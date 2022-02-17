В поисках Девятой планеты: астрономы обнаружили за Нептуном новый загадочный объект

Новый транснептуновый объект, который вращается вокруг Солнца почти за 300 лет, может помочь астрономам найти Девятую планету Солнечной системы.

Астроном Ричард Бойл с помощью телескопа Vatican Advanced Technology Telescope (VATT), который находится в штате Аризона, США, обнаружил новое транснептуновое тело за Нептуном. Он дал космическому объекту, который совершает оборот вокруг Солнца за 286 лет, название 2021 XD7. Ученый считает, что это тело скорее всего, меньше Плутона. Новые данные приближают ученых к открытию неуловимой Девятой планеты, которая, как считают астрономы "прячется" на краю Солнечной системы, сообщает Daily Mail.

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[ + – ] Астроном Ричард Бойл с помощью телескопа Vatican Advanced Technology Telescope (VATT), который находится в штатае Аризона, США, обнаружил новое транснептуновое тело за Нептуном Фото: Daily Mail

Как и Плутон, который стал первым из более 800 открытых транснептуновых объектов (ТНО), 2021 XD7 имеет странную орбиту, которая значительно более наклонена, чем у Земли, Марса и других планет. Ученые надеются, что этот ТНО поможет найти неуловимую Девятую планету.

Девятая планета и ее размер

Астрономы считают, что на орбиты далеких объектов в Солнечной системе влияет гравитация пока не найденной планеты под номером 9. Ученые из Калифорнийского технологического института, США, предполагают, что эта планета должна быть примерно в 4 раза больше Земли и в 10 раз больше по массе. Именно такие размеры могут объяснить траектории полета ледяных тел за Нептуном.

Ученые считают, что загадочная Девятая планета должна иметь просто огромную орбиту и она делает оборот вокруг Солнца за 10-20 тысяч лет.

[ + – ] 2021 XD7 имеет странную орбиту, которая значительно более наклонена, чем у Земли, Марса и других планет Фото: Daily Mail

Где может быть Девятая планета?

В 2021 году астрономы заявили, что еще одна планета Солнечной системы может находиться на расстоянии примерно 75 млрд км от Солнца. Например, расстояние до "бывшей" Девятой планеты, а теперь просто карликовой планеты, Плутона от Солнца составляет от 4,4 до 7,4 млрд км.

По словам ученых, нужно найти еще больше ТНО, чтобы определить точное местонахождение Девятой планеты. В этом может помочь Обсерватория имени Веры Рубин, которая начнет свою работу в Чили в 2023 году.

[ + – ] Еще одна планета Солнечной системы может находится на расстоянии примерно 75 млрд км от Солнца Фото: Daily Mail

На сегодня, с помощью телескопа в Межамерикансой обсерватории Серро-Тололо в Чили, астрономы обнаружили 815 ТНО за Нептуном. Считается, что это обломки, которые остались после образования Солнечной системы и они состоят в основном из камней, аморфного углерода и летучих льдов, таких как вода и метан.

Если она и существует, то эта девятая планета находится во внешних пределах Солнечной системы, за поясом Койпера, который представляет собой скопление ледяных объектов сразу за орбитой Нептуна.

Фокус уже писал о том, что группа ученых выяснила орбиту гипотетической Девятой планеты.

Также в результате компьютерного моделирования ученые пришли к выводу, что планета размером с Марс или Землю может все же скрываться за орбитой Нептуна.

Напоминаем, что загадочный объект, обнаруженный много лет назад, может быть Девятой планетой.