На пороге великого открытия. Группа ученых выяснила орбиту гипотетической Девятой планеты

Исследователи говорят, что дело осталось за малым – изучить нужный отрезок неба в поисках тусклого света от загадочной планеты.

В новом исследовании группа ученных выяснила предположительное местонахождение загадочной Девятой планеты в Солнечной системе. Об этом сообщает EarthSky.

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Поиск планеты стал существенно проще после того, как на прошлой неделе два ученых составили карту, на которой показали вероятную орбиту Девятой планеты. Также исследователи определили возможное местоположение загадочного объекта в пределах этой орбиты.

Фото: Mike Brown

Исследователи из Калифорнийского технологического института Майк Браун и Константин Батыгин объявили еще в начале 2016 года, что у них есть доказательства существования Девятой планеты. Гипотетическая планета может скрываться во внешних областях Солнечной системы. Теперь же ученые предоставили карту, показывающую, где эта планета может находиться. Рецензируемый научный журнал Astronomical Journal уже принял в печать новое исследование.

На карте изображена волнистая линия, которая спроецирована на ночное небо, и указывает на наиболее вероятный путь Девятой планеты.

"К сожалению, данные указывают нам только на орбитальный путь планеты, но не показывают ее точное местоположение. Скорее всего, она находится в самой удаленной от Солнца точке. Мы должны искать именно там," – говорит Майк Браун.

Как создавалась карта

Браун и Батыгин изучили данные по всем известным объектам пояса Койпера, чьи орбиты могу находиться под влиянием неизвестной планеты. Объекты пояса Койпера – это ледяные тела, оставшиеся после образования Солнечной системы, которые находятся на орбите за Нептуном.

Многие из таких объектов имеют необычные орбиты, что по мнению Брауна и Батыгина, свидетельствует о влиянии массивной Девятой планеты.

Из свои расчетов, основанных на объектах пояса Койпера, ученые смогли приблизительно охарактеризовать планету. По мнению ученых, Девятая планета имеет массу около 6,2 масс Земли с орбитой, чья протяженность составляет от 300 до 380 астрономических единиц (1 а.е. – расстояние от Земли до Солнца). Наклон орбиты Девятой планеты составляет около 16 градусов, например, у Земли этот показатель равен нулю, а у орбиты Плутона – 17 градусам.

Яркость Девятой планеты зависит от того, где она находится в данный момент на своей орбите. Чем ближе планета к нам, тем ярче она будет выглядеть, и наоборот. Но средняя яркость Девятой планеты должна составлять около 22 звездной величины. Средняя звездная величина Плутон составляет около 15, и его можно увидеть только в телескопы.

"Это как показать одну песчинку, которую несложно увидеть. Но потом бросить ее на пляже и попробовать отыскать ее снова. Каждая звезда в небе подобна песчинкам, среди которых прячется Девятая планета", – отмечает Браун.

Что не так с объектами в поясе Койпера

Ученые поделились графиком, чтобы показать, как на объекты пояса Койпера влияет присутствие Девятой планеты. Зеленые точки – это известные науке объекты пояса Койпера. Светлые области – это места, где должны находиться объекты.

Но они группируются в другом месте, именно там, где должны находиться объекты, на которые влияет гравитация невидимой планеты.

Кроме этого, по словам ученых, объекты сгруппированы вместе, а не распределены равномерно, что указывает на то, что на них влияет массивная, неизвестная планета.

Исследователи считают, что большая часть дела сделана – найдена орбита Девятой планеты. Теперь кому-то необходимо взглянуть в небо в нужном месте и в нужное время, чтобы увидеть тусклый свет далекой планеты.