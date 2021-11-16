Загадочный объект, обнаруженный много лет назад, может быть Девятой планетой

Английский астроном, исследуя данные многолетней давности, обнаружил вероятный намек на существование девятой планеты от Солнца.

В рамках нового исследования Майкл Роуэн-Робинсон из Имперского колледжа Лондона проанализировал данные, которые собрала инфракрасная орбитальная обсерватория IRAS еще в 1983 году, и обнаружил объект, который может быть давно разыскиваемой девятой планетой Солнечной системы, сообщает ScienceAlert.

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По словам астронома, еще рано говорить о том, что это точно девятая планета, учитывая низкое качество полученных данных, а также время проведенных наблюдений. Обсерватория IRAS проработала всего 10 месяцев. Но, если провести более целенаправленные поиски именно в этой части неба, то можно либо подтвердить, либо исключить версию о том, что данный объект является именно девятой планетой, говорит Роуэн-Робинсон.

Наблюдения IRAS

Орбитальная обсерватория IRAS в 1983 году осуществила обзор 96% неба в длинноволновом инфракрасном диапазоне. На этой длине волны можно обнаружить далекие холодные объекты, ведь они получают мало солнечного света, такие как девятая планета, говорит Роуэн-Робинсон. Поэтому ученый взялся заново проанализировать данные, полученные IRAS.

Астроном изучил 250 тысяч источников инфракрасного излучения, которые обнаружила орбитальная обсерватория и три из них могут быть кандидатом, претендующим на звание девятой планеты. В июне, июле и сентябре 1983 года IRAS обнаружила объект, который двигался сквозь космос.

Но, часть пространства, в которой двигался источник, сильно подвержена влиянию галактических нитевидных облаков, которые светятся в длинноволновом инфракрасном диапазоне. Так что, возможно, источником был шум от этих облаков, говорит астроном.

[ + – ] Орбитальная обсерватория IRAS. Основной задачей обсерватории были поиски источников длинноволнового инфракрасного излучения и составления карт неба в инфракрасном диапазоне. Работала 10 месяцев в 1983 году. Фото: wikipedia

Гипотетическая планета

Если же представить, что этот объект на самом деле девятая планета, то по словам Роуэна-Робинсона, он будет 3-5 раз больше Земли по массе и будет вращаться вокруг Солнца на расстоянии 225 астрономических единиц. 1 астрономическая единица – это расстояние от Земли до Солнца.

"Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы проверить эту версию и либо подтвердить ее, либо отвергнуть", — говорит Роуэн-Робинсон.

Фото: wikipedia

Предыдущие гипотезы

Уже несколько десятилетий астрономы предполагают, что где-то далеко во внешней части Солнечной системы существует девятая планета. Пять лет назад американские астрономы предоставили новые доказательства того, что она все же там находится.

Ученые из Калифорнийского технологического института выяснили, что небольшие объекты в поясе Койпера вращаются по необычной орбите. Похоже, что они находятся под гравитационным влиянием какого-то большого объекта. По их словам, это может быть планета в 5-10 раз больше Земли по массе, которая вращается вокруг Солнца на расстоянии от 400 до 800 астрономических единиц. Эта гипотеза до сих пор не нашла своего подтверждения.

Напоминаем, что ученые рассказали, какая планета Солнечной системы самая холодная.

Фокус писал о гипотезе, что девятая планета может оказаться двойником нашей звезды.

Также существует предположение, что девятая планета может быть маленькой и древней черной дырой.