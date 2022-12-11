Безпілотний космічний корабель Orion, що літав до Місяця, приводнився в Тихому океані

Посадка капсули "Оріона" пройшла у штатному режимі, на борту було три манекени.

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Капсула безпілотного американського космічного корабель Orion успішно приводнилася у Тихому океані. Про це повідомили у NASA.

Зазначається, що посадка відбулася у штатному режимі на захід від узбережжя мексиканського штату Верхня Каліфорнія. Капсулу забере корабель ВМС США Портленд.

Закінчення випробувального польоту без екіпажу збіглося з 50-річчям посадки "Аполлона-17" на Місяць, коли востаннє висаджувалися туди астронавти NASA.

[ + – ] Момент приводнення "Оріона" у Тихому океані

Програма "Артеміда" є наступницею програми "Аполлон", і після багатьох років затримок і цінника, що росте, нова ракета і космічний корабель, які доставлять астронавтів назад на Місяць, спрацювали так гладко, як тільки могли сподіватися керівники місії.

"Якби ви попросили мене оцінити політ, я б поставила нам п'ятірку з плюсом. Ми вивчали, як працює космічний корабель, і ми вчилися керувати цією дивовижною машиною", — сказала Кетрін Кернер, заступниця помічника адміністратора з розробки дослідницьких систем у NASA, коли "Оріон" наблизився до Землі у неділю вранці.

Orion буде відправлений назад до Космічного центру Кеннеді НАСА у Флориді для перевірки.

Протягом 26 днів Artemis I, як і очікувалося, виникали збої, але в польоті не було настільки серйозних неполадок, які б вимагали тривалого розслідування та переробки, повідомили в космічному агентстві.

Запуск космічного корабля "Оріон" відбувся 16 листопада. У першому випробувальному польоті на борту не було астронавтів, замість них до Місяця вирушили три манекени. Два з яких були розроблені в межах німецького проекту Matroshka, що вивчає вплив радіації у міжпланетному просторі та засобів захисту від неї.

У космос Orion вивела найпотужніша у світі ракета Space Launch System.

Це був перший політ для цього космічного корабля у межах місячної програми NASA Artemis.

Наступним етапом цієї програми буде політ цим же кораблем астронавтів навколо Місяця. Він запланований на 2024 рік. А в 2025 році астронавти NASA повинні будуть здійснити висадку на Місяць, біля її південного полюса, вперше за 50 років.

Під час місії Artemis, яка тривала 26 днів, Orion двічі здійснив обліт Місяця.

Фокус докладно розповідав про програму "Артеміда" та про те, як з борту космічного корабля було зроблено унікальні знімки Землі.