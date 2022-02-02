Планети Уран і Нептун мають різний колір: учені нарешті з'ясували чому

Дві планети Сонячної системи мають багато спільного між собою, але мають різний колір. Дослідники запропонували нову теорію того, де криється відповідь на це питання.

Уран і Нептун — це можна сказати планети-близнюки. У них майже однаковий розмір і маса, склад і структура, і навіть швидкість обертання. Єдине, що їх точно відрізняє це колір. Нептун — блакитного кольору й у його атмосфері видно атмосферні явища, що відбуваються там, а Уран — бірюзового кольору і не видно ознак будь-якої атмосферної активності. Нове дослідження передбачає, що один з атмосферних шарів на Урані змінює його колір, повідомляє ScienceAlert.

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З чого складаються Уран і Нептун?

невелике кам'янисте ядро;

його оточує мантія з води, аміаку та метанового льоду;

потім починається атмосфера, що складається з водню, гелію і метану;

усе закінчується верхніми шарами атмосфери та вершинами хмар, які ми бачимо.

[ + – ] Уран Фото: wikipedia

"Але атмосфера Нептуна й Урану не повністю однорідна, у ній багато різних шарів, як і в атмосферах інших планет у Сонячній системі", — говорить Патрік Ірвін з Оксфордського університету.

Щоб дізнатися, як влаштовані атмосфери цих двох планет, Ірвін і його колеги створили моделі атмосферних верств на Нептуні й Урані. У процесі моделювання використовувалися наукові дані, отримані від спостережень цих планет.

Результати моделювання

Зрештою учені у своїх моделях побачили присутність атмосферного шару в обох планетах — фотохімічний серпанок або невелике затемнення. Цей шар виникає через те, що ультрафіолетове випромінювання Сонця руйнує аерозольні частинки в атмосфері та створює частинки цього серпанку. Таке відбувається у нижніх шарах атмосфери на Венері, Землі, Сатурні, Юпітері, Плутоні та супутниках Титані та Тритоні.

[ + – ] Нептун Фото: wikipedia

Учені назвали цей атмосферний шар Aerosol-2. На Урані цей шар темніший, ніж на Нептуні й тому планети мають різний колір.

"Ці частинки поглинають ультрафіолетове випромінювання, тому Уран має нижчу відбивну здатність світла. Тому Уран здається блідим для людського ока", — говорить Ірвін.

Науковці вважають, що під шаром Aerosol-2 існує шар Aerosol-1. Саме там виникають темні плями та смуги, які іноді видно на Нептуні. Якби шар Aerosol-2 був ще прозорішим, то ці особливості астрономи бачили б ще краще. Але в атмосфері Урана такі темні ділянки дуже складно помітити.

Поки що вчені не знають, чому на Нептуні шар Aerosol-2 не такий щільний, як на Урані.

Нагадуємо, учені довели, що на Урані та Нептуні йдуть дощі з алмазів.