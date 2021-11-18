Водный мир под слоем льда. На крупнейших спутниках Урана могут скрываться океаны
Исследователи предполагают, что на Титании и Обероне под поверхностью могут быть океаны, которые находятся в жидком виде из-за распада радиоактивных элементов в ядрах спутников.
С помощью компьютерного моделирования ученые из Калифорнийского университета в Санта-Круз сделали вывод, что на двух крупнейших спутниках Урана под ледяной поверхностью могут быть скрытие жидкие океаны. И причиной могут быть несколько факторов, сообщает Daily Mail.
На сегодняшний день у Урана обнаружено 27 спутников. Первым по величине является Титания, а вторым – Оберон. На них могут быть подповерхностные океаны, если через внешние ледяные оболочки спутников не уходит много тепла, говорит Фрэнсис Ниммо из Калифорнийского университета в Санта-Круз.
"Я уверен, что они там есть и это совсем неудивительно", — добавляет Ниммо.
Уран
- Открыт — 13 марта 1781 года
- Диаметр — 50 тысяч км
- Площадь поверхности — 8,1156⋅109 км²
- Третья по диаметру и четвертая по массе планета в Солнечной системе
- Ледяной гигант
- Расстояние от Земли — 2,6 млрд км от Земли.
Титания
- Диаметр — около 1576 км
- Площадь поверхности — 7,82 млн км²
- Температура — -213 градусов Цельсия
Оберон
- Диаметр — около 1522 км
- Площадь поверхности — 7,285 млн км²
- Температура — -203 градуса Цельсия
Температура на поверхности обоих спутников в среднем -200 °C, но внутри, радиоактивные элементы могут удерживать некоторую часть воды в растаявшем виде, говорят ученые.
Многие спутники Урана, находятся ближе к планете, чем Титания и Оберон, и получают большую часть своего внутреннего тепла от приливного нагрева – нагревания ядра трением, которое вызвано гравитационным притяжением Урана.
По словам ученых, приливного нагрева недостаточно, чтобы растопить лед под поверхностью спутников, в том числе и внутри двух этих самых больших спутников. Но есть несколько факторов, которые могут повлиять на то, что вода под поверхностью будет жидкой, а не замерзнет. Во-первых, все зависит от пористости поверхности и размеров этих пор. Далее, есть ли там аммиак, который снижает температуру таяния льда.
Ученые сделали вывод, на основе моделирования, что, если пористость ледяной оболочки Титании составляет более 12% или в океане есть больше 10% аммиака по весу, то на спутнике может быть океан глубиной более 1 км. То же самое касается и Оберона. Ученые говорят, что океан под поверхностью может быть также и на еще трех основных спутниках Урана — Умбриэли, Ариэли и Миранде.
О спутниках Урана было мало что известно до того, как мимо Урана в 1986 году пролетел космический аппарат "Вояджер -2". В NASA планируют запуск нового коаппарата для исследования Урана и Нептуна в средине 2030-х годов.