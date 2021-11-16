Загадковий об'єкт, виявлений багато років тому, може бути Дев'ятою планетою

Англійський астроном, досліджуючи дані багаторічної давності, виявив можливий натяк на існування дев'ятої планети від Сонця.

У межах нового дослідження Майкл Роуен-Робінсон із Імперського коледжу Лондона проаналізував дані, які зібрала інфрачервона орбітальна обсерваторія IRAS ще в 1983 році, і виявив об'єкт, який може бути розшукуваною дев'ятою планетою Сонячної системи, повідомляє ScienceAlert.

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За словами астронома, ще рано говорити про те, що це точно дев'ята планета, з огляду на низьку якість отриманих даних, а також час проведених спостережень. Обсерваторія IRAS пропрацювала лише 10 місяців. Але, якщо провести цілеспрямованіші пошуки саме в цій частині неба, то можна або підтвердити, або виключити версію про те, що цей об'єкт є дев'ятою планетою, говорить Роуен-Робінсон.

Спостереження IRAS

Орбітальна обсерваторія IRAS у 1983 році здійснила огляд 96% неба в довгохвильовому інфрачервоному діапазоні. На цій довжині хвилі можна виявити далекі холодні об'єкти, адже вони отримують мало сонячного світла, як-от дев'ята планета, каже Роуен-Робінсон. Тому вчений взявся наново проаналізувати дані, отримані IRAS.

Астроном вивчив 250 тисяч джерел інфрачервоного випромінювання, які виявила орбітальна обсерваторія, і три з них можуть бути кандидатами, які претендують на звання дев'ятої планети. У червні, липні та вересні 1983 року IRAS виявила об'єкт, який рухався крізь космос.

Але частина простору, в якій рухалося джерело, сильно схильна до впливу галактичних ниткоподібних хмар, які світяться в довгохвильовому інфрачервоному діапазоні. Тож, можливо, джерелом був шум від цих хмар, каже астроном.

[ + – ] Орбітальна обсерваторія IRAS. Основним завданням обсерваторії були пошуки джерел довгохвильового інфрачервоного випромінювання та складання карт неба в інфрачервоному діапазоні. Працювала 10 місяців 1983 року. Фото: wikipedia

Гіпотетична планета

Якщо ж уявити, що цей об'єкт насправді дев'ята планета, то, за словами Роуена-Робінсона, він буде 3-5 разів більшим за Землю за масою й обертатиметься навколо Сонця на відстані 225 астрономічних одиниць. 1 астрономічна одиниця – це відстань від Землі до Сонця.

"Необхідно провести додаткові дослідження, щоб перевірити цю версію і підтвердити її або відкинути", — говорить Роуен-Робінсон.

Фото: wikipedia

Попередні гіпотези

Уже кілька десятиліть астрономи припускають, що десь у зовнішній частині Сонячної системи існує дев'ята планета. П'ять років тому американські астрономи надали нові докази того, що вона все ж таки там є.

Учені з Каліфорнійського технологічного інституту з'ясували, що невеликі об'єкти в поясі Койпера обертаються за незвичайною орбітою. Схоже, що вони перебувають під гравітаційним впливом якогось великого об'єкта. За їхніми словами, це може бути планета в 5-10 разів більша за Землю за масою, яка обертається навколо Сонця на відстані від 400 до 800 астрономічних одиниць. Ця гіпотеза досі не знайшла свого підтвердження.

Нагадуємо, що вчені розповіли, яка планета Сонячної системи найхолодніша.

Фокус писав про гіпотезу, що дев'ята планета може бути двійником нашої зірки.

Також існує припущення, що дев'ята планета може бути маленькою та давньою чорною дірою.