Найшаленіші теорії змов про космос. Топ 5 помилок, у які все ще вірять люди

"Насправді все не так, як нам розповідають, а уряд приховує…" Людство активно освоює космос, проте теорії змови про плоску Землю, дев'яту планету й канали на Марсі продовжують множитися. Фокус зібрав топ 5 найпопулярніших теорій змови про космос, у які люди все ще вірять.

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Із давніх-давен повелося так: якщо люди не могли пояснити якесь природне явище, вони приписували це діям надприродних сил. І навіть із розвитком науки та появою доказів і пояснень практично всього, що оточує людину, залишаються ті, хто не вірить ученим.

Там, де є щось незрозуміле, відразу з'являється місце для конспірологічних теорій або теорій змови. Багато людей несуть у маси, тепер ще й за допомогою соціальних мереж, свої найшаленіші ідеї про космос і навколишній світ. І хоча вчені давно викрили всі теорії змови про космос, вони продовжують існувати й знаходити все нових і нових прихильників.

Конспірологічні теорії можна перераховувати десятками, але Фокус зібрав топ 5 найпопулярніших теорій змови про космос, у які все ще вірять.

Теорії змови про космос: Земля не кругла, а плоска

Одна з найпопулярніших теорій змови — твердження, що наша планета не кругла. Нібито насправді Земля — це плоский диск, який літає в космосі. Деякі плоскоземельці (прихильники теорії плоскої Землі) стверджують, що космосу взагалі немає, і плоска Земля просто зафіксована на одному місці.

[ + – ] Однією з найпопулярніших теорій змови є твердження, що наша планета не є круглою, а насправді це плоский диск, який літає в космосі Фото: Seneca-Guns

У строгому розумінні наша планета справді не ідеальна куля: Земля — це сфера, яка трохи приплюснута на полюсах. Але вона точно не пласка. І це довели ще давньогрецькі вчені. А сьогодні це можуть підтвердити тисячі знімків із космосу, які зробили як космічні апарати, так і астронавти МКС.

Тим не менш, прихильники теорії про плоску землю продовжують вірити у свою теорію. Вони стверджують, що якби планета була круглою, то обрій не міг би завжди перебувати на рівні очей. І все, що говорять учені — це неправда та спроба приховати істину, яку в таємних цілях підтримують уряди провідних країн світу.

[ + – ] В індуїзмі та буддизмі земля людей сприймається як гігантський диск, оточений океаном. У центрі диска розташована гора Меру, вершина світу.

У прихильників теорії про плоску землю навіть існують офіційні спільноти, які просувають свою шалену ідею в маси. Важко сказати точно, скільки людей на Землі вірять у плоску Землю, але їх точно немало.

У будь-якому разі всі фотографії Землі з космосу плоскоземельці називають майстерно створеними містифікаціями. На думку деяких плоскоземельців, у середині земного диска розташована Антарктида, а край диску оточений крижаною стіною — щоб вода не стікала вниз.

Теорії змови про космос: NASA насправді не існує

Ще однією популярною теорією змови є твердження, що американського космічного агентства NASA не існує. Тобто організація з такою назвою є, але вона не займається дослідженням космосу, запуском ракет і супутників, а також космічних апаратів для дослідження планет Сонячної системи. Та й на Місяць ніхто не літав, але про це буде сказано далі.

[ + – ] Ще одна популярна теорія змови — твердження про те, що американської космічної агенції NASA не існує Фото: Скриншот

Деякі люди вважають, що головним завданням співробітників NASA є породження різноманітних містифікацій і фейкових повідомлень про космос, а також фотографій, які насправді були створені за допомогою Photoshop або комп'ютерної графіки. Тобто всі знімки інших планет і супутників Сонячної системи — це неправда. Також жодних марсоходів на Марсі немає, люди ніколи не літали в космос, а МКС — це павільйони Голлівуду.

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Насправді агенція NASA була створена ще 1958 року у відповідь на космічну програму СРСР і успішний запуск першого радянського штучного супутника Землі. Потім космічне агентство включилося в космічну гонку з Радянським Союзом, у якій таки перемогло. Численні успішні місії продовжують досліджувати космос, а космічні телескопи, запущені завдяки NASA, показують усю різноманітність нашого Всесвіту.

Навіть звичайна для нас система GPS не могла працювати без супутників, які літають на навколоземній орбіті. Так, їх також відправили туди не без допомоги NASA. Але мільйони людей у всьому світі продовжують вірити, що американське космічне агентство просто витрачає мільярди доларів, щоб підтримувати міф про досягнення в дослідженні космосу.

Теорії змови про космос: висадки людини на Місяць ніколи не було?

