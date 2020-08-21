Теория второго Солнца. Девятая планета может оказаться двойником нашей звезды

Ученые из Гарвардского университета выдвинули две теории насчет того, что скрывается под Девятой планетой –второе солнце или же черная дыра.

Согласно новой статье ученых из Гарвардского университета, у нашего Солнца имелась звезда-спутник, а во внешней Солнечной системе могло существовать много неоткрытых карликовых планет, пишет Forbes.

Опубликованная в "Astrophysical Journal Letters" статья гарвардского профессора естественных наук Ави Леба, и студента Амира Сираджи говорит о том, что Солнечная система, возможно, когда-то состояла из двух звезд, вращающихся вокруг общей точки.

"Большинство солнцеподобных звезд рождаются парами", ̶ пишет Сирадж. Они образуются из облаков пыли и газа в космосе, и прежде чем рассеяться, формируются парами, а не поодиночке. Так обстоят дела не только с более слабыми "сестринскими" звездами Солнца, но также и с его теоретическим двойником.

Где сейчас это "второе Солнце"?

Сейчас он может быть в любом уголке Млечного пути. По словам Леб, проходящие сквозь новорожденное скопление звезды могли отбросить спутника Солнца за счет гравитационного воздействия.

Где доказательства его существования?

Доказательства находятся в Облаке Оорта, сферической области Солнечной системы, состоящей из ледяных объектов. Считается, что эта область состоит из обломков, оставшихся после образования Солнечной системы.

"Парные звезды более эффективны при захвате объектов, чем одиночные. Чтобы Облако Оорта сформировалось таким, каким мы его наблюдаем, нужно, чтобы у Солнца действительно был спутник равной с ним массы, потерянный до того, как Солнце покинуло звездное скопление, в котором образовалось", ̶ подчеркивает профессор Ави. Это довольно важный момент, поскольку такие объекты в Облаке Оорта, как кометы могли принести воду на нашу планету.

Читайте также: Ученые нашли 139 новых соседей Плутона и приблизились к открытию Девятой планеты

"Объекты во внешнем Облаке Оорта, возможно, сыграли важную роль в истории Земли, например, доставляя на нашу планету воду или вызывая вымирание динозавров", ̶ добавил Сирджи.

Однако, что на самом деле интересно в теории "второго Солнца", так это ее последствия для Девятой планеты.

Что такое Девятая планета?

Девятая планета ̶ гипотетическая планета Солнечной системы, которая относится к классу суперземель и по размерам больше самой Земли в 15 раз. Широкую известность она получила в 2016 году, после публикации работы Константина Батыгина и Майкла Брауна.

Сомнения насчет существования Девятой планеты объясняются тем, что Солнечной системе было бы трудно собрать достаточно материала на таком большом расстоянии от Солнца, чтобы сформировать планету размером со сверхземлю. В результате, это привило к появлению других, более необычных теорий о том, что же скрывается под наблюдаемым явлением Девятой планеты.

У Леба и Сирджа есть две основные теории на этот счет. Первая касается "второго солнца", а другая предполагает, что в нашей Солнечной системе существует первичная черная дыра. Что интересно, первая теория также предсказывает то, что во внешней части Солнечной системы может скрываться не одна дополнительная планета.

"Наша новая теория предполагает, что в космосе должно существовать больше объектов с орбитальной ориентацией, аналогичной Девятой планете", ̶ отмечает профессор.

Как можно проверить теорию "второго Солнца"?

По мнению экспертов, большой обзорный телескоп (Large Synoptic Survey Telescope, сокращенно LSST), строящейся обсерватории имени Веры Рубин (ВРО), которая находится на пике горы Серро-Пачон, чилийской долины Эльки, сможет в течение года либо подтвердить, либо исключить теорию о существовании Девятой планеты в качестве черной дыры.

"Если ВРО подтвердит существование Девятой планеты, зафиксировав ее происхождение, а также найдет скопление карликовых планет, то парная система будет иметь преимущество перед одиночной", ̶ заключил Сираджи.

Широкоугольная обсерватория сможет оповещать астрономов о событиях в реальном времени и создавать огромный архив данных. Ученые надеются, что это поможет значительно расширить познания о космосе.

Если за пределами Солнечной системы действительно скрывается группа карликовых планет, и даже сама Девятая планета, то ВРО может их найти, сделав теорию "второго Солнца" более приближенной к истине.