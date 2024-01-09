С чем не пустят на космический корабль: 6 предметов, запрещенных в космосе

С самого начала пилотируемых космических полетов пополняется список предметов и еды, которую запрещено брать с собой в космос. Что же опасно в невесомости?

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С первыми полетами в космос мы выучили: одно из основополагающих отличий между пребыванием на Земле и в невесомости — это сила гравитации. По данным NASA, в космосе гравитация присутствует в небольшом количестве, в отличие от Земли, где сила притяжения постоянно тянет нас вниз и позволяет ногам оставаться на земле. Тем не менее, низкая гравитация в космосе позволяет как людям, так и другим объектам беспрепятственно летать, пишет Discovery Magazine.

Чем больше мы узнаем о космосе, тем больше становится список предметов, которые запрещены в невесомости. Некоторые из них могут действительно удивить.

Стулья в космосе

Мебель в космосе разительно отличается от привычной на Земле. Фото: Forbes

Мебель в космосе немного отличается от земной. Обычные предметы, такие как стулья, не имеют смысла, когда сила гравитации слишком слаба. С минимальной гравитацией сложно сидеть на стуле, не говоря уже о том, чтобы стул оставался неподвижным.

Фактически Международная космическая станция, этот большой космический корабль, который служит домом и научной лабораторией, где живут астронавты, не имеет ни одного стула или кресла. Поскольку традиционная мебель фактически просто парит в космосе, стулья на ИКС будут скорее опасными, чем удобными.

Есть ли стулья на МКС? На чем сидят астронавты

Хотя традиционные стулья на борту МКС отсутствуют, астронавты все равно должны есть как минимум три раза в день. Так где же они сидят во время приема пищи?

Оказывается, даже во время еды астронавтам приходится парить по станции. Помогает то, что их еда имеет конкретные ограничения и упакована в емкости заранее продуманной формы, что позволяет минимизировать беспорядок. Также присутствуют подносы для еды, которые крепятся к стене или к коленям астронавта с помощью тканевых фиксаторов — они удерживают еду на месте.

Как писать в невесомости — Карандаши и шариковые ручки в космосе

Ручки и карандаши опасны в невесомости Фото: wannasak penpipatkul/Shutterstock

В 1960-х годах, в период подъема космических исследований, ученые NASA довольно быстро обнаружили, что почти невозможно использовать чернила или шариковые ручки в космосе. Астронавтам было бы трудно пользоваться ручками из-за отсутствия гравитации, которая не дает чернилам свободно вытекать из картриджа и оставлять кляксы.

Карандаши были также запрещены, потому что крошки графита в условиях невесомости могут представлять опасность для экипажа или вывести из строя важные инструменты. Не говоря уже о том, что воспламеняющаяся древесина представляет опасность сама по себе.

Космическая ручка — чем пишут астронавты

Ученые придумали специальную космическую ручку под названием Fisher Space Pen. Это антигравитационная ручка, созданная Полом Фишером, отправлялась в космос на каждом корабле NASA, начиная с 1968 года. В стержень космической ручки закачивается инертный газ под давлением, а чернила отделены от резервуара с азотом подвижным поплавком.

Хлеб в космосе

Хлеба в космических путешествиях никогда не будет Фото: Getty Images

Крошки и космос – не лучшая комбинация. Конечно, хлеб — это основной продукт питания и отличный источник углеводов, но крошки делают его неудобным на космической станции. Чистота имеет первостепенное значение на МКС, а крошки легко могут разлететься повсюду при малой гравитации. В сочетании с коротким сроком хранения, хлеб ожидаемо стал продуктом, который не разрешен в космосе.

Космические бутерброды — чем астронавты заменяют хлеб

Астронавты все равно могут полакомиться бутербродами. Они просто используют вместо хлеба тортильи. Еще один вариант — является пита или другая лепешка, по сути, все, что минимизирует образование крошек.

Газированные напитки в космосе

Любая газировка перестает правильно "работать" в космосе Фото: Freepik

Если вы не можете обойтись без газировки, то, вероятно, космос – не для вас. Практически все газированные напитки запрещены в космосе из-за изменения их свойств, что создает проблемы для астронавтов.

Из-за микрогравитации растворенный углекислый газ в этих напитках не отделяется и не поднимается вверх, как это происходит на Земле. Углекислота в напитке может вызвать дискомфорт для астронавтов и привести к симптомам, аналогичным изжоге. Кроме того, при микрогравитации эти напитки скорее всего будут "плавать" в космосе и создавать большой беспорядок, не говоря уже о дополнительном загрязнении, которое банки с напитками могут принести на корабль.

Есть ли на МКС вода, молоко и алкоголь? Что пьют астронавты

Лучшим вариантом для предотвращения обезвоживания астронавтов является вода. Обычное молоко и алкоголь не подходят для космоса, так как они плохо растворяются и содержат ингредиенты, которые могут повредить оборудование. Замороженные смеси для напитков также являются приемлемыми вариантами, поскольку их можно добавить в воду.

Соль и перец в космосе

Соль и перец используются в жидком состоянии. Фото: Freepik

В космосе, в условиях микрогравитации приправы представляют серьезную опасность. Соль и перец легко рассыпаются на крошечные частицы, которые могут засорить очистители воздуха и фильтры, а возможно, даже повредить оборудование.

Это означает, что популярные приправы в своей традиционной форме на МКС не доступны. Тем не менее, астронавты могут использовать небольшие индивидуальные пакетики с жидкими солью и перцем.

Можно ли есть мороженое в космосе

Космическое мороженое не похоже на то, которое едят на Земле Фото: Pixabay

К сожалению, один из самых популярных десертов в космосе запрещен — по крайней мере, в своей традиционной форме. Консистенция мороженого делает его несколько неудобным для употребления при микрогравитации. Кроме того, мороженому требуется определенный срок годности, примерно шесть недель после открытия, что не подходит для космического корабля.

Мороженое для астронавтов

Существует такое понятие, как мороженое для астронавтов: по сути, это "замороженное мороженое", которое не требует холодильника и не тает. Впервые оно появилось в космосе во время миссии "Аполлон-7" в 1968 году. Правда, астронавтам космическое мороженое не понравилось из-за отсутствия вкуса и крошащейся структуры. Звучит иронично, но мороженое для астронавтов стало популярным на Земле, особенно в научных музеях и магазинах сувениров по всему миру. Туристы космическое мороженое едят с удовольствием!

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