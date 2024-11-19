Земля в далеком прошлом была похожа на Сатурн: это объясняет странные изменения на планете

Ученые считают, что сотни миллионов лет назад у Земли была такая же система колец, как и у Сатурна.

Сатурн – это одна из четырех планет в Солнечной системе, которые имеют кольца, но именно у этой планеты они особенно хорошо выражены. Ученые предложили гипотезу, согласно которой у Земли примерно 466 млн лет назад также была своя система колец. Это было во времена ордовикского периода, когда на Земле происходили значительные изменения форм жизни, движения литосферных плит и климата. При этом в этот же период Земля пережила интенсивную бомбардировку астероидами и метеоритами. Наличие 21 ударного кратера в пределах 30 градусов от экватора Земли свидетельствует о том, что космические камни могли падать на планету из системы колец вокруг Земли. Исследование опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters, пишет Earth.

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Новая гипотеза ученых основана на удивительном расположении 21 астероидного ударного кратера, все из которых расположены в пределах 30 градусов от экватора. Это неожиданное открытие, поскольку обычно ударные кратеры хаотично распределены по всей планете.

Сатурн – это одна из четырех планет в Солнечной системе, которые имеют кольца, но именно у этой планеты они особенно хорошо выражены Фото: NASA

Но в ордовикский период (458- 444 млн лет назад) более 70% земной суши находилось за пределами этого экваториального региона. Таким образом такое скопление ударных кратеров является аномальным, чего не могут объяснить геологические теории.

Ученые считают, что такое расположение ударных кратеров стало результатом сближения крупного астероида с Землей. Когда космический камень подлетел очень близко к нашей планете, то гравитация Земли разорвала его на части. Таким образом вокруг Земли образовались кольца, состоящие из обломков астероида. Эти кольца были похожи на кольца Сатурна.

Ученые считают, что сотни миллионов лет назад у Земли была такая же система колец, как и у Сатурна Фото: CNN

По словам ученых, в течение миллионов лет камни из колец падали на Землю, что привело к периоду на планете, когда произошел сильный всплеск падения космических камней. При этом осадочные породы, которые относятся к ордовикскому периоду содержат очень много метеоритных веществ.

В ордовикский период многое изменилось на Земле. В это время появилось много новых видов морской жизни, включая первых рыб. Климат на планете также начал меняться. Сначала на планете было тепло, как сейчас в тропиках, но к концу ордовикского периода наступил большой ледниковый период, из-за которого уровень моря значительно упал, что привело к массовому вымиранию.

Авторы исследования считают, что кольцевая система Земли могла оказать сильное влияние на климат, в том числе это могло привести к глобальному похолоданию. Ученые считают, что кольца могли блокировать часть солнечного света и таким образом способствовали снижению температуры на Земле.

Эта гипотеза предлагает новый взгляд на историю нашей планеты и поднимает новые вопросы: могли ли подобные кольца у Земли существовать в разные периоды времени и как они могли повлиять не только на климат планеты, но и на развитие самой жизни?

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