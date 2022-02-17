У пошуках Дев'ятої планети: астрономи виявили за Нептуном новий загадковий об'єкт

Новий транснептуновий об'єкт, що обертається навколо Сонця майже за 300 світлових років, може допомогти астрономам знайти дев'яту планету Сонячної системи.

Астроном Річард Бойл за допомогою телескопа Vatican Advanced Technology Telescope (VATT), що розташований у штаті Аризона, США, виявив нове тіло за Нептуном. Він дав космічному об'єкту, який здійснює оберт навколо Сонця за 286 світлових років, назву 2021 XD7. Учений вважає, що це тіло швидше за все менше за Плутон. Нові дані наближають учених до відкриття невловимої Дев'ятої планети, яка, як вважають астрономи, "ховається" на краю Сонячної системи, повідомляє Daily Mail.

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[ + – ] Астроном Річард Бойл за допомогою телескопа Vatican Advanced Technology Telescope (VATT), що розташований у штаті Аризона, США, виявив нове транснептунове тіло за Нептуном Фото: Daily Mail

Як і Плутон, який став першим з понад 800 відкритих транснептунових об'єктів (ТНО), 2021 XD7 має дивну орбіту, яка значно більш нахилена, ніж у Землі, Марса та інших планет. Учені сподіваються, що цей ТНО допоможе знайти невловиму дев'яту планету.

Дев'ята планета та її розмір

Астрономи вважають, що на орбіти далеких об'єктів у Сонячній системі впливає гравітація поки не знайденої планети під номером 9. Учені з Каліфорнійського технологічного інституту, США, припускають, що ця планета повинна бути приблизно в 4 рази більшою за Землю і в 10 разів більша за масою. Саме такі розміри можуть пояснити траєкторії польоту крижаних тіл за Нептуном.

Учені вважають, що загадкова дев'ята планета повинна мати просто величезну орбіту і робить оберт навколо Сонця за 10-20 тисяч років.

[ + – ] 2021 XD7 має дивну орбіту, яка значно більш нахилена, ніж у Землі, Марса та інших планет. Фото: Daily Mail

Де може бути дев'ята планета?

У 2021 році астрономи заявили, що ще одна планета Сонячної системи може бути на відстані приблизно 75 млрд км від Сонця. Наприклад, відстань до "колишньої" Дев'ятої планети, а тепер просто карликової планети, Плутона від Сонця становить від 4,4 до 7,4 млрд км.

За словами вчених, потрібно знайти ще більше ТНО, щоб визначити точне місцерозташування Дев'ятої планети. У цьому може допомогти Обсерваторія імені Віри Рубін, яка розпочне свою роботу у Чилі у 2023 році.

[ + – ] Ще одна планета Сонячної системи може перебувати на відстані приблизно 75 млрд км від Сонця Фото: Daily Mail

На сьогодні, за допомогою телескопа в Міжамериканській обсерваторії Серро-Тололо в Чилі, астрономи виявили 815 ТНО за Нептуном. Вважається, що це уламки, які залишилися після утворення Сонячної системи і вони складаються в основному з каменів, аморфного вуглецю та летких льодів, таких як вода та метан.

Якщо вона і існує, то ця дев'ята планета розташована в зовнішніх межах Сонячної системи, за поясом Койпера, який є скупченням крижаних об'єктів відразу за орбітою Нептуна.

Фокус уже писав про те, що група вчених з'ясувала орбіту гіпотетичної дев'ятої планети.

Також у результаті комп'ютерного моделювання вчені дійшли висновку, що планета розміром з Марс або Землю може все ж таки переховуватися за орбітою Нептуна.

Нагадуємо, що загадковий об'єкт, виявлений багато років тому, може бути Дев'ятою планетою.