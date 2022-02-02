Планеты Уран и Нептун имеют разный цвет: ученые наконец выяснили почему

Две планеты Солнечной системы имеют много общего между собой, но у них разный цвет. Исследователи предложили новую теорию того, где кроется ответ на этот вопрос.

Уран и Нептун – это можно сказать планеты-близнецы. У них почти одинаковый размер и масса, состав и структура, и даже скорость вращения. Единственное, что их точно отличает – это цвет. Нептун — голубого цвета и в его атмосфере видны происходящие там атмосферные явления, а Уран – бирюзового цвета и не видно признаков какой-либо атмосферной активности. Новое исследование предполагает, что один из атмосферных слоев на Уране меняет его цвет, сообщает ScienceAlert.

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Из чего состоят Уран и Нептун?

Небольшое каменистое ядро;

Его окружает мантия из воды, аммиака и метанового льда;

Потом начинается атмосфера, которая состоит из водорода, гелия и метана;

Все заканчивается верхними слоями атмосферы и вершинами облаков, которые мы видим.

[ + – ] Уран Фото: wikipedia

"Но атмосфера Нептуна и Урана не полностью однородна, в ней много разных слоев, как и в атмосферах других планет в Солнечной системе", — говорит Патрик Ирвин из Оксфордского университета.

Чтобы узнать, как устроены атмосферы этих двух планет, Ирвин и его коллеги создали модели атмосферных слоев на Нептуне и Уране. При моделировании использовались научные данные, полученные от наблюдений за этими планетами.

Результаты моделирования

В результате ученые в своих моделях увидели присутствие атмосферного слоя в обеих планетах – фотохимическую дымку или небольшое затемнение. Этот слой появляется из-за того, что ультрафиолетовое излучение Солнца разрушает аэрозольные частицы в атмосфере и создает частицы этой дымки. Такое происходит в нижних слоях атмосферы на Венере, Земле, Сатурне, Юпитере, Плутоне и спутниках Титане и Тритоне.

[ + – ] Нептун Фото: wikipedia

Ученые назвали этот атмосферный слой — Aerosol-2. На уране этот слой более темный, чем на Нептуне и поэтому планеты имеют разный цвет.

"Эти частицы поглощают ультрафиолетовое излучение, поэтому у Урана более низкая отражательная способность света. Поэтому Уран кажется более бледным для человеческого глаза", — говорит Ирвин.

Ученые считают, что под слоем Aerosol-2 существует слой Aerosol-1. Именно там возникают темные пятна и полосы, которые иногда видно на Нептуне. Если бы слой Aerosol-2 был еще более прозрачным, то эти особенности астрономы видели бы еще лучше. Но в атмосфере Урана такие темные области заметить очень сложно.

Пока ученые не знают, почему на Нептуне слой Aerosol-2 не такой плотный, как на Уране.

Напоминаем, ученые доказали, что на Уране и Нептуне идут дожди из алмазов.