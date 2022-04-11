Похолодало на 8 градусов. На Нептуне происходят необъяснимые скачки температуры
На самой далекой планете Солнечной системы и восьмой по счету от Солнца, ученые обнаружили неожиданные изменения температуры в ее атмосфере.
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Ученые из Лестерского университета, Великобритания, обнаружили, что за последние почти 20 лет, температура на Нептуне менялась, чего ранее не могли даже предположить, сообщает SciTechDaily.
Международная группа ученых под руководством исследователей из Университета Лестера проанализировали тепловые инфракрасные изображения Нептуна с наземных и космических телескопов и впервые получили самую полную картину температурных изменений в атмосфере Нептуна.
На Нептуне холоднее, чем считали ученые
Новое исследование показало, что в период с 2003 по 2018 годы средняя температура в стратосфере, верхнем слое атмосферы Нептуна, который находится над активным погодным слоем, снизилась примерно на 8 градусов по Цельсию.
"Это было неожиданное открытие, ведь наблюдения проводились во время лета на Нептуне, а значит температура должна была повышаться, а не падать", — говорит Майкл Роман из Лестерского университета.
На Нептуне, так же, как и на Земле есть сезоны. Но этой планете нужно 165 земных лет, чтобы сделать полный оборот вокруг Солнца. Поэтому здесь сезоны меняются очень медленно и каждый сезон здесь длится более 40 земных лет.
"Наш анализ охватывает менее половины летнего сезона, поэтому было большой неожиданностью увидеть такие изменения в температуре", — говорит Гленн Ортон из Лаборатории реактивного движения NASA.
В то же время анализ данных показал, что в период с 2018 по 2020 годы над Южным полюсом Нептуна температура стратосферы увеличилась примерно на 11 градусов Цельсия. Это очень резкое изменение и такого ученые раньше не наблюдали.
В чем причина изменения температуры на Нептуне?
Пока что ученые теряются в догадках, что является причиной таких температурных изменений на Нептуне.
"Такое колебание температуры может быть связано с сезонными изменениями химического состава атмосферы Нептуна. Также на это могут влиять изменения погоды и это даже может быть реакцией на 11-летний цикл солнечной активности", — говорит Роман.
Раньше ученые уже выдвигали теорию о том, что на видимую яркость Нептуна может влиять солнечная активность. Поэтому исследователи в своей новой работе придерживаются пока что мнения, что изменения в активности Солнца могут быть связаны с изменением температуры стратосферы и количества ярких облаков на Нептуне.
Ученые надеются, что новый космический телескоп Уэбба сможет дать больше информации о том, что происходит на Нептуне. Среди остальных научных заданий, телескоп будет также изучать Уран и Нептун уже в конце 2022 года.
"С помощью прибора для работы в среднем диапазоне инфракрасного излучения, MIRI, телескоп Уэбба сможет предоставить новые данные о химическом составе и температуре атмосферы Нептуна. И мы сможем выяснить причины тех изменений, которые мы обнаружили", — говорит Ли Флетчер из Лестерского университета.
Нептун
- Восьмая планета Солнечной системы.
- Ледяной гигант
- Имеет 14 спутников
- У него есть магнитосфера
- У планеты есть система колец
- Атмосфера состоит из водорода, гелия и метана, мантия – из водяного, аммиачного и метанового льда, также Нептун имеет каменно-ледяное ядро.
- Расстояние до Земли колеблется от 4,3 до 4,6 млрд км
- Средний радиус Нептуна — 24 622 км
Напоминаем, что астрономы обнаружили за Нептуном новый загадочный объект. Он делает оборот вокруг Солнца почти за 300 лет и может помочь ученым найти загадочную Девятую планету.
Фокус также писал о том ,что у космического телескопа Уэбба, который начнет свою работу летом 2022 года ,есть примерно тысяча научных целей для исследования. Н осреди них есть наиболее важные и первоочередные.