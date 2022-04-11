Похолодало на 8 градусов. На Нептуне происходят необъяснимые скачки температуры

На самой далекой планете Солнечной системы и восьмой по счету от Солнца, ученые обнаружили неожиданные изменения температуры в ее атмосфере.

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Ученые из Лестерского университета, Великобритания, обнаружили, что за последние почти 20 лет, температура на Нептуне менялась, чего ранее не могли даже предположить, сообщает SciTechDaily.

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Международная группа ученых под руководством исследователей из Университета Лестера проанализировали тепловые инфракрасные изображения Нептуна с наземных и космических телескопов и впервые получили самую полную картину температурных изменений в атмосфере Нептуна.

На Нептуне холоднее, чем считали ученые

Новое исследование показало, что в период с 2003 по 2018 годы средняя температура в стратосфере, верхнем слое атмосферы Нептуна, который находится над активным погодным слоем, снизилась примерно на 8 градусов по Цельсию.

"Это было неожиданное открытие, ведь наблюдения проводились во время лета на Нептуне, а значит температура должна была повышаться, а не падать", — говорит Майкл Роман из Лестерского университета.

На Нептуне, так же, как и на Земле есть сезоны. Но этой планете нужно 165 земных лет, чтобы сделать полный оборот вокруг Солнца. Поэтому здесь сезоны меняются очень медленно и каждый сезон здесь длится более 40 земных лет.

"Наш анализ охватывает менее половины летнего сезона, поэтому было большой неожиданностью увидеть такие изменения в температуре", — говорит Гленн Ортон из Лаборатории реактивного движения NASA.

В то же время анализ данных показал, что в период с 2018 по 2020 годы над Южным полюсом Нептуна температура стратосферы увеличилась примерно на 11 градусов Цельсия. Это очень резкое изменение и такого ученые раньше не наблюдали.

[ + – ] Нептун Фото: wikipedia

В чем причина изменения температуры на Нептуне?

Пока что ученые теряются в догадках, что является причиной таких температурных изменений на Нептуне.

"Такое колебание температуры может быть связано с сезонными изменениями химического состава атмосферы Нептуна. Также на это могут влиять изменения погоды и это даже может быть реакцией на 11-летний цикл солнечной активности", — говорит Роман.

Раньше ученые уже выдвигали теорию о том, что на видимую яркость Нептуна может влиять солнечная активность. Поэтому исследователи в своей новой работе придерживаются пока что мнения, что изменения в активности Солнца могут быть связаны с изменением температуры стратосферы и количества ярких облаков на Нептуне.

Ученые надеются, что новый космический телескоп Уэбба сможет дать больше информации о том, что происходит на Нептуне. Среди остальных научных заданий, телескоп будет также изучать Уран и Нептун уже в конце 2022 года.

"С помощью прибора для работы в среднем диапазоне инфракрасного излучения, MIRI, телескоп Уэбба сможет предоставить новые данные о химическом составе и температуре атмосферы Нептуна. И мы сможем выяснить причины тех изменений, которые мы обнаружили", — говорит Ли Флетчер из Лестерского университета.

Нептун

[ + – ] Сравнение размеров Нептуна и Земли Фото: wikipedia

Восьмая планета Солнечной системы.

Ледяной гигант

Имеет 14 спутников

У него есть магнитосфера

У планеты есть система колец

Атмосфера состоит из водорода, гелия и метана, мантия – из водяного, аммиачного и метанового льда, также Нептун имеет каменно-ледяное ядро.

Расстояние до Земли колеблется от 4,3 до 4,6 млрд км

Средний радиус Нептуна — 24 622 км

Напоминаем, что астрономы обнаружили за Нептуном новый загадочный объект. Он делает оборот вокруг Солнца почти за 300 лет и может помочь ученым найти загадочную Девятую планету.

Фокус также писал о том ,что у космического телескопа Уэбба, который начнет свою работу летом 2022 года ,есть примерно тысяча научных целей для исследования. Н осреди них есть наиболее важные и первоочередные.