Водный мир под слоем льда. На крупнейших спутниках Урана могут скрываться океаны

Исследователи предполагают, что на Титании и Обероне под поверхностью могут быть океаны, которые находятся в жидком виде из-за распада радиоактивных элементов в ядрах спутников.

С помощью компьютерного моделирования ученые из Калифорнийского университета в Санта-Круз сделали вывод, что на двух крупнейших спутниках Урана под ледяной поверхностью могут быть скрытие жидкие океаны. И причиной могут быть несколько факторов, сообщает Daily Mail.

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На сегодняшний день у Урана обнаружено 27 спутников. Первым по величине является Титания, а вторым – Оберон. На них могут быть подповерхностные океаны, если через внешние ледяные оболочки спутников не уходит много тепла, говорит Фрэнсис Ниммо из Калифорнийского университета в Санта-Круз.

"Я уверен, что они там есть и это совсем неудивительно", — добавляет Ниммо.

Уран

Открыт — 13 марта 1781 года

Диаметр — 50 тысяч км

Площадь поверхности — 8,1156⋅109 км²

Третья по диаметру и четвертая по массе планета в Солнечной системе

Ледяной гигант

Расстояние от Земли — 2,6 млрд км от Земли.

Титания

[ + – ] Титания Фото: wikipedia

Диаметр — около 1576 км

Площадь поверхности — 7,82 млн км²

Температура — -213 градусов Цельсия

Оберон

[ + – ] Оберон Фото: wikipedia

Диаметр — около 1522 км

Площадь поверхности — 7,285 млн км²

Температура — -203 градуса Цельсия

Температура на поверхности обоих спутников в среднем -200 °C, но внутри, радиоактивные элементы могут удерживать некоторую часть воды в растаявшем виде, говорят ученые.

[ + – ] Спутники Урана. Слева направо: Пак, Миранда, Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберон Фото: wikipedia

Многие спутники Урана, находятся ближе к планете, чем Титания и Оберон, и получают большую часть своего внутреннего тепла от приливного нагрева – нагревания ядра трением, которое вызвано гравитационным притяжением Урана.

По словам ученых, приливного нагрева недостаточно, чтобы растопить лед под поверхностью спутников, в том числе и внутри двух этих самых больших спутников. Но есть несколько факторов, которые могут повлиять на то, что вода под поверхностью будет жидкой, а не замерзнет. Во-первых, все зависит от пористости поверхности и размеров этих пор. Далее, есть ли там аммиак, который снижает температуру таяния льда.

Ученые сделали вывод, на основе моделирования, что, если пористость ледяной оболочки Титании составляет более 12% или в океане есть больше 10% аммиака по весу, то на спутнике может быть океан глубиной более 1 км. То же самое касается и Оберона. Ученые говорят, что океан под поверхностью может быть также и на еще трех основных спутниках Урана — Умбриэли, Ариэли и Миранде.

О спутниках Урана было мало что известно до того, как мимо Урана в 1986 году пролетел космический аппарат "Вояджер -2". В NASA планируют запуск нового коаппарата для исследования Урана и Нептуна в средине 2030-х годов.