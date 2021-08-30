На порозі великого відкриття. Група вчених з'ясувала орбіту гіпотетичної Дев'ятої планети

Дослідники говорять, що справа залишилася за малим — вивчити потрібний відрізок неба в пошуках тьмяного світла від загадкової планети.

У новому дослідженні група вчених з'ясувала можливе місцеперебування загадкової Дев'ятої планети в Сонячній системі. Про це повідомляє EarthSky.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Пошук планети став значно простішим після того, як минулого тижня два вчені склали карту, на якій показали ймовірну орбіту Дев'ятої планети. Також дослідники визначили можливе місцерозташування загадкового об'єкта в межах цієї орбіти.

Фото: девятая планета

Дослідники з Каліфорнійського технологічного інституту Майк Браун і Костянтин Батигін оголосили ще на початку 2016 року, що в них є докази існування Дев'ятої планети. Гіпотетична планета може ховатися в зовнішніх місцях Сонячної системи. Тепер же вчені надали карту, яка показує, де ця планета може перебувати. Рецензований науковий журнал Astronomical Journal уже прийняв до друку нове дослідження.

На карті зображена хвиляста лінія, яка спроектована на нічне небо, і вказує на найбільш ймовірний шлях Дев'ятої планети.

"На жаль, дані вказують нам тільки на орбітальний шлях планети, але не показують її точне місцерозташування. Швидше за все, вона в найбільш віддаленій від Сонця точці. Ми повинні шукати саме там" — говорить Майк Браун.

Як створювалася карта

Браун і Батигін вивчили дані всіх відомих об'єктів поясу Койпера, чиї орбіти можуть перебувати під впливом невідомої планети. Об'єкти пояса Койпера — це крижані тіла, що залишилися після утворення Сонячної системи, які розташовані на орбіті за Нептуном.

Багато з таких об'єктів мають незвичайні орбіти, що, на думку Брауна і Батигіна, свідчить про вплив масивної Дев'ятої планети.

Зі своїх розрахунків, заснованих на об'єктах пояса Койпера, учені змогли приблизно охарактеризувати планету. На думку вчених, Дев'ята планета має масу близько 6,2 мас Землі з орбітою, чия протяжність становить від 300 до 380 астрономічних одиниць (1 а.о. — відстань від Землі до Сонця). Нахил орбіти Дев'ятої планети становить близько 16 градусів, наприклад, у Землі цей показник дорівнює нулю, а в орбіти Плутона — 17 градусам.

Яскравість Дев'ятої планети залежить від того, де вона розташована наразі на своїй орбіті. Чим ближче планета до нас, тим яскравіше вона буде виглядати, і навпаки. Але середня яскравість Дев'ятої планети повинна становити близько 22 зоряних величин. Середня зоряна величина Плутон становить близько 15, і його можна побачити тільки в телескопі.

"Це як показати одну піщинку, яку нескладно побачити. Але потім кинути її на пляжі і спробувати відшукати її знову. Кожна зірка в небі подібна піщинкам, серед яких ховається Дев'ята планета", — зазначає Браун.

Що не так з об'єктами в поясі Койпера

Учені поділилися графіком, щоб показати, як на об'єкти поясу Койпера впливає присутність Дев'ятої планети. Зелені точки — це відомі науці об'єкти поясу Койпера. Світлі місця — там, де повинні розташовуватися об'єкти.

Але вони групуються в іншому місці, саме там, де повинні розташовуватися об'єкти, на які впливає гравітація невидимої планети.

Крім цього, за словами вчених, об'єкти згруповані разом, а не розподілені рівномірно, що вказує на те, що на них впливає масивна, невідома планета.

Дослідники вважають, що велика частина справи зроблена — знайдена орбіта Дев'ятої планети. Тепер комусь необхідно поглянути в небо в потрібному місці і в потрібний час, щоб побачити тьмяне світло далекої планети.