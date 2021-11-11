Исследователи рассказали, какая планета Солнечной системы самая холодная

Многие могут подумать, что самая холодная планета это та, которая находится на наибольшем расстоянии от Солнца, однако не все так просто.

В нашей Солнечной системе имеется 8 планет, но какая же из них самая холодная? Все зависит от того, говорим ли мы о средней температуре планеты или о самой низкой температуре, которая может быть зафиксирована на планете, пишет Nine Planets.

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Нептун

Фото: Hubblesite

Большинство сказали бы, что самая холодная планета в нашей Солнечной системе — Нептун, так как это 8 планета и, следовательно, самая удаленная от Солнца.

Солнце является нашим основным источником тепла, поэтому было бы логично, чтобы планета, находящаяся на наибольшем расстоянии от него, являлась самой холодной. Однако не все так просто.

Как всем известно, Нептун — ледяной гигант, и на то есть веские причины. Его средняя температура составляет около — 214 °C. Это намного холоднее, чем средняя температура на Земле, составляющая 15 °C.

У Нептуна нет твердой поверхности как таковой, вместо нее планета имеет ледяной водный слой, который служит мантией. Это затрудняет определение температуры поверхности, однако благодаря исследованиям, проводимым с Земли, а также пролетным миссиям, ученые смогли узнать среднюю температуру в верхних слоях атмосферы.

Уран

Любопытно, что Нептуну принадлежит титул только за самую низкую среднюю температуру, а вот рекорд по самой низкой температуре в целом принадлежит 7 планете от Солнца — Урану. Его температура составляет — 224 °C.

Довольно неожиданно, учитывая тот факт, что Уран находится на 1,6 миллиарда км ближе к Солнцу, чем Нептун. Так как же он может быть холоднее? Несмотря на большое расстояние между этими двумя ледяными гигантами, они оба находятся так далеко в Солнечной системе, что Солнце практически не влияет на температуру планет.

Причина, по которой Уран такой холодный, не связана с его расстоянием от Солнца. Плоскость экватора Урана наклонена к плоскости его орбиты под углом 97,86°, в результате чего ось размещена так, будто лежит на боку. Что еще интересно, так это то, что такое явления не зафиксировано ни на одной из других 7 планет в нашей Солнечной системе.

Астрономы не до конца уверены в причине этого, но считается, что давным-давно, когда Солнечная система только формировалась, в Уран врезался огромный объект с такой силой, что перевернул планету на бок. В результате этот удар вызвал улетучивание части тепла, которое удерживалось внутри Урана.

Также важно отметить, что Нептун и Уран имеют очень похожие атмосферы, которые содержат большое количество метана — газа, который очень хорошо удерживает любое тепло, которое достигнет планеты.

В атмосфере Нептуна несколько выше содержание этого газа, поэтому он более эффективно удерживает тепло, выделяемое его ядром. Так что Нептун имеет больше тепла и атмосферу, которая лучше его удерживает.