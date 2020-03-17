Ученые нашли 139 новых соседей Плутона и приблизились к открытию Девятой планеты

Найденные объекты не являются официально ни планетами, ни кометами

Список соседей Плутона стал значительно длиннее, что потенциально увеличивает шансы ученых отыскать Девятую планету. Об этом сообщает Forbes.

Согласно новому исследованию, астрономы обнаружили 139 "малых планет" – небольших объектов, вращающихся вокруг Солнца, которые не являются официально ни планетами, ни кометами. Они находятся на задворках Солнечной системы за пределами орбиты Нептуна и называются транснептуновыми объектами (TNO). По словам исследователей, новые данные составляют почти 5% от нынешнего списка транснептуновых объектов, в который входят около 3 тыс. подобных объектов.

Малые планеты были найдены в ходе изучения данных, собранных международной группой по изучению темной энергии (DES) в первые четыре года ее работы, с 2013 по 2017 годы. DES изучает небо с помощью 520-мегапиксельной камеры темной энергии, которая установлена на 4-метрововм телескопе имени Виктора Бланко в межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили.

Главной целью DES является выяснить, что из себя представляет темная энергия, которая как считается, ответственная за ускоряющееся расширение Вселенной. Но как показала практика, сверхчеткие снимки DES имеют и ряд других применения, включая обнаружение небольших объектов в нашей собственной солнечной системе.

Так, исследователи начали с 7 млрд обнаруженных DES точек, которые они сократили до 22 млн, исключив такие объекты, как галактики, которые появлялись примерно в одном и том же месте несколько ночей подряд. Имеющиеся 22 млн объектов были сокращены до 400 кандидатов для транснептуновых объектов, чье передвижение ученые могли отследить на протяжении как минимум шести ночей.

После месяцев проверки данных, команда отобрала 316 малых планет. Объекты находятся между 30 и 90 астрономических единиц от Солнца, и 139 из них являются абсолютно новыми для науки. Отмечается, что 1 астрономическая единица – это расстояние от Земли до Солнца, которое составляет 150 млн км.

По словам членов исследовательской группы, новый метод может помочь в поисках других транснептуновых объектов.

"Многие из разработанных нами программ могут быть легко применены к любым другим большим наборам данных, например, обсерваторией имени Веры Рубин", – заявил ведущий автор исследования Педро Бернардинелли.

Члены команды также проводят анализ данных, полученных за все 6 лет работы DES, что может привести к обнаружению дополнительных 500 транснептуновых объектов. Новые данным в конечном итоге, помогут ученым отыскать Девятую планеты, которая гипотетически скрывается далеко во внешней Солнечной системе, в сотнях астрономических единиц от Солнца.

"Существует много идеи о планетах-гигантах, которые раньше были в Солнечной системе и которых та уже нет, или о массивных, но слишком тусклых планетах, которые сложно увидеть с Земли", – говорит соавтор исследования Гари Бернштейн.

Существование Девятой планеты объясняется аномалией в распределении орбит обособленных транснептуновых объектов, на которые может влиять гравитационное притяжение еще не найденной планеты. Большинство из таких объектов находятся в основном за пределами пояса Койпера в рассеянном диске.

Как ранее сообщал Фокус:

Космический телескоп NASA мог найти мифическую Девятую планету. Ученые предполагают, что TESS уже запечатлел на своих снимках ненайденную планету.

Также астрономы предполагают, что Девятая планета Солнечной системы может быть маленькой и древней черной дырой. Размеры этой черной дыры могут исчисляться сантиметрами.