очень интригующую планету. О нем еще так мало чего известно и нам кажется, что в атмосфере ледяного гиганта происходит еще много необычных явлений", — говорит Майкл Роман, из Университета Лестера, Великобритания.

Также Нептун – это планета, где дуют самые сильные ветры в Солнечной системе. Их скорость может достигать 1931 км/ч. А один сезон на Нептуне продолжается целых 40 лет.

Из чего состоит Нептун?

Нептун состоит из воды, аммиака и метана. Ученые обычно называют эти молекулы "льдом", поэтому Нептун и является ледяным гигантом. У планеты нет твердой поверхности, но есть такое же твердое, как у Земли ядро.

[ + – ] Нептун состоит из воды, аммиака и метана. Ученые обычно называют эти молекулы "льдом", поэтому Нептун и является ледяным гигантом Фото: NASA

Как уже писал Фокус, на Нептуне, как и на Уране идут дожди из алмазов. Такое возможно, так как на этих планетах очень высокое давление, которое превышает земное в 200 тысяч раз. В результате метан расщепляется с выделением углерода и этот углерод группируется в длинные цепочки, образуя кристаллические решетки, похожие на алмазы. Эти "алмазы" падают в мантию, где они испаряются из-за очень высоких температур – в среднем + 6727 градусов Цельсия.

[ + – ] На Нептуне идут дожди из алмазов Фото: NASA

Есть ли у Нептуна спутники?

У Нептуна есть не только 14 спутников, но и как минимум 5 колец, почти как у Сатурна, хоть они и не такие явные. Самым большим спутником Нептуна является Тритон, который как считают ученые, был захвачен гравитацией Нептуна из пояса Койпера миллионы лет назад.