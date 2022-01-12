На Уране и Нептуне действительно идут дожди из алмазов, - исследование

В ходе наземных экспериментов ученые определили, что на двух ледяных гигантах могут идти "дожди" из алмазов. Теперь осталось это только проверить, отправив туда космический аппарат.

На первый взгляд самые далекие планеты Уран и Нептун — это просто ледяные гиганты и там нет ничего интересного. Астрофизик из Университет штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук Пол Саттер утверждает, что эксперименты, проведенные на Земле, показывают – там идут настоящие дожди из алмазов, сообщает Space

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Состав планет

Уран и Нептун состоят в основном из воды, аммиака и метана. Астрономы обычно называют эти молекулы "льдом", а сами планеты ледяными гигантами, хотя это не совсем правильно, говорит Саттер. Единственная причина, по который можно говорить о льде на этих планетах та, что во время формирования на Уране и Нептуне эти элементы, возможно были в твердой форме.

Но до сих пор очень мало известно о внутреннем строении этих планет-гигантов. Последние данные, которые получили на Земле об этих планетах, прислал 30 лет назад космический аппарат "Вояджер-2".

"Поэтому только с помощью моделирования и экспериментов мы поняли, что на Уране и Нептуне могут быть так называемые алмазные дожди", — говорит Саттер.

С помощью экспериментов и на основе знаний о составе Урана и Нептуна, ученые выяснили, что самые внутренние области мантий этих планет, вероятно, имеют температуру где-то около 6727 градусов Цельсия и давление в 6 млн раз больше, чем в атмосфере Земли.

Самые внешние слои мантии, по словам ученых, холоднее – примерно 1727 Цельсия, и там меньшее давление – примерно в 200 тысяч раз больше, чем в земной атмосфере.

Уран

[ + – ] Уран Фото: wikipedia

Седьмая планета Солнечной системы

Обнаружено 27 спутников

У планеты есть слабо выраженные кольца

Среднее расстояние от Урана до Солнца 2,8 млрд км

1 год длится 84 земных года

Нептун

[ + – ] Нептун Фото: wikipedia

Восьмая и последняя планета Солнечной системы

Обнаружены 14 спутников

У планеты есть система колец

Среднее расстояние от Нептуна до Солнца 4,55 млрд км

1 год длится 165 земных лет

Дождь из алмазов

"Возникает вопрос: что происходит с водой, аммиаком и метаном при таких температурах и давлении?", — говорит Саттер.

Если речь идет о метане, то сильное давление может разорвать молекулу и освободиться углерод. Потом углерод находит других своих "сородичей", образует длинные цепочки, которые потом сжимаются и превращаются в кристаллические решетки, похожие на алмаз.

Эти алмазные образования погружаются сквозь слои мантии, пока не достигают очень высоких температур и испаряются, выходя обратно наверх. И это повторяющийся цикл можно назвать дождем из алмазов, говорит Саттер.

Чтобы точно проверить эти лабораторные эксперименты нужно отправить к Урану и Нептуну космический аппарат для тщательного изучения. Но пока основная цель нынешних и будущих исследований сосредоточена на газовых гигантах – Юпитере и Сатурне.

"Основываясь на всем, что мы знаем о составе ледяных гигантов, их внутреннем строении, результатах лабораторных экспериментов и моделировании, алмазный дождь — это вполне реальная вещь", — заключает Саттер.

Фокус уже писал о том, что Уран и Нептун – это самые холодные планеты Солнечной системы, а также о том, что на крупнейших спутниках Урана могут скрываться океаны.