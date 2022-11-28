Спутники Нептуна: самые главные факты об этих очень странных мирах на краю Солнечной системы

Всего у Нептуна 14 спутников и последний из них открыли только 9 лет назад.

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Нептун, который является восьмой и самой далекой планетой Солнечной системы, имеет 14 известных на сегодня спутников. Учитывая, что сама планета была названа в честь бога моря из древнеримской мифологии, то все его спутники также получили название разных морских божеств и нимф, которые также были связаны с морем, пишет Space.

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Почти половину спутников Нептуна астрономы открыли только спустя десятилетия после того, как космический аппарат "Вояджер-2" пролетел мимо этого ледяного гиганта. Но первые 2 спутника планеты были открыты еще задолго до этого.

[ + – ] Нептун, который является восьмой и самой далекой планетой Солнечной системы, имеет 14 известных на сегодня спутников Фото: wikipedia

Первый и самый крупный спутник Нептуна, Тритон, открыл с помощью наземного телескопа еще в 1846 году астрономом Уильям Лассел и это произошло всего через 17 дней после обнаружения самого Нептуна. Вторым спутником, обнаруженным у планеты, стала Нереида, которую открыл Джерард Койпер в 1979 году также с помощью наземного телескопа.

Космический аппарат "Вояджер-2" пролетел мимо Нептуна в 1989 году и обнаружил 6 спутников этой планеты.

Технически спутник под названием Ларисса, диметром в 97 км, астрономы обнаружили еще в 1981 году, но подтверждение этому открытию было получено только с помощью "Вояджера-2". Это тело, похожее на астероид, с поверхностью, испещренной кратерами. Орбита спутника медленно приближается к Нептуну и ученые считают, что он либо врежется в атмосферу планеты, либо превратится в кольцо, если его разорвет на части гравитация планеты.

[ + – ] Вид на Нептун с поверхности Тритона. Иллюстрация Фото: space.com

Таким же спутником, покрытым кратерами, является и Протей, диаметр которого составляет 420 км, и он имеет не совсем правильную форму.

Наяда, еще один крошечный спутник Нептуна, который по форме немного напоминает картофелину, вероятно, представляет собой комбинацию фрагментов нескольких спутников планеты.

Таласса, вероятно, по составу похожа на Наяду, но этот спутник имеет форму диска, несмотря на свой небольшой размер. Оба спутника также имеют орбиты, которые в конечном итоге приведут к их падению на Нептун.

Также "Вояджер-2" обнаружил Галатею, которая может оказывать гравитационное воздействие на кольца Нептуна, и Деспину, которая находится внутри самих колец планеты.

[ + – ] Вторым спутником, обнаруженным у планеты, стала Нереида, которую открыл Джерард Койпер в 1979 году с помощью наземного телескопа. Фотографию этого спутника сделал "Вояджер-2" Фото: NASA

Только в начале 2000-х годов астрономы смогли открыть с помощью наземных и космических телескопов еще 5 спутников Нептуна.

В 2002 году было объявлено сразу об открытии четырех из них: Галимеды, Сао и Лаомедеи и Несо. Эти спутники настолько малы и так далеко находятся, что о них мало что известно, кроме их орбит. Вероятнее всего, они образовались в результате столкновений с близлежащими астероидами.

Всего через год астрономы обнаружили 13-й спутник Нептуна под названием Псамафа. Орбиты Несо и этого спутника в чем-то похожи, но кроме этого о нем известно немногое.

Самым последним известным спутником на сегодня, 14-м по счету, стал Гиппокамп. Это очень маленький спутник, диаметр которого составляет всего 34 км.

Список всех спутников Нептуна в алфавитном порядке

Галатея – маленький спутник неправильной формы, отрытый в 1989 году.

Галимеда – маленький спутник, о котором почти ничего не известно, кроме того, что он вращается вокруг Нептуна в направлении, противоположном вращению планеты. Открыт в 2002 году.

Гиппокамп – спутник диаметром 34 км, который открыли в 2013 году и на сегодня он является самым маленьким спутником Нептуна.

Деспина — небольшой спутник неправильной формы, расположенный в системе колец Нептуна. Открыт в 1989 году.

Лаомедея – маленький спутник неправильной формы, который вращается вокруг Нептуна по далекой эксцентричной орбите. Открыт в 2002 году.

[ + – ] Некоторые спутники Нептуна имеют неправильную форму Фото: space.com

Ларисса – спутник, который был официально открыт в 1989 году, имеет круговую орбиту, которая смещается ближе к Нептуну.

Наяда – спутник, который похож по форме на Лариссу и скорее всего также врежется в будущем в Нептун. Открыт в 1989 году.

Нереида — это один из самых удаленных и один из самых больших спутников Нептуна. У него самая эксцентричная орбита среди всех спутников Солнечной системы. Открыт в 1949 году.

Несо – ученым мало что известно о далеком спутнике Нептуна неправильной формы. Открыт в 2002 году.

Протей – один из крупнейших спутников Нептуна, и он является одним из самых темных объектов в Солнечной системе, так как отражает слишком мало солнечного света. Открыт в 1989 году.

Псамафа – этот маленький спутник имеет одну из самых далеких орбит среди всех спутников в Солнечной системе. Для полного оборота вокруг Нептуна ему требуется почти 26 земных лет. Открыт в 2003 году.

Сао – этот спутник примерно в 100 миллионов раз более тусклый, чем можно увидеть невооруженным глазом. Открыт в 2002 году.

Таласса — необычный спутник в форме диска. Открыт в 1989 году.

Тритон — самый большой спутник Нептуна и это единственный большой спутник в Солнечной системе, который вращается вокруг планеты в направлении, противоположном ее вращению. Ученые считают, что Тритон был объектом в поясе Койпера, который притянула гравитация Нептуна миллионы лет назад. Открыт в 1846 году.

Фокус уже писал о том, что космический телескоп Уэбб показал, как выглядят кольца Нептуна.

О том, какие особенности имеет сам Нептун, Фокус уже подробно писал.