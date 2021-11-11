Дослідники розповіли, яка планета Сонячної системи найхолодніша

Багато хто може подумати, що найхолодніша планета це та, яка розташована на найбільшій відстані від Сонця, проте не все так просто.

У нашій Сонячній системі є 8 планет, але яка ж із них найхолодніша? Усе залежить від того, говоримо ми про середню температуру планети чи про найнижчу температуру, яка може бути зафіксована на планеті, пише Nine Planets.

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Нептун

Фото: neptune

Більшість сказали б, що найхолодніша планета в нашій Сонячній системі — Нептун, оскільки це 8 планета і, значить, найвіддаленіша від Сонця.

Сонце є нашим основним джерелом тепла, тому було б логічно, щоб планета, розташована на найбільшій відстані від нього, була найхолоднішою. Однак, не все так просто.

Як усім відомо, Нептун — крижаний гігант, і на те є вагомі причини. Його середня температура становить близько 214 °C. Це набагато холодніше, ніж середня температура Землі, що становить 15 °C.

Нептун не має твердої поверхні як такої, замість неї планета має крижаний водний шар, який служить мантією. Це ускладнює визначення температури поверхні, проте завдяки дослідженням, які проводяться із Землі, а також прогоновим місіям, учені змогли дізнатися середню температуру у верхніх шарах атмосфери.

Уран

Цікаво, що Нептуну належить титул лише за найнижчу середню температуру, а ось рекорд за найнижчою температурою загалом належить 7 планеті від Сонця – Урану. Його температура становить 224 °C.

Досить несподівано з огляду на той факт, що Уран розташований на 1,6 мільярда км ближче до Сонця, ніж Нептун. То як же він може бути холоднішим? Попри велику відстань між цими двома крижаними гігантами, вони обоє розташовані так далеко в Сонячній системі, що Сонце практично не впливає на температуру планет.

Причина, через яку Уран такий холодний, не пов'язана з його відстанню від Сонця. Площина екватора Урана нахилена до площини його орбіти під кутом 97,86 °, внаслідок чого вісь розміщена так, ніби лежить на боці. Що ще цікаво, то це те, що таке явище не зафіксовано на жодній з інших 7 планет у нашій Сонячній системі.

Астрономи не до кінця впевнені в причині цього, але вважається, що давним-давно, коли Сонячна система тільки формувалася, в Уран врізався величезний об'єкт з такою силою, що перевернув планету на бік. У результаті цей удар викликав випаровування частини тепла, яке утримувалося всередині Урану.

Також важливо зазначити, що Нептун та Уран мають дуже схожі атмосфери, які містять велику кількість метану – газу, який дуже добре утримує будь-яке тепло, котре досягне планети.

В атмосфері Нептуна дещо вищий вміст цього газу, тому він більш ефективно утримує тепло, яке виділяється його ядром. Тому Нептун має більше тепла та атмосферу, яка краще його утримує.