Скільки людей змогли погуляти Місяцем: не так і багато насправді

За 53 роки з моменту першої висадки людини на Місяці там побували лише кілька американців — астронавтів NASA. І всі, до речі, були чоловіками.

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До 1969 року люди вже літали до космосу і навіть покидали межі своїх космічних кораблів. Першою людиною, яка покинула межі Землі, як відомо, був Юрій Гагарін і зробив він це у 1961 році. У 1965 році першою людиною, яка вийшла у відкритий космос, був Олексій Леонов. Обидва були представниками країни, яка вже не існує, під назвою СРСР. Але саме у 1969 році у межах космічних перегонів між СРСР і США у межах програми "Аполлон" двоє американців першими ступили на поверхню Місяця. З того часу протягом всього 3 років там побували ще кілька американських астронавтів. Скільки їх було і як звали? Про це пише видання Space.

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Членами, можна сказати, ексклюзивного клубу відвідувачів Місяця, які змогли пройтися поверхнею іншого, хоч і маленького світу, а саме нашого супутника, були лише 12 астронавтів NASA. На своїх космічних кораблях у межах місії "Аполлон" вони подолали понад 370 тисяч кілометрів від Землі, щоб побувати на Місяці. Перша висадка відбулася у 1969 році, а остання висадка людини на Місяці відбулася у 1972 році.

У своїй знаменитій промові 1962 року, коли президент США Джон Кеннеді доручив NASA відправити на Місяць, він сказав, що це завдання важко здійснити, тому його потрібно виконати вже до кінця десятиліття. Така амбітна мета з'явилася у США через те, що за рік до цього Радянський Союз зміг випередити американців і першим відправив людину до космосу. Тому США потрібне було космічне досягнення такого ж масштабу. Саме тому було обрано висадження людини на Місяці.

[ + – ] Едвін "Базз" Олдрін на Місяці, 1969 рік Фото: NASA

Першими людьми, які ступили на поверхню нашого супутника були астронавти NASA Ніл Армстронг та Едвін Олдрін. Перший, до речі, тоді заявив, що це маленький крок для однієї людини та величезний стрибок для людства. Після цього на Місяць висаджувалися в різні часи ще 10 людей, всі вони були американцями та чоловіками.

Список астронавтів, які побували на Місяці:

Ніл Армстронг (місія "Аполлон-11", 1969)

Едвін або "Базз" Олдрін (місія "Аполлон-11", 1969)

Чарльз "Піт" Конрад (місія "Аполлон-12", 1969)

Алан Бін (місія "Аполлон-12", 1969)

Алан Шепард (місія "Аполлон-14", 1971)

Едгар Мітчелл (місія "Аполлон-14", 1971)

Девід Скотт (місія "Аполлон-15", 1971)

Джеймс Ірвін (місія "Аполлон-15", 1971)

Джон Янг (місія "Аполлон-16", 1972)

Чарльз Дюк (місія "Аполлон-16", 1972)

Юджин Сернан (місія "Аполлон-17", 1972)

Гаррісон Шмітт (місія "Аполлон-17", 1972)

[ + – ] Першими людьми, які ступили на поверхню нашого супутника були астронавти NASA Ніл Армстронг та Едвін Олдрін. Перший, до речі, тоді заявив, що це маленький крок для однієї людини та величезний стрибок для людства. Після цього на Місяць висаджувалися в різні часи ще 10 людей, всі вони були американцями та чоловіками Фото: NASA

Як це ходити Місяцем?

Одна з найголовніших особливостей під час прогулянки Місяцем — це низька гравітація. Вона становить лише шосту частину земної, тобто маса людини на Місяці складає всього 16% від того, якою вона є на Землі й стрибати на супутнику нашої планети можна у 6 разів вище.

Під час прогулянки по місячній поверхні ви почуватиметеся дуже легкою людиною з неймовірно малою вагою. Також через дуже розріджену атмосферу ваші очі бачитимуть дуже різкі кольори.

За словами Едвіна Олдріна, поверхня Місяця — це величезна пустеля, вкрита пилом, а небо на Місяці дуже чорне. Якщо ви опинитеся на Місяці, то Земля виглядатиме маленькою кулькою, яку можна закрити, якщо витягнути вгору великий палець руки. Чарльз Дюк згадував, що кольори на Місяці різко відрізнялися від того, якими вони є на Землі, а Сонце сяяло настільки яскраво, що не було видно зірок.

До 1971 року астронавти на Місяці пересувалися на своїх двох, що було не дуже комфортно, та до того ж не дозволяло подолати велику відстань. Лише у 1971 році астронавти місії "Аполлон-15" вперше змогли оцінити всі переваги нового місячного автомобіля. Цей транспортний засіб міг розвивати швидкість до 16 км/годину і пересувався на відстань до 89 км. Астронавти з двох останніх місій на Місяці також використали для пересування місячний автомобіль.

[ + – ] До 1971 року астронавти на Місяці пересувалися на своїх двох, що було не дуже комфортно, та до того ж не дозволяло подолати велику відстань. Лише у 1971 році астронавти місії "Аполлон-15" вперше змогли оцінити всі переваги нового місячного автомобіля Фото: NASA

Майбутні місії на Місяць

NASA не залишає спроб повернути людину на Місяць і для цього призначено програму Artemis. Вже 2025 року космічне агентство планує доставити на супутник Землі своїх астронавтів. Серед них уперше буде жінка, а також представник не європеоїдної раси. Перший етап цієї місії полягає в тому, що нова ракета-носій SLS відправить у подорож навколо Місяця космічний корабель, який перевірить стабільність цієї орбіти. Потім відбудеться така сама подорож, але з екіпажем на борту та на завершальному етапі відбудеться перша за п'ять десятиліть висадка людини на Місяць. До речі, перший політ ракети SLS запланований вже на початок наступного тижня. Про проблеми, з якими й зіткнулося NASA, під час підготовки цього польоту та про те, що він уже неодноразово переносився, Фокус уже писав.

Також Фокус писав про те, що багато людей досі вірять у те, що люди ніколи не бували на Місяці. Популярна теорія змови свідчить, що це було знято в Голлівуді.