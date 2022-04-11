Похолодало на 8 градусів. На Нептуні відбуваються незрозумілі стрибки температури

На найдальшій планеті Сонячної системи та восьмій за рахунком від Сонця вчені виявили несподівані зміни температури в її атмосфері.

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Учені з Лестерського університету, Великобританія, виявили, що за останні майже 20 років температура на Нептуні змінювалася, чого раніше не могли навіть припустити, повідомляє SciTechDaily.

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Міжнародна група вчених під керівництвом дослідників із Університету Лестера проаналізували теплові інфрачервоні зображення Нептуна з наземних і космічних телескопів і вперше отримали найповнішу картину температурних змін в атмосфері Нептуна.

На Нептуні холодніше, ніж вважали вчені

Нове дослідження показало, що в період із 2003 по 2018 роки середня температура в стратосфері, верхньому шарі атмосфери Нептуна, що розташована над активним погодним шаром, знизилася приблизно на 8 градусів за Цельсієм.

"Це було несподіване відкриття, адже спостереження проводилися під час літа на Нептуні, а отже, температура мала підвищуватися, а не падати", — говорить Майкл Роман із Лестерського університету.

На Нептуні, як і на Землі, є сезони. Але цій планеті потрібно 165 земних років, щоб зробити повний оберт навколо Сонця. Тому тут сезони змінюються дуже повільно, і кожен сезон тут триває понад 40 земних років.

"Наш аналіз охоплює менше половини літнього сезону, тому було великою несподіванкою побачити такі зміни в температурі", — говорить Гленн Ортон із Лабораторії реактивного руху NASA.

У той же час аналіз даних показав, що в період із 2018 до 2020 року над Південним полюсом Нептуна температура стратосфери збільшилася приблизно на 11 градусів за Цельсієм. Це дуже різка зміна, і такого вчені раніше не спостерігали.

[ + – ] Нептун Фото: wikipedia

У чому причина зміни температури на Нептуні?

Поки що вчені губляться в здогадках, що є причиною таких температурних змін на Нептуні.

"Таке коливання температури може бути пов'язане із сезонними змінами хімічного складу атмосфери Нептуна. Також на це можуть упливати зміни погоди, і це навіть може бути реакцією на 11-річний цикл сонячної активності", — каже Роман.

Раніше вчені вже висували теорію, що на видиму яскравість Нептуна може впливати сонячна активність. Тому дослідники у своїй новій роботі поки що дотримуються думки, що зміни в активності Сонця можуть бути пов'язані зі зміною температури стратосфери та кількості яскравих хмар на Нептуні.

Учені сподіваються, що новий космічний телескоп Вебба зможе дати більше інформації про те, що відбувається на Нептуні. Серед інших наукових завдань телескоп також вивчатиме Уран і Нептун уже наприкінці 2022 року.

"За допомогою приладу для роботи в середньому діапазоні інфрачервоного випромінювання, MIRI, телескоп Вебба зможе надати нові дані про хімічний склад і температуру атмосфери Нептуна. І ми зможемо з'ясувати причини тих змін, які ми виявили", — говорить Лі Флетчер із Лестерського університету.

Нептун

[ + – ] Порівняння розмірів Нептуна та Землі Фото: wikipedia

Восьма планета Сонячної системи.

Крижаний гігант

Має 14 супутників

Має магнітосферу

У планети є система кілець

Атмосфера складається з водню, гелію та метану, мантія – з водяного, аміачного та метанового льоду, також Нептун має кам'яно-крижане ядро.

Відстань до Землі коливається від 4,3 до 4,6 млрд км

Середній радіус Нептуна — 24 622 км.

Нагадуємо, що астрономи виявили за Нептуном новий загадковий об'єкт. Він робить оберт навколо Сонця майже за 300 років і може допомогти вченим знайти загадкову Дев'яту планету.

Фокус також писав про те, що в космічного телескопа Вебба, який почне свою роботу влітку 2022 року, є приблизно тисяча наукових цілей для дослідження. Серед них є найважливіші та першочергові.