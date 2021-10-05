Размером с Землю. Еще одно моделирование указало на присутствие скрытой планеты за Нептуном

Исследователи пришли к выводу, что девятую планету мы просто пока не можем увидеть.

Группа ученых, которые занимаются космическими исследованиями сделала предположение, что планета размером с Марс или Землю может находится за Нептуном. Компьютерное моделирование показывает, что эту планету могли вытеснить из Солнечной системы газовые гиганты, сообщает phys.org

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Ученые всего мира продолжают изучение Солнечной системы. Они пытаются понять не только как появились планеты, но и почему они занимают свои нынешние орбиты.

Недостающее звено нашей системы

Авторы нового исследования говорят, что компьютерное моделирование развития Солнечной системы не может дать ответ на вопрос, почему планеты находятся там, где находятся. Ученые считают, что недостающим звеном в цепочке является планета, которая когда-то вращалась вокруг Солнца, но теперь находится либо за пределами Солнечной системы или вообще в глубоком космосе.

По словам ученых, есть что-то необычное в нынешней структуре Солнечной системы: вокруг Солнца вращаются четыре каменистых планеты и четыре газовых гиганта. За ними вращаются карликовые планеты и другие объекты.

Ученые считают, что в этой системе чего-то не хватает. По их словам, существует вероятность того, что во время эволюции Солнечной системы, во внешней ее части, образовались не только газовые гиганты, а за ними планеты-карлики.

[ + – ] Потенциальная девятая планета может скрываться за пределами Солнечной системы. Фото: wikipedia

Она существует, но ее не видно

Компьютерное моделирование создания Солнечной системы подтверждает их теорию. Модель ранней Солнечной системы становится более правильной, если в нее добавить еще одну планету размером с Землю или Марс и разместить ее между двумя газовыми гигантами.

В ходе естественной эволюции Солнечной системы эта планета была вытеснена дальше в космос, говорят исследователи. И либо присоединилась к планетам-карликам, либо отправилась в глубокий космос для одиночного путешествия.

[ + – ] Обсерватория имени Веры Рубин, которая строится в Чили и должна начать работу в 2023 году, возможно сможет отыскать девятую планету Фото: wikipedia

В своем исследовании ученые делают вывод, что если такая планета существует, то новые космические телескопы смогут ее обнаружить и таким образом их теория подтвердится.

Может быть это не планета?

Другие ученые считают, что даже если за пределами Солнечной системы и есть девятая планета, то это совсем не планета, а черная дыра. Именно она может искажать орбиты далеких объектов во внешней Солнечной системе, о чем есть неоднократные свидетельства. Это может быть первичная черная дыра. Такие, по мнению ученых, появились еще из энергии и материи в первую секунду после Большого взрыва. Первичные черные дыры могут быть особенно маленького размера, даже размером с нашу Землю. Но обнаружить такую черную дыру пока технически невозможно.