Розміром із Землю. Ще одне моделювання вказало на присутність прихованої планети за Нептуном

Дослідники дійшли висновку, що дев'яту планету ми просто поки не можемо побачити.

Група вчених, які займаються космічними дослідженнями зробила припущення, що планета розміром із Марс або Землю може знаходитися за Нептуном. Комп'ютерне моделювання показує, що цю планету могли витіснити із Сонячної системи газові гіганти, повідомляє phys.org.

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Учені всього світу продовжують вивчення Сонячної системи. Вони намагаються зрозуміти не тільки як з'явилися планети, але й чому вони займають свої нинішні орбіти.

Відсутня ланка нашої системи

Автори нового дослідження говорять, що комп'ютерне моделювання розвитку Сонячної системи не може дати відповідь на питання, чому планети знаходяться там, де знаходяться. Учені вважають, що відсутньою ланкою в ланцюжку є планета, яка колись оберталася навколо Сонця, але тепер знаходиться або за межами Сонячної системи або взагалі в глибокому космосі.

За словами вчених, є щось незвичайне в нинішній структурі Сонячної системи: навколо Сонця обертаються чотири кам'янисті планети і чотири газові гіганти. За ними обертаються карликові планети й інші об'єкти.

Учені вважають, що в цій системі чогось не вистачає. За їхніми словами, існує ймовірність того, що під час еволюції Сонячної системи, у зовнішній її частині, утворилися не тільки газові гіганти, а за ними планети-карлики.

[ + – ] Потенційна дев'ята планета може ховатися за межами Сонячної системи. Фото: wikipedia

Вона існує, але її не видно

Комп'ютерне моделювання створення Сонячної системи підтверджує їхню теорію. Модель ранньої Сонячної системи стає більш правильною, якщо в неї додати ще одну планету розміром із Землю або Марс і розмістити її між двома газовими гігантами.

У процесі природної еволюції Сонячної системи ця планета була витіснена далі в космос, кажуть дослідники. І або приєдналася до планет-карликів, або вирушила в глибокий космос для одинокої подорожі.

[ + – ] Обсерваторія імені Віри Рубін, яка будується в Чилі та повинна почати роботу в 2023 році, можливо зможе відшукати дев'яту планету Фото: wikipedia

У своєму дослідженні вчені роблять висновок, що якщо така планета існує, то нові космічні телескопи зможуть її виявити і так їхня теорія підтвердиться.

Інші вчені вважають, що навіть якщо за межами Сонячної системи і є дев'ята планета, то це зовсім не планета, а чорна діра. Саме вона може спотворювати орбіти далеких об'єктів у зовнішній Сонячній системі, про що є неодноразові свідчення. Це може бути первинна чорна діра. Такі, на думку вчених, з'явилися ще з енергії і матерії в першу секунду після Великого вибуху. Первинні чорні діри можуть бути особливо маленького розміру, навіть розміром із нашу Землю. Але знайти таку чорну діру поки технічно неможливо.