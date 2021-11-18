Водний світ під шаром льоду. На найбільших супутниках Урану можуть ховатися океани
Дослідники припускають, що на Титанії й Обероні під поверхнею можуть бути океани, які перебувають у рідкому вигляді через розпад радіоактивних елементів у ядрах супутників.
За допомогою комп'ютерного моделювання вчені з Каліфорнійського університету в Санта-Круз зробили висновок, що на двох найбільших супутниках Урану під крижаною поверхнею можуть бути приховані рідкі океани. І причиною може бути кілька факторів, повідомляє Daily Mail.
На сьогодні в Урана виявлено 27 супутників. Першим за величиною є Титанія, а другим – Оберон. На них можуть бути підповерхневі океани, якщо через зовнішні крижані оболонки супутників не йде багато тепла, каже Френсіс Німмо з Каліфорнійського університету Санта-Круз.
"Я впевнений, що вони там є, і це зовсім не дивно", — додає Німмо.
Уран
- Відкритий — 13 березня 1781 року
- Діаметр — 50 тисяч км
- Площа поверхні — 8,1156⋅109 км²
- Третя за діаметром і четверта за масою планета в Сонячній системі
- Крижаний гігант
- Відстань від Землі – 2,6 млрд км від Землі.
Титанія
- Діаметр — близько 1576 км
- Площа поверхні — 7,82 млн км²
- Температура — -213 градусів Цельсія
Оберон
- Діаметр — близько 1522 км.
- Площа поверхні — 7,285 млн км²
- Температура — -203 градуси Цельсія
Температура на поверхні обох супутників у середньому -200 °C, але всередині радіоактивні елементи можуть утримувати деяку частину води в розтанувшому вигляді, кажуть учені.
Багато супутників Урана розташовані ближче до планети, ніж Титанія й Оберон, і отримують більшу частину свого внутрішнього тепла від приливного нагріву – нагрівання ядра тертям, яке викликане гравітаційним тяжінням Урану.
За словами вчених, приливного нагріву недостатньо, щоб розтопити лід під поверхнею супутників, у тому числі й усередині двох найбільших супутників. Але є кілька факторів, які можуть вплинути на те, що вода під поверхнею буде рідкою, а не замерзне. По-перше, все залежить від пористості поверхні та розмірів цих пор. Далі, чи є там аміак, який знижує температуру танення льоду.
Учені зробили висновок на основі моделювання, що якщо пористість крижаної оболонки Титанії становить більше 12% або в океані є більше 10% аміаку за вагою, то на супутнику може бути океан глибиною більше 1 км. Те саме стосується й Оберона. Вчені кажуть, що океан під поверхнею може бути також і ще на трьох основних супутниках Урану — Умбріель, Аріель і Міранді.
Про супутників Урана було мало що відомо до того, як повз Уран у 1986 році пролетів космічний апарат "Вояджер-2". У NASA планують запуск нового коапарату для дослідження Урана та Нептуна в середині 2030-х років.