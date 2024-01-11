Полет на Луну: какой скафандр будут носить астронавты во время будущих миссий NASA (фото)

Компания Axiom Space улучшила свои скафандры, и астронавты смогут в них выполнять самые разнообразные задачи.

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Несмотря на то, что NASA перенесло повторную высадку человека на Луну с 2025 на 2026 года, компания Axiom Space представила улучшенную версию скафандра AxEMU, предназначенного именно для астронавтов, летящих на спутник Земли, пишет New Atlas.

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С 1972 года ни один человек не бывал на Луне, но возвращение на спутник Земли должно произойти уже в 2026 году. С тех пор ни один скафандр нового поколения для астронавтов не был создан специально для того, чтобы учитывать лунные условия и новый функционал. Все созданные за последние полвека скафандры предназначались для защиты астронавтов во время выходов в открытый космос с Международной космической станции или во время внезапной разгерметизации космического корабля.

Несмотря на то, что NASA перенесло повторную высадку человека на Луну с 2025 на 2026 года, компания Axiom Space представила улучшенную версию скафандра AxEMU, предназначенного именно для астронавтов, летящих на спутник Земли Фото: Axiom Space

Скафандры, которые носили астронавты во время миссий "Аполлон", в конце 60-х – в начале 70-х годов прошлого века, были высокоразвитыми и специализированными инженерными разработками и значительно отличались от тех, которые использовало NASA в начале космической эры. Поэтому скафандры нового поколения AxEMU от компании Axiom Space, которая является подрядчиком NASA, также являются новейшим технологическим решением.

Новые скафандры имеют более высокую мобильность, что позволит астронавтам наклоняться и приседать, а также имеют новейшие инструменты для проведения исследований. Эти космические костюмы уже прошли серию предварительных испытаний.

Новые скафандры имеют более высокую мобильность, что позволит астронавтам наклоняться и приседать, а также имеют новейшие инструменты для проведения исследований Фото: Axiom Space

Скафандр AxMEU был специально создан для новой лунной программы NASA под названием Artemis ("Артемида"), чтобы астронавты могли не просто ходить по поверхности Луны, а выполнять сложные задачи в невероятно сложных условиях южного полярного региона Луны.

Новый скафандр представляет собой по сути космический корабль, который можно носить на себе, ведь он имеет систему жизнеобеспечения и защищает астронавта от агрессивной внешней среды. С другой стороны, новый космический костюм является более удобным, в нем астронавты должны чувствовать себя более комфортно и не должны сильно уставать.

Но для того, чтобы астронавты могли нормально использовать скафандр, им нужно пройти длительное обучение и подготовку на Земле. Что и будет сделано после того, как скафандр AxMEU пройдет контрольное испытание в июне этого года.

Но для того, чтобы астронавты могли нормально использовать скафандр, им нужно пройти длительное обучение и подготовку на Земле Фото: Axiom Space

Согласно заявлению компании Axiom Space, после презентации первой версии нового скафандра в марте прошлого года, в конструкцию внесли много изменений, что позволило улучшить космический костюм. После испытаний летом 2024 года, скафандр пройдет еще серию тестов до 2025 года.

Эти испытания будут проходить в специальном испытательном центре NASA, где воспроизведены суровые условия Луны, но не только безвоздушное пространство, но и экстремальные жара и холод. На Луне диапазон температур очень разный, но даже днем в тени бывает очень холодно и скафандр должен защитить будущих покорителей Луны от всех экстремальных явлений.

Фокус уже писал о запрещенных в космосе предметах, с которыми не пустят на космический корабль. С самого начала пилотируемых космических полетов пополняется список предметов и еды, которую запрещено брать с собой в космос.

Также Фокус писал о том, что ученые из NASA нашли способ очистить воду на Марсе от вредных веществ, чтобы эта вода стала пригодной для питья. И для этого ученые предложили использовать генетические модифицированных бактерий.