Спутники Нептуна: самые главные факты об этих очень странных мирах на краю Солнечной системы
Всего у Нептуна 14 спутников и последний из них открыли только 9 лет назад.
Нептун, который является восьмой и самой далекой планетой Солнечной системы, имеет 14 известных на сегодня спутников. Учитывая, что сама планета была названа в честь бога моря из древнеримской мифологии, то все его спутники также получили название разных морских божеств и нимф, которые также были связаны с морем, пишет Space.
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Почти половину спутников Нептуна астрономы открыли только спустя десятилетия после того, как космический аппарат "Вояджер-2" пролетел мимо этого ледяного гиганта. Но первые 2 спутника планеты были открыты еще задолго до этого.
Первый и самый крупный спутник Нептуна, Тритон, открыл с помощью наземного телескопа еще в 1846 году астрономом Уильям Лассел и это произошло всего через 17 дней после обнаружения самого Нептуна. Вторым спутником, обнаруженным у планеты, стала Нереида, которую открыл Джерард Койпер в 1979 году также с помощью наземного телескопа.
Космический аппарат "Вояджер-2" пролетел мимо Нептуна в 1989 году и обнаружил 6 спутников этой планеты.
- Технически спутник под названием Ларисса, диметром в 97 км, астрономы обнаружили еще в 1981 году, но подтверждение этому открытию было получено только с помощью "Вояджера-2". Это тело, похожее на астероид, с поверхностью, испещренной кратерами. Орбита спутника медленно приближается к Нептуну и ученые считают, что он либо врежется в атмосферу планеты, либо превратится в кольцо, если его разорвет на части гравитация планеты.
- Таким же спутником, покрытым кратерами, является и Протей, диаметр которого составляет 420 км, и он имеет не совсем правильную форму.
- Наяда, еще один крошечный спутник Нептуна, который по форме немного напоминает картофелину, вероятно, представляет собой комбинацию фрагментов нескольких спутников планеты.
- Таласса, вероятно, по составу похожа на Наяду, но этот спутник имеет форму диска, несмотря на свой небольшой размер. Оба спутника также имеют орбиты, которые в конечном итоге приведут к их падению на Нептун.
- Также "Вояджер-2" обнаружил Галатею, которая может оказывать гравитационное воздействие на кольца Нептуна, и Деспину, которая находится внутри самих колец планеты.
Только в начале 2000-х годов астрономы смогли открыть с помощью наземных и космических телескопов еще 5 спутников Нептуна.
- В 2002 году было объявлено сразу об открытии четырех из них: Галимеды, Сао и Лаомедеи и Несо. Эти спутники настолько малы и так далеко находятся, что о них мало что известно, кроме их орбит. Вероятнее всего, они образовались в результате столкновений с близлежащими астероидами.
- Всего через год астрономы обнаружили 13-й спутник Нептуна под названием Псамафа. Орбиты Несо и этого спутника в чем-то похожи, но кроме этого о нем известно немногое.
Самым последним известным спутником на сегодня, 14-м по счету, стал Гиппокамп. Это очень маленький спутник, диаметр которого составляет всего 34 км.
Список всех спутников Нептуна в алфавитном порядке
- Галатея – маленький спутник неправильной формы, отрытый в 1989 году.
- Галимеда – маленький спутник, о котором почти ничего не известно, кроме того, что он вращается вокруг Нептуна в направлении, противоположном вращению планеты. Открыт в 2002 году.
- Гиппокамп – спутник диаметром 34 км, который открыли в 2013 году и на сегодня он является самым маленьким спутником Нептуна.
- Деспина — небольшой спутник неправильной формы, расположенный в системе колец Нептуна. Открыт в 1989 году.
- Лаомедея – маленький спутник неправильной формы, который вращается вокруг Нептуна по далекой эксцентричной орбите. Открыт в 2002 году.
- Ларисса – спутник, который был официально открыт в 1989 году, имеет круговую орбиту, которая смещается ближе к Нептуну.
- Наяда – спутник, который похож по форме на Лариссу и скорее всего также врежется в будущем в Нептун. Открыт в 1989 году.
- Нереида — это один из самых удаленных и один из самых больших спутников Нептуна. У него самая эксцентричная орбита среди всех спутников Солнечной системы. Открыт в 1949 году.
- Несо – ученым мало что известно о далеком спутнике Нептуна неправильной формы. Открыт в 2002 году.
- Протей – один из крупнейших спутников Нептуна, и он является одним из самых темных объектов в Солнечной системе, так как отражает слишком мало солнечного света. Открыт в 1989 году.
- Псамафа – этот маленький спутник имеет одну из самых далеких орбит среди всех спутников в Солнечной системе. Для полного оборота вокруг Нептуна ему требуется почти 26 земных лет. Открыт в 2003 году.
- Сао – этот спутник примерно в 100 миллионов раз более тусклый, чем можно увидеть невооруженным глазом. Открыт в 2002 году.
- Таласса — необычный спутник в форме диска. Открыт в 1989 году.
- Тритон — самый большой спутник Нептуна и это единственный большой спутник в Солнечной системе, который вращается вокруг планеты в направлении, противоположном ее вращению. Ученые считают, что Тритон был объектом в поясе Койпера, который притянула гравитация Нептуна миллионы лет назад. Открыт в 1846 году.
Фокус уже писал о том, что космический телескоп Уэбб показал, как выглядят кольца Нептуна.
О том, какие особенности имеет сам Нептун, Фокус уже подробно писал.