Для багатьох людей висадка у 1969 році американських астронавтів на Місяць у межах місії "Аполлон-11" є обманом. Якщо бути точнішими, то прихильники "місячної теорії змови" вважають, що це дуже якісна містифікація. І без допомоги Голлівуду тут не обійшлося.

[ + – ] Для багатьох людей висадка у 1969 році американських астронавтів на Місяць у межах місії "Аполлон-11" є обманом. Якщо бути точнішими, то прихильники "місячної теорії змови" вважають, що це дуже якісна містифікація. Фото: NASA

Прихильники цього міфу вважають, що всю висадку на Місяць було зняли в павільйонах Голлівуду під чуйним керівництвом режисера Стенлі Кубріка. Прибічники цієї теорії змови ставлять кілька запитань.

Якщо висадка на Місяць справді була, то:

Чому на фотографіях із Місяця не видно зірок?

Чому прапор США майорить у безповітряному просторі?

Чому на фотографіях видно сліди космонавтів, а не сліди космічних апаратів, що приземлилися?

Відповіді на ці питання вже давно подали вчені з NASA.

На небі немає зірок із тієї ж причини, через яку їх не видно вдень на Землі. Усі зірки затьмарює собою яскраве світло Сонця. Також побачити зірки заважала недостатня витримка на камерах астронавтів.

Прапори США майорять тому, що в них були вставлені металеві стрижні, інакше це полотно просто б висіло. Насправді воно й не майорить, а тримається на каркасі.

Посадкові апарати, хоч і були важчими за самих астронавтів, все ж таки не залишили таких явних слідів на місячному грунті через те, що їхня маса розподілена рівномірніше, ніж вага астронавтів, які ступали по поверхні у важких черевиках.

Явним доказом того, що 12 американських астронавтів дійсно побували на Місяці з 1969 по 1972, є знімки різних орбітальних апаратів, на яких видно сліди їхнього перебування на супутнику Землі.

[ + – ] Явним доказом того, що люди на Місяці таки побували, стали знімки з орбітальних апаратів Фото: NASA

Згідно з дослідженнями американських учених, приблизно 5% жителів США все ще вірять у те, що на Місяці людей не було і уряд ховає правду. І його в цьому начебто підтримує NASA.

Вагомим доказом перебування людини на Місяці стали майже 400 кг місячного ґрунту, які доставили на Землю в межах місій "Аполлон".

Але мільйони людей у всьому світі все ще вірять у те, що місячна програма — це фантастика. І це незважаючи на те, що NASA планує вже за кілька років здійснити повторну висадку астронавтів на нашому супутнику.

Теорії змови про космос: таємнича дев'ята планета

Як відомо, з 2006 року Плутон уже не вважається планетою Сонячної системи, і зараз ми знаємо лише 8 планет, що обертаються навколо Сонця. Тим не менш, астрономи припускають, що дев'ята планета все ж таки існує десь на краю Сонячної системи.

Учені навіть запропонували способи її виявити й дістатися до неї, але поки що лише за допомогою безпілотних космічних місій.

[ + – ] Багато конспірологів вважають, що далеко за Нептуном розташована не просто загадкова, а небезпечна планета, і називається вона Нібіру Фото: Daily Mail

Але багато конспірологів вважають, що далеко за Нептуном рощташована не просто загадкова, а небезпечна планета, і називається вона Нібіру. Вперше цю назву використовував в одній із своїх книг американський письменник Захарія Сітчин ще 1976 року. За його словами, він зміг зробити переклад стародавнього шумерського напису, в якому йшлося про існування цієї планети, яка робить повний оберт навколо Сонця за 3600 років.

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Деякі прихильники теорій змови навіть припускають, що ця планета обов'язково зіткнеться із Землею. Це мало статися спочатку у 2003 році, потім у 2012 році… Називали багато нових дат, але, так чи інакше, прихильники теорії про планету Нібіру впевнені, що жахливе зіткнення має статися в найближчому майбутньому.

Хоча існування дев'ятої планети досі не знайшло наукових підтверджень, все ж таки вчені продовжують її шукати. Адже наявність такого об'єкта може пояснити незвичайні рухи космічних тіл у поясі Койпера. Це величезна область космосу за Нептуном, де довкола Сонця обертаються тисячі крижаних об'єктів. Щоправда, вчені переконані в тому, що якщо вони виявлять загадкову дев'яту планету, то вона точно не загрожуватиме Землі.

Теорії змови про космос: найвідоміші міфи про Марс

Марс досі таїть у собі безліч таємниць, які ще належить розкрити вченим. Тим не менш, деякі дані, які стають доступними для громадськості, перетворюються на ґрунт для різноманітних марсіанських теорій змови.

Наприклад, марсоходи Perseverance і Curiosity, та й інші космічні апарати, що вивчають Червону планету, постійно надсилають на Землю дивовижні знімки поверхні. І на цих знімках можна знайти різні, часом незвичайні структури.

