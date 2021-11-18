Водний світ під шаром льоду. На найбільших супутниках Урану можуть ховатися океани

Дослідники припускають, що на Титанії й Обероні під поверхнею можуть бути океани, які перебувають у рідкому вигляді через розпад радіоактивних елементів у ядрах супутників.

За допомогою комп'ютерного моделювання вчені з Каліфорнійського університету в Санта-Круз зробили висновок, що на двох найбільших супутниках Урану під крижаною поверхнею можуть бути приховані рідкі океани. І причиною може бути кілька факторів, повідомляє Daily Mail.

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На сьогодні в Урана виявлено 27 супутників. Першим за величиною є Титанія, а другим – Оберон. На них можуть бути підповерхневі океани, якщо через зовнішні крижані оболонки супутників не йде багато тепла, каже Френсіс Німмо з Каліфорнійського університету Санта-Круз.

"Я впевнений, що вони там є, і це зовсім не дивно", — додає Німмо.

Уран

Відкритий — 13 березня 1781 року

Діаметр — 50 тисяч км

Площа поверхні — 8,1156⋅109 км²

Третя за діаметром і четверта за масою планета в Сонячній системі

Крижаний гігант

Відстань від Землі – 2,6 млрд км від Землі.

Титанія

[ + – ] Титанія Фото: wikipedia

Діаметр — близько 1576 км

Площа поверхні — 7,82 млн км²

Температура — -213 градусів Цельсія

Оберон

[ + – ] Оберон Фото: wikipedia

Діаметр — близько 1522 км.

Площа поверхні — 7,285 млн км²

Температура — -203 градуси Цельсія

Температура на поверхні обох супутників у середньому -200 °C, але всередині радіоактивні елементи можуть утримувати деяку частину води в розтанувшому вигляді, кажуть учені.

[ + – ] Супутники Урана. Зліва направо: Пак, Міранда, Аріель, Умбріель, Титанія та Оберон Фото: wikipedia

Багато супутників Урана розташовані ближче до планети, ніж Титанія й Оберон, і отримують більшу частину свого внутрішнього тепла від приливного нагріву – нагрівання ядра тертям, яке викликане гравітаційним тяжінням Урану.

За словами вчених, приливного нагріву недостатньо, щоб розтопити лід під поверхнею супутників, у тому числі й усередині двох найбільших супутників. Але є кілька факторів, які можуть вплинути на те, що вода під поверхнею буде рідкою, а не замерзне. По-перше, все залежить від пористості поверхні та розмірів цих пор. Далі, чи є там аміак, який знижує температуру танення льоду.

Учені зробили висновок на основі моделювання, що якщо пористість крижаної оболонки Титанії становить більше 12% або в океані є більше 10% аміаку за вагою, то на супутнику може бути океан глибиною більше 1 км. Те саме стосується й Оберона. Вчені кажуть, що океан під поверхнею може бути також і ще на трьох основних супутниках Урану — Умбріель, Аріель і Міранді.

Про супутників Урана було мало що відомо до того, як повз Уран у 1986 році пролетів космічний апарат "Вояджер-2". У NASA планують запуск нового коапарату для дослідження Урана та Нептуна в середині 2030-х років.