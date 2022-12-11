Космічний корабель NASA повертається з Місяця: де дивитися завершення місії Artemis 1

У NASA повідомили, коли відбудеться приземлення космічного корабля Orion 11 грудня 2022 року.

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Місячна місія NASA під назвою Artemis 1 завершиться увечері в неділю, 11 грудня 2022 року. О 19:40 Києвом у Тихому океані біля берегів штату Каліфорнія, США приводниться безпілотний космічний корабель Orion і таким чином завершиться його 26-денний політ на Місяць і назад, пише Space.

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Якщо все пройде, як заплановано, то космічний корабель Orion, який здійснив свій перший політ до Місяця в межах місії Artemis 1, має здійснити посадку біля берегів Каліфорнії о 19:40 за київським часом у неділю, 11 грудня.

Його історичний політ розпочався ще 26 днів тому, коли найпотужніша у світі ракета Space Launch System вивела Orion у космос. Це був перший політ для цього космічного корабля у межах місячної програми NASA Artemis. Наступним етапом цієї програми буде політ на цьому ж кораблі астронавтів навколо Місяця, який запланований на 2024 рік, а вже в 2025 році астронавти NASA повинні будуть здійснити висадку на Місяць вперше за 50 років.

[ + – ] Космічний корабель Orion зробив знімки Землі під час свого наближення до планети 10 грудня 2022 року Фото: NASA

Під час входу в атмосферу космічний корабель зіткнеться з найсерйознішим для себе завданням: він повинен буде "пережити" величезні температури під час входження та розкрити свої парашути для безпечного приводу.

Приблизно о 19:00 за київським часом капсула для екіпажу повинна буде відокремитися від службового модуля космічного корабля, на якому розміщені сонячні панелі, двигун та паливні баки. У NASA заявили, що цей модуль після відділення буде викинутий таким чином, що не являтиме небезпеки ні для капсули, ні для людей на землі.

Вже о 19:20 капсула для екіпажу почне входження в атмосферу Землі зі швидкістю в 40 тисяч км/год, що приблизно в 32 рази більше швидкості звуку. При цьому він повинен буде витримати температуру 2800 градусів Цельсія, а це приблизно в 2 рази менше, ніж температура поверхні Сонця.

О 19:35 Orion повинен буде перебувати на висоті приблизно 12 тисяч метрів над поверхнею Землі і протягом наступних 4 хвилин космічний корабель розгорне свої парашути, щоб уповільнити спуск. У NASA очікують, що корабель приводниться приблизно о 19:40 за Києвом на швидкості 32 км/год.

У заяві NASA сказано, що після приводнення космічного корабля, він буде у воді приблизно 2 години. У цей час фахівці перевірять його технічний стан, а після цього його буде занурено на борт рятувального корабля.

За спуском космічного корабля Orion на Землю можна буде стежити на каналі YouTube NASA. Сама трансляція розпочнеться о 18:00 за Києвом.

Фокус вже писав про те, що 16 листопада 2022 року космічний корабель Orion вирушив у свою 26-денну подорож навколо Місяця.

Після цього, як уже писав Фокус, NASA оприлюднило перші знімки з космосу, які зробив космічний корабель Orion, а також як Земля виглядає з далекої відстані.

Також Фокус писав про те, що Orion надіслав на Землю фотографії зворотного боку Місяця.

Під час польоту навколо Місяця космічному кораблю вдалося встановити одразу два рекорди дальності польоту для таких апаратів, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, як Orion залишив околиці Місяця і зробив прощальні знімки його поверхні.