Наприклад, на одному зі знімків марсохода Opportunity деякі люди побачили жіночу фігуру, на інших зображеннях — фігури тварин та інші, здавалося б, штучно створені предмети. Насправді це звичайне марсіанське каміння, яке має незвичайну форму.

[ + – ] На одному зі знімків марсохода Opportunity деякі люди побачили жіночу фігуру, на інших зображеннях — фігури тварин та інші, здавалося б, штучно створені предмети Фото: NASA

Але конспірологи стверджують, що NASA справді приховує справжню правду і на Марсі існує розумне життя. Що ж… Людський мозок здатний створювати осмислені образи, ґрунтуючись на незнайомих предметах — і люди іноді бачать те, що хочуть побачити.

Якщо життя на Марсі й існує, то воно точно не розумне, а представлене мікроорганізмами. І це не факт, що вони змогли вижити в суворих умовах планети. Зараз марсоходи активно шукають ознаки їхнього існування в минулому, коли на Марсі було набагато тепліше й там були річки й озера з рідкої води.

Ще прихильники теорій змови вважають, що на Марсі є база інопланетян. Цей міф з'явився ще в 70-х роках минулого століття, коли космічний апарат "Вікінг-1" зробив фото поверхні Марса, і нам було видно щось, що нагадує обличчя. Конспірологи досі заявляють, що так інопланетяни залишили для нас послання, яке підтверджує їхнє існування.

[ + – ] Ще прихильники теорій змови вважають, що на Марсі є база інопланетян. Цей міф з'явився ще в 70-х роках минулого століття, коли космічний апарат "Вікінг-1" зробив фото поверхні Марса, і нам було видно щось, що нагадує обличчя. Фото: NASA

Це обличчя на Марсі — це проста купа каменів, які відкидають тінь так, що створюється видимість наявності обрисів обличчя. Це підтвердили знімки Марса, зроблені орбітальними апаратами на початку 21 століття.

Ще одна конспірологічна теорія свідчить, що на Марсі інопланетяни створили мережу каналів для подачі води до посушливіших регіонів. Але знімки з орбіти показали, що це звичайне природне явище, канали є ознакою ерозії ґрунту, і ні про яку створену марсіанами мережу не йдеться.

Марсохід Curiosity надіслав на Землю незвичайний знімок поверхні Марса, на якому видно нібито штучно створені двері. Деякі користувачі мережі одразу ж припустили, що ці двері створили представники позаземної цивілізації, і вони ведуть до таємного підземелля. Але вчені зуміли швидко розвінчати цей міф.

[ + – ] Марсохід Curiosity надіслав на Землю незвичайний знімок поверхні Марса, на якому видно нібито штучно створені двері. Деякі користувачі мережі одразу ж припустили, що ці двері створили представники позаземної цивілізації, і вони ведуть до таємного підземелля. Фото: NASA

Чому люди вірять у теорії змови?

Учені вважають, що нічого незвичайного немає в тому, що люди створюють для себе найнеймовірніші пояснення незрозумілих явищ. Людям дійсно подобається шукати альтернативні пояснення справжнім науковим дослідженням. Водночас такі теорії досить розпливчасті та не мають чіткої доказової бази.

Самовпевненість, із якою конспірологи просувають у маси свої шалені теорії, надає таким історіям особливої привабливості. Так вони мають великий уплив на уми мільйонів людей, які досконально не розуміються на тому чи іншому питанні, а тим більше, коли йдеться про космос.

[ + – ] Учені вважають, що нічого незвичайного немає в тому, що люди створюють для себе найнеймовірніші пояснення незрозумілих явищ. Людям дійсно подобається шукати альтернативні пояснення справжнім науковим дослідженням. Фото: Getty Images

Одне з досліджень американських учених показало, що щонайменше 40% американців вірять тією чи іншою мірою хоча б в одну з численних теорій змови. Вчені вважають, що люди готові повірити в конспірологічні твердження хоча б тому, що вони йдуть урозріз із загальноприйнятими науковими твердженнями. Деякі люди часто запитують: а що, якщо нам справді брешуть?

Таке ставлення до теорій змови сягає корінням у далеке минуле людства, коли невідомим силам і явищам надавали магічну або божественну природу. Наприклад, мільярди людей вірять у Бога, хоча ніколи його не бачили та мають лише непрямі докази про його існування.

Вірити чи не вірити вченим — це особиста справа кожного. Але численні докази все ж таки підтверджують те, що знання про космос, які ми маємо сьогодні, — це правда. Хоча нам ще багато що доведеться з'ясувати про те, що насправді є Всесвітом.

За матеріалами Live Science, Space, Universe Magazine, The Washington Post.

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