Місія Artemis 1 на Місяць. З'явилися перші фото з космічного корабля Orion (фото)

Цей космічний корабель прямує до Місяця і на його борту немає екіпажу, але цей політ є першим кроком до повернення людини на супутник Землі.

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16 листопада 2022 року відбувся довгоочікуваний старт величезної ракети-носія Space Launch System, запуск якої вже неодноразово переносився. Як уже писав Фокус, NASA тільки з третьої спроби вдалося відправити в космос цю найпотужнішу на сьогодні ракету. Її головне завдання полягало в тому, щоб вивести на орбіту космічний корабель Orion у межах місії Artemis 1. Сам запуск пройшов успішно й корабель уже прямує до Місяця. За допомогою своїх камер він зробив "космічне селфі", пише Space.

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[ + – ] На космічному кораблі Orion розміщено багато камер, але перші знімки з космосу він зробив за допомогою тих, які закріплені на його сонячних панелях Фото: NASA

Космічний корабель уже летить до Місяця і встиг надіслати кілька фото своєї історичної подорожі. Поки що він полетів без екіпажу, але в 2024 році він вдруге облетить Місяць (а мета першого польоту полягає саме в цьому) вже з астронавтами на борту. А ще через рік він доставить перших із 1972 року космічних мандрівників на супутник Землі.

[ + – ] Космічний корабель уже летить до Місяця і встиг надіслати кілька фото своєї історичної подорожі Фото: ESA

Мешканцями космічного корабля стали два манекені, які одягнені в спеціальні костюми, схожі на ті, які використовуватимуть астронавти під час майбутнього польоту на Місяць. Через 8 хвилин після старту ракети-носія, верхній ступінь ракети продовжив політ разом із кораблем Orion на навколоземну орбіту. І вже за 10 хвилин корабель розгорнув свої 4 сонячні панелі, завдовжки 7 м кожна.

[ + – ] Мешканцями космічного корабля стали два манекені, які одягнені спеціальні костюми, схожі на ті, які використовуватимуть астронавти під час майбутнього польоту на Місяць Фото: Apophis

На цих панелях закріплені камери, і саме за допомогою Orion надіслав перші знімки з космосу. Ці сонячні панелі можуть змінювати розташування, завдяки чому космічний корабель весь час отримуватиме сонячну енергію. На зображеннях видно частини космічного корабля, а задньому плані навіть можна побачити Землю.

[ + – ] Варто зауважити, що всі знімки корабель робив ще тоді, коли розгінний блок ракети виводив його далі у космос Фото: Apophis

Варто зауважити, що всі знімки корабель робив ще тоді, коли розгінний блок ракети виводив його далі в космос. У свій самостійний політ Orion вирушив за 55 хвилин після старту ракети-носія на Землі. Європейське космічне агентство, яке брало участь у створенні корабля Orion, також поділилося коротким відеороликом, на якому видно, як відокремлюється другий ступінь ракети від космічного корабля.

[ + – ] Європейське космічне агентство, яке брало участь у створенні корабля Orion, також поділилося коротким відеороликом, на якому видно, як відокремлюється другий ступінь ракети від космічного корабля

Подорож до Місяця біля корабля Orion триватиме приблизно 6 днів. Очікується, що вже 21 листопада він підлетить до Місяця на відстань 97 км, а після цього вийде на більш віддалену орбіту навколо місяця. Важливо, що вперше в історії космічний корабель, призначений для польоту людини, буде дуже далеко від Землі. Під час польоту він поб'є рекорд відстані від планети 400 170 км, який встановив космічний корабель "Аполлон-13" 1970 року. Але тоді екіпажу довелося відвести корабель так далеко від Землі через вибух на борту та завдяки екстреним діям вони змогли повернутись додому.

Політ космічного корабля Orion завершиться 11 грудня 2022, коли він приводиться в Тихому океані. У NASA покладають величезні сподівання, що ця місія буде успішною. Адже це перший крок до повернення людини на Місяць уперше за 50 років.

До 2025 або навіть до 2026 року швидше за все астронавти не висадяться на поверхню нашого супутника, але коли це станеться вони стануть продовжувачами справи тих 12 американців, які там побували з 1969 по 1972 рік. До речі, про них Фокус уже писав.